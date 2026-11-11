Год с Клерком: меньше поиска, меньше ошибок, больше уверенности в работе

А сейчас оформить подписку на год особенно выгодно. До 15 ноября 2026 года включительно действует акция 11.11:
Подписка
Цена по акции
Стандартная цена
Экономия
Система
18 900 ₽
29 988 ₽
11 088 ₽
Школа
14 900 ₽
21 800 ₽
6 900 ₽
Система + Школа
25 900 ₽
44 800 ₽
18 900 ₽
Разберёмся, какая подписка поможет именно вам и почему год с Клерком может стать хорошей инвестицией в работу и профессиональное развитие.
Клерк.Система: всё необходимое для уверенной работы
Представьте: руководитель задаёт сложный вопрос по налогам, нужно срочно проверить контрагента, подготовить документ или разобраться в очередном изменении законодательства. Вместо долгого поиска по сайтам и форумам вы открываете Клерк.Систему и находите нужную информацию в одном месте.
Клерк.Система — это ваша ежедневная рабочая база знаний и инструментов. Она помогает быстрее решать профессиональные задачи, проверять информацию и не упускать важные изменения.
Что входит в подписку:
База решённых вопросов коллег. Можно найти разбор похожей ситуации и посмотреть, как её решали другие бухгалтеры.
Тысячи экспертных разборов и правовая база. Чтобы разобраться в законодательстве и применять нормы на практике.
60 вопросов ИИ-консультанту ежемесячно. Получайте быстрые ответы со ссылками на нормативные документы.
Проверка контрагентов по 40 источникам. Данные обновляются ежедневно — удобно оценить риски перед началом сотрудничества.
Готовые формы, справочники и инструкции. Чтобы не тратить время на подготовку документов с нуля.
Конструктор учётной политики, календарь бухгалтера и калькуляторы. Для повседневных расчётов и организации работы.
Еженедельные вебинары, записи и конспекты. Чтобы быть в курсе профессиональных изменений.
ИИ Клерк без VPN. Для решения рабочих задач с помощью искусственного интеллекта.
Вместо десятков открытых вкладок — одна подписка, где собраны знания и инструменты для работы.
Сколько стоит год спокойствия и экономии времени?
По акции год Клерк.Системы стоит 18 900 ₽ вместо 29 988 ₽. Это всего 1 575 ₽ в месяц, а экономия за год составляет 11 088 ₽.
Подписка подойдёт бухгалтерам, главным бухгалтерам, предпринимателям и специалистам, которые ведут учёт нескольких компаний.
Клерк.Школа: не просто учиться, а расти в профессии
Профессиональное развитие часто откладывается на потом. Сначала нужно закрыть отчётность, разобраться с документами, ответить коллегам, а затем появляются новые срочные задачи. В итоге на обучение не остаётся ни времени, ни сил.
Клерк.Школа помогает превратить обучение из разового события в понятную систему профессионального роста.
Здесь можно не просто посмотреть отдельный вебинар, а последовательно освоить новую специализацию, восполнить пробелы в знаниях или подготовиться к следующему карьерному шагу.
В подписку входят:
Полная база онлайн-курсов. Неограниченный доступ к обучающим программам и сертификаты по итогам обучения.
Персональный учебный трек. Можно подобрать курсы под свои задачи и выстроить последовательный маршрут обучения.
Закрытые встречи с экспертами. Возможность обсудить профессиональные и учебные вопросы.
Еженедельные вебинары. Актуальные темы, практические разборы и новые знания.
Выбирайте направление, которое поможет двигаться дальше: налоги, зарплата, кадровый учёт, 1С, маркетплейсы или подготовка к работе главным бухгалтером.
Вам не придётся собирать программу обучения из случайных курсов и статей. Всё необходимое для развития уже собрано в одном месте. Учитесь в удобном темпе и возвращайтесь к материалам, когда это нужно.
Год обучения по цене нескольких отдельных курсов.
По акции год Клерк.Школы стоит 14 900 ₽ вместо 21 800 ₽. В пересчёте это всего 1 242 ₽ в месяц, а экономия за год — 6 900 ₽.
Это возможность вложиться в свои знания сейчас, чтобы увереннее чувствовать себя в профессии и быть готовым к новым задачам.
Система + Школа: решайте рабочие задачи и развивайтесь одновременно
Зачем выбирать между эффективной работой и профессиональным развитием, если можно получить и то и другое?
Комплект «Система + Школа» объединяет две подписки Клерка в одном решении.
