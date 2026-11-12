11.11 продолжается в Клерке: курсы главного бухгалтера и налогового консультанта по акции

Сейчас доступны два направления:

Профессия «Главный бухгалтер» — 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Экономия — 15 000 ₽ .

Налоговый консультант — 65 000 ₽ вместо 90 000 ₽. Экономия — 25 000 ₽.

Обе программы рассчитаны на профессиональное развитие, но готовят к разным задачам. В одной вы изучите бухгалтерский учет компании целиком, в другой — научитесь анализировать налоговые риски, консультировать бизнес и взаимодействовать с ФНС.

Разберемся, чем отличаются курсы, кому они подойдут и как выбрать обучение, которое пригодится в работе.