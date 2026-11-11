ФСБУ 25/2018 в 2027 году: учет аренды, ППА, обязательства и проводки

Ошибки в учете аренды могут привести к искажению бухгалтерской отчетности, неправильному расчету расходов и претензиям со стороны контролирующих органов. Особенно важно не допускать их в 2027 году: организациям предстоит применять новые стандарты учета доходов и расходов, но специальные правила учета аренды по-прежнему устанавливает ФСБУ 25/2018.
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» определяет, как отражать арендные операции у арендатора и арендодателя. В общем случае арендатор признает право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (ОА), определяет их первоначальную стоимость, выбирает ставку дисконтирования и отражает последующие изменения.
Однако не для каждого договора нужно признавать ППА и обязательство. Стандарт предусматривает упрощения, но применять их можно только при соблюдении установленных условий.
ФСБУ 25/2018: основные правила учета аренды в 2027 году
ФСБУ 25/2018 утвержден приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Стандарт применяется начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год. Впоследствии в него вносили изменения, в частности приказом Минфина России от 29.06.2022 № 101н.
В 2027 году ФСБУ 25/2018 продолжает регулировать учет арендных операций. Основные правила зависят от того, какую сторону договора представляет организация.
Участник договора
Основные правила учета
Арендатор
По общему правилу признает ППА и обязательство по аренде, начисляет амортизацию и проценты
Арендодатель при операционной аренде
Продолжает учитывать переданное имущество и признает арендные доходы
Арендодатель при финансовой аренде
Признает инвестицию в аренду и отражает процентный доход
Система налогообложения сама по себе не освобождает организацию от применения ФСБУ 25/2018. Поэтому организации на УСН также учитывают арендные операции по правилам бухгалтерского учета, если обязаны вести бухучет.
В 2027 году важно учитывать и два новых стандарта:
ФСБУ 9/2025 «Доходы» применяется начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год.
ФСБУ 10/2026 «Расходы» также применяется начиная с отчетности за 2027 год.
Специальные правила учета аренды у арендатора и арендодателя по-прежнему определяет ФСБУ 25/2018.
Когда договор подпадает под ФСБУ 25/2018
Не каждый договор на предоставление имущества или оказание услуг относится к объектам учета аренды. Для применения стандарта необходимо оценить содержание договорных отношений.
Согласно пункту 5 ФСБУ 25/2018, договор признается объектом учета аренды, если одновременно выполняются четыре условия:
Арендодатель предоставляет имущество на определенный срок.
Предмет аренды можно идентифицировать.
Арендатор получает экономические выгоды от использования объекта.
Арендатор имеет право определять, как и для какой цели использовать объект, в той степени, в которой это не предопределено его техническими характеристиками.
При проверке договора бухгалтеру необходимо определить, передается ли конкретный объект в пользование или контрагент фактически оказывает услугу без передачи права использования имущества.
Название договора не является определяющим критерием. Учитывать нужно его содержание и фактические условия исполнения.
Применяется ли ФСБУ 25/2018 к бессрочным договорам аренды
Бессрочный договор не означает автоматически, что ФСБУ 25/2018 применять не нужно. При анализе необходимо учитывать не только формулировку о сроке, но и фактические условия отношений сторон.
Бухгалтеру следует оценить:
предусмотрен ли договором порядок прекращения аренды;
за какой срок стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора;
существуют ли ограничения на прекращение аренды;
есть ли у сторон экономические стимулы продолжать или прекращать договор;
можно ли определить период, в течение которого арендатор вправе пользоваться имуществом.
Если срок аренды нельзя определить из договора и обстоятельств отношений, это требует отдельного анализа. Нельзя автоматически считать бессрочную аренду краткосрочной и применять упрощение только из-за отсутствия конкретной даты окончания договора.
Учет аренды у арендатора: ППА и обязательство по аренде
По общему правилу арендатор на дату предоставления имущества признает два объекта бухгалтерского учета.
