ФСБУ 25/2018 в 2027 году: учет аренды, ППА, обязательства и проводки

Ошибки в учете аренды могут привести к искажению бухгалтерской отчетности, неправильному расчету расходов и претензиям со стороны контролирующих органов. Особенно важно не допускать их в 2027 году: организациям предстоит применять новые стандарты учета доходов и расходов, но специальные правила учета аренды по-прежнему устанавливает ФСБУ 25/2018.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» определяет, как отражать арендные операции у арендатора и арендодателя. В общем случае арендатор признает право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (ОА), определяет их первоначальную стоимость, выбирает ставку дисконтирования и отражает последующие изменения.

Однако не для каждого договора нужно признавать ППА и обязательство. Стандарт предусматривает упрощения, но применять их можно только при соблюдении установленных условий.