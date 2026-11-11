Год с Клерком: меньше поиска, меньше ошибок, больше уверенности в работе

Клерк.Школа: не просто учиться, а расти в профессии

Профессиональное развитие часто откладывается на потом. Сначала нужно закрыть отчётность, разобраться с документами, ответить коллегам, а затем появляются новые срочные задачи. В итоге на обучение не остаётся ни времени, ни сил.

Клерк.Школа помогает превратить обучение из разового события в понятную систему профессионального роста.

Здесь можно не просто посмотреть отдельный вебинар, а последовательно освоить новую специализацию, восполнить пробелы в знаниях или подготовиться к следующему карьерному шагу.

В подписку входят:

Полная база онлайн-курсов. Неограниченный доступ к обучающим программам и сертификаты по итогам обучения.

Персональный учебный трек. Можно подобрать курсы под свои задачи и выстроить последовательный маршрут обучения.

Закрытые встречи с экспертами. Возможность обсудить профессиональные и учебные вопросы.

Еженедельные вебинары. Актуальные темы, практические разборы и новые знания.

Выбирайте направление, которое поможет двигаться дальше: налоги, зарплата, кадровый учёт, 1С, маркетплейсы или подготовка к работе главным бухгалтером.

Вам не придётся собирать программу обучения из случайных курсов и статей. Всё необходимое для развития уже собрано в одном месте. Учитесь в удобном темпе и возвращайтесь к материалам, когда это нужно.

Год обучения по цене нескольких отдельных курсов.

По акции год Клерк.Школы стоит 14 900 ₽ вместо 21 800 ₽. В пересчёте это всего 1 242 ₽ в месяц, а экономия за год — 6 900 ₽.

Это возможность вложиться в свои знания сейчас, чтобы увереннее чувствовать себя в профессии и быть готовым к новым задачам.

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