Объект
Расшифровка
Порядок учета
ППА
Право пользования активом
Признается активом и погашается посредством амортизации
ОА
Обязательство по аренде
Увеличивается на сумму процентов и уменьшается на сумму арендных платежей
Первоначальная оценка обязательства по аренде определяется как приведенная стоимость будущих арендных платежей. Для расчета используют ставку дисконтирования.
Первоначальная стоимость ППА формируется на основе обязательства по аренде с учетом дополнительных составляющих, предусмотренных пунктом 13 ФСБУ 25/2018.
После признания ППА и обязательства бухгалтер отражает:
амортизацию права пользования активом;
проценты по обязательству по аренде;
перечисление арендных платежей;
изменения стоимости ППА и обязательства при изменении условий договора.
Таким образом, арендная плата не всегда полностью относится на расходы текущего месяца. Часть платежа погашает обязательство, а проценты и амортизация отражаются в учете отдельно.
ФСБУ 25/2018 предусматривает случаи, когда арендатор вправе не признавать право пользования активом и обязательство по аренде.
Пункт 11 стандарта предусматривает три альтернативных основания. Достаточно соответствовать одному из них:
Основание
Условие применения
Краткосрочная аренда
Срок аренды на дату предоставления предмета аренды не превышает 12 месяцев
Аренда предмета низкой стоимости
Рыночная стоимость нового аналогичного объекта без учета износа не превышает 300 000 рублей
Право на упрощенный бухучет
Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Для объектов низкой стоимости дополнительно необходимо, чтобы арендатор мог получать экономические выгоды от использования имущества преимущественно независимо от других активов.
При этом одного из оснований пункта 11 недостаточно: должны одновременно соблюдаться ограничения пункта 12 ФСБУ 25/2018.
Договор не предусматривает переход права собственности на предмет аренды к арендатору.
Договор не предусматривает возможность выкупа имущества по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа.
Арендатор не предполагает предоставлять предмет аренды в субаренду.
Таким образом, условия пункта 11 являются альтернативными, а требования пункта 12 — обязательными дополнительными ограничениями.
Решение о применении упрощения принимается по группе однородных предметов аренды при краткосрочной аренде и по каждому предмету отдельно в остальных предусмотренных стандартом случаях.
При упрощенном учете арендные платежи признаются расходами равномерно в течение срока аренды либо другим систематическим способом, отражающим характер использования экономических выгод.
Важно: срок аренды определяется с учетом условий договора, возможностей продления или прекращения и намерений сторон. Нельзя автоматически применять упрощение только потому, что договор заключен на 11 или 12 месяцев.
Первоначальная стоимость ППА: что включить в расчет
Состав первоначальной стоимости права пользования активом установлен пунктом 13 ФСБУ 25/2018.
В нее включают:
Составляющая
Что учитывается
Обязательство по аренде
Первоначальная оценка обязательства по аренде
Арендные платежи до даты предоставления имущества
Платежи, осуществленные до даты предоставления предмета аренды или на эту дату
Дополнительные затраты
Затраты арендатора, непосредственно связанные с получением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования
Оценочные обязательства
Обязательства по демонтажу, перемещению, восстановлению окружающей среды или предмета аренды, если они возникли в связи с получением предмета аренды
Поэтому первоначальная стоимость ППА может отличаться от величины обязательства по аренде.
Для организаций, имеющих право применять упрощенные способы бухгалтерского учета, предусмотрен специальный порядок формирования первоначальной стоимости ППА. Они могут учитывать только первоначальную оценку обязательства по аренде и платежи, произведенные до даты предоставления имущества или на эту дату. Дополнительные затраты и оценочные обязательства в таком случае признаются расходами периода.
Как рассчитать обязательство по аренде и выбрать ставку дисконтирования
При общем порядке учета первоначальная оценка обязательства определяется по приведенной стоимости будущих арендных платежей.
Для расчета бухгалтеру необходимо:
Определить срок аренды с учетом договорных условий.