В вашем распоряжении — всё необходимое для ежедневной работы: экспертные материалы, правовая база, ИИ-консультант, проверка контрагентов, готовые документы, сервисы и вебинары.
И одновременно — полная база курсов, персональные учебные треки, встречи с экспертами и возможности для профессионального роста.
Вы сможете применять новые знания на практике, быстрее находить решения для текущих задач и постепенно осваивать новые направления.
Особенно удобно, если вы не хотите ограничиваться только решением сегодняшних вопросов, а планируете развиваться и повышать свою профессиональную ценность.
Две подписки выгоднее, чем по отдельности.
По акции годовой комплект стоит 25 900 ₽ вместо 44 800 ₽. Это около 2 158 ₽ в месяц, а экономия составляет 18 900 ₽ за год.
Получается, за одну подписку вы одновременно обеспечиваете себя рабочими инструментами и возможностями для обучения.
Иногда даже самой подробной статьи или готового решения недостаточно. Возникает нестандартная ситуация, сложный налоговый вопрос или проблема, в которой важно разобраться именно с экспертом.
Для таких случаев есть Клерк.Премиум — максимальный уровень профессиональной поддержки от Клерка.
В подписку входят:
Все возможности Клерк.Системы.
Все возможности Клерк.Школы.
Безлимитные консультации с экспертами.
Безлимитные ИИ-консультации.
Сайт без рекламы.
Главное преимущество — возможность обращаться за помощью без ограничений по количеству консультаций. Не нужно выбирать, какой вопрос важнее, и беречь оставшиеся обращения.
Эксперты Клерка консультируют по бухгалтерскому и налоговому учёту, кадрам, 1С и праву. Обычно ответ приходит быстрее двух часов.
Это особенно ценно, когда на кону сроки сдачи отчётности, деньги компании или правильность принятого решения.
Клерк.Премиум подойдёт тем, кому важно иметь под рукой не только знания и инструменты, но и постоянную профессиональную поддержку.
Подписку можно оформить на 12, 18 или 24 месяца. Чем больше срок, тем ниже стоимость месяца использования.
Какую подписку выбрать: сравниваем возможности
Если вы пока сомневаетесь, какой тариф подойдёт именно вам, ориентируйтесь на главную задачу.
Что вам нужно
Какая подписка подойдёт
Быстро находить ответы, следить за изменениями, пользоваться рабочими сервисами и проверять контрагентов
Клерк.Система
Проходить курсы, осваивать новые направления и расти в профессии
Клерк.Школа
Получить рабочие инструменты и полноценное обучение по выгодной цене
Система + Школа
Иметь максимум возможностей, включая безлимитные консультации экспертов и ИИ
Клерк.Премиум
Необязательно покупать всё сразу. Выбирайте подписку под свои потребности и задачи. Главное — чтобы она действительно помогала в работе.
Почему годовая подписка выгоднее разовых решений
Посчитайте, сколько времени уходит на поиск ответов в интернете, сколько стоит отдельная консультация эксперта и во сколько обходится покупка каждого курса по отдельности.
А теперь представьте, что всё это уже доступно по одной подписке.
С Клерком вы получаете:
Экономию времени: меньше поисков, больше готовых решений и инструментов для работы.
Уверенность в решениях: экспертные разборы, нормативная база и возможность обратиться за консультацией.
Профессиональное развитие: курсы, вебинары и встречи с экспертами.
Удобство: материалы, сервисы и обучение собраны в одном месте.
Экономию денег: годовая подписка по акции обходится дешевле стандартной стоимости.
Оплатить подписку можно банковской картой, по счёту от компании, в рассрочку или долями. Для организаций предусмотрен корпоративный доступ.
Уже пользуетесь одной из подписок? Перейти на Премиум можно в любой момент — менеджер учтёт оплаченный период.
Начните год с Клерком — и работайте увереннее
Хороший бухгалтер не обязан помнить все изменения законодательства, держать в голове каждую норму и самостоятельно искать решение любой нестандартной ситуации.
Гораздо важнее иметь надёжные инструменты, проверенную информацию и возможность вовремя получить помощь.
Клерк объединяет всё это в одной подписке: для ежедневной работы, сложных вопросов и профессионального развития.
До 15 ноября 2026 года включительно можно оформить годовую подписку по акции 11.11 и сэкономить до 18 900 ₽.
Выберите подходящий тариф, чтобы тратить меньше времени на поиск информации, увереннее решать рабочие задачи и не откладывать профессиональный рост на потом.