Сформировать перечень платежей, включаемых в обязательство.
Определить ставку дисконтирования.
Рассчитать приведенную стоимость будущих платежей.
Отразить обязательство и сформировать первоначальную стоимость ППА.
Какие платежи включать в обязательство по аренде
Состав арендных платежей определяют по пункту 7 ФСБУ 25/2018. В него включают предусмотренные договором платежи за вычетом НДС, в частности:
фиксированные платежи арендатора арендодателю — за вычетом платежей, которые арендодатель осуществляет в пользу арендатора, в том числе возмещения расходов арендатора;
переменные платежи, зависящие от индексов цен или процентных ставок и определяемые на дату предоставления предмета аренды;
справедливую стоимость иного встречного предоставления, предоставляемого арендатором арендодателю;
платежи, связанные с продлением или сокращением срока аренды, если соответствующее изменение учтено при определении срока аренды;
платежи, связанные с реализацией права выкупа, если арендатор намерен воспользоваться этим правом;
суммы, которые арендатор должен выплатить по гарантиям выкупа предмета аренды.
При определении состава платежей важно учитывать не только название и периодичность выплат, но и условия договора. Не все переменные платежи автоматически включаются в обязательство: значение имеет их связь с индексами цен или процентными ставками и порядок определения, предусмотренный стандартом.
Как выбрать ставку дисконтирования
Ставка дисконтирования влияет на первоначальную величину обязательства и стоимость ППА. Поэтому ее выбор необходимо обосновать.
Согласно пункту 15 ФСБУ 25/2018, в первую очередь используют ставку, при которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна справедливой стоимости предмета аренды.
Если определить такую ставку невозможно, применяют ставку, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимый срок.
Организации, имеющие право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут первоначально оценивать обязательство по аренде в сумме номинальных величин будущих арендных платежей.
Выбранную ставку и подход к ее определению следует закрепить в рабочих документах. Это поможет обосновать расчет обязательства при проверке.
Проводки по ФСБУ 25/2018: учет аренды у арендатора
Для отражения арендных операций организация может использовать отдельные субсчета к счетам бухгалтерского учета. Рабочий план счетов и аналитический учет закрепляют в учетной политике.
Основные проводки по учету ППА и обязательства по аренде:
Хозяйственная операция
Дебет
Кредит
Признано ППА за счет обязательства по аренде
08
76
ППА принято к учету
01
08
Дополнительные затраты включены в стоимость ППА
08
60, 76
Начислена амортизация ППА
20, 25, 26, 44
02
Начислены проценты по обязательству
91-2 либо счет учета соответствующего актива
76
Перечислен арендный платеж
76
51
Счета затрат выбирают с учетом назначения арендованного имущества и характера деятельности организации.
При начислении процентов необходимо учитывать пункт 20 ФСБУ 25/2018: начисленные проценты признаются расходами арендатора, кроме той части, которая включается в стоимость актива. Поэтому отражение всех процентов исключительно на счете 91-2 не является универсальным решением.
Если проценты относятся к затратам, включаемым в стоимость актива, их отражают в соответствии с правилами учета такого актива. В остальных случаях проценты признают расходами периода.
Аналитический учет рекомендуется вести по каждому договору аренды. Это позволяет контролировать стоимость ППА, остаток обязательства, амортизацию, проценты и платежи.
Изменение договора аренды: когда пересчитывать ППА и обязательство
Изменение условий договора может потребовать пересмотра обязательства по аренде и корректировки балансовой стоимости ППА.
Основания для пересмотра предусмотрены ФСБУ 25/2018 и могут включать:
изменение срока аренды;
изменение арендных платежей;
изменение намерений сторон относительно продления или сокращения договора;
изменение других условий, влияющих на оценку обязательства.
При увеличении обязательства соответствующая сумма, как правило, увеличивает стоимость ППА. При уменьшении обязательства сначала уменьшают балансовую стоимость ППА. Если уменьшение обязательства превышает балансовую стоимость актива, разницу признают в доходах текущего периода.
При пересмотре обязательства необходимо учитывать требования стандарта к ставке дисконтирования и основаниям для ее изменения.
Все изменения следует подтверждать документально: дополнительными соглашениями, расчетами обязательства и бухгалтерскими справками.
Как учитывать досрочное прекращение договора аренды
При полном или частичном прекращении договора необходимо списать соответствующие балансовые стоимости ППА и обязательства по аренде.
Возникшую разницу признают в составе доходов или расходов текущего периода.
Поэтому при расторжении договора недостаточно просто прекратить начисление арендной платы. Бухгалтеру необходимо отразить выбытие объектов учета аренды в соответствующей части.
Учет аренды у арендодателя: операционная и финансовая аренда
ФСБУ 25/2018 предусматривает два вида аренды у арендодателя: операционную и неоперационную (финансовую).
Классификация зависит от того, переходят ли к арендатору экономические выгоды и риски, связанные с правом собственности на имущество.
Критерий
Операционная аренда
Финансовая аренда
Учет имущества
Объект остается в учете арендодателя
Признается инвестиция в аренду
Амортизация
Продолжает начисляться
По переданному объекту не начисляется
Доход
Признаются арендные доходы
Признается процентный доход по чистой стоимости инвестиции
При классификации аренды учитывают обстоятельства, перечисленные в пункте 25 ФСБУ 25/2018. В частности, о переходе к арендатору экономических выгод и рисков могут свидетельствовать:
переход права собственности на предмет аренды к арендатору в конце срока аренды;
наличие у арендатора права выкупа предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации права;
срок аренды составляет большую часть срока полезного использования предмета аренды;
приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды составляет практически всю его справедливую стоимость;
предмет аренды может использоваться арендатором без существенных изменений преимущественно только им;
арендатор имеет возможность продлить срок аренды по ставке значительно ниже рыночной;
иные обстоятельства, указывающие на переход к арендатору экономических выгод и рисков, связанных с правом собственности на предмет аренды.
Перечисленные обстоятельства являются признаками финансовой аренды. Не требуется, чтобы все они одновременно присутствовали в договоре. При классификации оценивают совокупность условий и экономическое содержание отношений сторон.
При операционной аренде арендодатель продолжает учитывать имущество по прежним правилам и начислять амортизацию. Арендные доходы признаются равномерно либо другим систематическим способом, отражающим характер использования экономических выгод.
При финансовой аренде арендодатель признает инвестицию в аренду по чистой стоимости. В дальнейшем она увеличивается на начисленные проценты и уменьшается на полученные платежи.
Что изменится в 2027 году: ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026
В 2027 году организациям необходимо учитывать новые требования к бухгалтерскому учету доходов и расходов. При этом специальные правила учета аренды остаются в ФСБУ 25/2018.
Стандарт
Что регулирует
Начало применения
ФСБУ 25/2018
Бухгалтерский учет аренды
Применяется с отчетности за 2022 год
ФСБУ 9/2025 «Доходы»
Учет доходов организаций
С отчетности за 2027 год; возможно досрочное применение
ФСБУ 10/2026 «Расходы»
Учет расходов организаций
С отчетности за 2027 год
ФСБУ 9/2025 «Доходы»
Стандарт утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н и зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2025 № 83158.
ФСБУ 9/2025 применяется начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год. Организация может принять решение о его досрочном применении.
Стандарт устанавливает обновленные требования к формированию информации о доходах организации и заменяет ПБУ 9/99.
При этом доходы от предоставления имущества во временное пользование по договорам аренды учитываются по правилам ФСБУ 25/2018. Это специальное требование предусмотрено пунктом 8 ФСБУ 9/2025.
ФСБУ 10/2026 «Расходы»
Стандарт утвержден приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н и зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2026 № 87337.
ФСБУ 10/2026 применяется начиная с бухгалтерской отчетности за 2027 год и заменяет ПБУ 10/99. Приказ вступает в силу 1 января 2027 года. Досрочное применение стандарта не предусмотрено.
Для учета аренды особенно важен пункт 15 ФСБУ 10/2026: бухгалтерский учет расходов по договору аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018.
Таким образом, новый стандарт расходов не заменяет специальные правила учета аренды. При отражении арендных операций организация продолжает применять положения ФСБУ 25/2018, в том числе требования к признанию ППА, обязательства, амортизации и процентов.
В связи с переходом на новые стандарты бухгалтеру необходимо проверить учетную политику и порядок отражения доходов и расходов в бухгалтерской отчетности за 2027 год.
Учет аренды у физического лица: НДФЛ и страховые взносы
Если организация арендует имущество у физического лица, необходимо учитывать не только требования ФСБУ 25/2018, но и налоговые последствия выплат арендодателю.
Порядок налогообложения зависит от статуса арендодателя.
Статус арендодателя
Налоговые особенности
Обычное физическое лицо
Организация в общем случае выступает налоговым агентом по НДФЛ
Индивидуальный предприниматель
Самостоятельно исполняет налоговые обязанности по доходам от предпринимательской деятельности
Плательщик НПД, сдающий жилое помещение
Может применять НПД при соблюдении требований законодательства
Если арендодатель — обычное физическое лицо, организация при выплате дохода от аренды в общем случае должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ как налоговый агент.
Если имущество сдает индивидуальный предприниматель в рамках предпринимательской деятельности, налоговые обязанности по таким доходам он исполняет самостоятельно. Организации следует проверить статус арендодателя и документы, подтверждающие характер сделки.
Плательщик НПД может применять этот режим к доходам от сдачи в аренду жилого помещения при соблюдении требований законодательства. Сдача нежилой недвижимости под этот режим не подпадает.
Страховые взносы на выплаты по договорам аренды имущества не начисляются: такие выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами в соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК РФ.
При этом необходимо отличать арендную плату от оплаты дополнительных услуг, если они отдельно предусмотрены договором. Налогообложение таких выплат оценивают отдельно.
НДС при аренде: что учесть арендатору
Порядок учета НДС зависит от статуса арендодателя, условий договора и характера операции.
Если арендодатель предъявляет НДС, арендатор может принять налог к вычету при соблюдении общих требований главы 21 НК РФ. В частности, должны быть выполнены условия для вычета, а приобретенное имущество или право пользования им должны использоваться в деятельности, облагаемой НДС.
Само по себе признание ППА и обязательства по аренде не дает автоматического права на вычет. Необходимо проверить документы и выполнение налоговых условий.
При определении арендных платежей для целей ФСБУ 25/2018 учитывают суммы за вычетом НДС. Правило пункта 7 стандарта говорит именно о НДС, поэтому не следует автоматически распространять его на любые другие возмещаемые налоги.
Что проверить перед сдачей отчетности по ФСБУ 25/2018
Перед закрытием отчетного периода рекомендуется провести проверку всех действующих договоров аренды.
Что проверить
На что обратить внимание
Объект учета аренды
Выполняются ли условия признания договора объектом аренды
Срок аренды
Учтены ли условия продления и прекращения договора
Бессрочные договоры
Проанализированы ли условия и фактические обстоятельства пользования имуществом
Упрощенный учет
Есть ли основания не признавать ППА и ОА и соблюдены ли ограничения пункта 12
Стоимость ППА
Включены ли все предусмотренные стандартом составляющие
Обязательство по аренде
Правильно ли определена приведенная стоимость платежей
Ставка дисконтирования
Есть ли обоснование выбора ставки
Амортизация
Своевременно ли начисляется амортизация ППА
Проценты
Правильно ли отражены начисленные проценты и проверена ли необходимость их капитализации
Изменения договора
Пересчитаны ли обязательство и ППА при необходимости
Прекращение аренды
Списаны ли выбывшие объекты учета
Налоги
Проверены ли НДС, НДФЛ и страховые взносы с учетом статуса арендодателя
Отчетность
Раскрыта ли существенная информация об аренде
Такая проверка помогает своевременно выявить ошибки в учете, избежать искажения бухгалтерской отчетности и снизить риск претензий со стороны контролирующих органов.
Частые ошибки при применении ФСБУ 25/2018
Даже при длительном применении стандарта бухгалтеры допускают ошибки, которые влияют на достоверность отчетности.
Наиболее распространенные проблемы:
Игнорирование стандарта при УСН. Организация ошибочно считает, что специальный налоговый режим освобождает ее от правил бухгалтерского учета аренды.
Неправомерное применение упрощений. Не проверяются ограничения по выкупу, субаренде и низкой стоимости объекта.
Неверное определение срока аренды. Не учитываются возможности продления и намерения сторон, в том числе по бессрочным договорам.
Ошибки при расчете ППА. Не все предусмотренные стандартом платежи и затраты включены в первоначальную стоимость.
Неправильный выбор ставки дисконтирования. Отсутствует обоснование принятого решения.
Неверное отражение процентов. Все проценты автоматически относятся на расходы без проверки необходимости их капитализации.
Отсутствие пересчета обязательства. Изменения условий договора не отражаются своевременно.
Ошибки при прекращении аренды. Бухгалтер прекращает начисление платежей, но не списывает ППА и обязательство.
Неполное раскрытие информации. В бухгалтерской отчетности отсутствуют необходимые сведения об аренде.
Игнорирование новых стандартов 2027 года. Учетная политика не проверена с учетом ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026.
Чтобы избежать этих ошибок, необходимо контролировать не только арендные платежи, но и договоры, расчеты, изменения условий аренды и требования к раскрытию информации.
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Частые вопросы о ФСБУ 25/2018
Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 при УСН?
Да. Организации на УСН, которые обязаны вести бухгалтерский учет, применяют ФСБУ 25/2018 при наличии объектов учета аренды. Возможность использовать упрощенный порядок зависит от соответствия условиям стандарта, а не только от применяемого налогового режима.
Да. Пункт 11 ФСБУ 25/2018 предусматривает три альтернативных основания: краткосрочная аренда сроком не более 12 месяцев, аренда предмета низкой стоимости и право организации применять упрощенные способы бухгалтерского учета. Во всех случаях необходимо соблюдать дополнительные ограничения пункта 12 стандарта.
Обязательно ли дисконтировать арендные платежи?
При общем порядке учета первоначальная оценка обязательства определяется по приведенной стоимости будущих арендных платежей. Организации, имеющие право на упрощенные способы бухгалтерского учета, могут применять оценку обязательства в сумме номинальных величин будущих платежей.
Как выбрать ставку дисконтирования?
В первую очередь используют ставку, при которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна справедливой стоимости предмета аренды. Если определить такую ставку невозможно, применяют ставку привлечения или возможного привлечения заемных средств на сопоставимый срок.
Что включают в первоначальную стоимость ППА?
В первоначальную стоимость включают первоначальную оценку обязательства по аренде, платежи, произведенные до даты предоставления предмета аренды или на эту дату, непосредственно связанные дополнительные затраты арендатора и соответствующие оценочные обязательства.
Что происходит с ППА при изменении арендной платы?
Изменение платежей может потребовать пересмотра обязательства по аренде и корректировки стоимости ППА. Если уменьшение обязательства превышает балансовую стоимость ППА, разницу признают в доходах текущего периода.
Что делать с ППА и обязательством при досрочном расторжении договора?
При полном или частичном прекращении договора соответствующие балансовые стоимости ППА и обязательства по аренде списывают. Возникшую разницу признают в составе доходов или расходов периода.
Нужно ли менять учетную политику в 2027 году?
Учетную политику необходимо проверить и при необходимости актуализировать с учетом применения ФСБУ 9/2025 «Доходы» и ФСБУ 10/2026 «Расходы». Специальные правила учета аренды при этом продолжают определяться ФСБУ 25/2018.