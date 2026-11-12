11.11 продолжается в Клерке: курсы главного бухгалтера и налогового консультанта по акции

Сейчас доступны два направления:
Профессия «Главный бухгалтер» — 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Экономия — 15 000 ₽.
Налоговый консультант — 65 000 ₽ вместо 90 000 ₽. Экономия — 25 000 ₽.
Обе программы рассчитаны на профессиональное развитие, но готовят к разным задачам. В одной вы изучите бухгалтерский учет компании целиком, в другой — научитесь анализировать налоговые риски, консультировать бизнес и взаимодействовать с ФНС.
Разберемся, чем отличаются курсы, кому они подойдут и как выбрать обучение, которое пригодится в работе.
1. Курс Профессия «Главный бухгалтер»: комплексное обучение бухгалтерскому учету
Главный бухгалтер отвечает не за отдельную проводку или участок учета, а за финансовую и учетную систему компании в целом. Поэтому для перехода на эту позицию важно понимать взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета, кадровых вопросов, отчетности и требований законодательства.
Курс Профессия «Главный бухгалтер» помогает систематизировать знания и подготовиться к работе с полным циклом учета — от первичных документов до годовой отчетности.
Программа подойдет, если вы:
Работаете бухгалтером на отдельном участке и хотите перейти к более широкому кругу обязанностей.
Планируете занять должность главного бухгалтера.
Уже руководите учетом, но хотите обновить знания и разобраться в сложных вопросах.
Работаете на бухгалтерском аутсорсинге и хотите увереннее вести клиентов с разными системами налогообложения.
Возвращаетесь в профессию после перерыва и хотите восстановить системное понимание учета.
Чему научитесь
В программе собраны темы, с которыми главный бухгалтер сталкивается в ежедневной работе:
Организация бухгалтерского и налогового учета.
Учет денежных средств, расчетов, основных средств, запасов и других активов.
Кадровый учет и расчет заработной платы.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности.
Работа с НДС, налогом на прибыль, УСН и другими налогами.
Взаимодействие с ФНС, требования и налоговые проверки.
Учет операций с маркетплейсами.
Использование 1С, Excel и других рабочих инструментов.
Особое внимание уделено практике в программах 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП. Это помогает не ограничиваться теорией, а разбираться в инструментах, которые используются в работе бухгалтера.
Как проходит обучение
Это программа профессиональной переподготовки объемом 512 академических часов. Обучение проходит онлайн, в удобном темпе. Продолжительность — 6 месяцев.
В программе более 800 уроков, практические задания и тесты. По итогам обучения предусмотрен диплом о профессиональной переподготовке.
Стоимость курса на распродаже 11.11 — 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽.
Вы экономите 15 000 ₽ и получаете возможность пройти комплексное обучение бухгалтерскому учету.
2. Курс «Налоговый консультант»: специализация на налоговых вопросах бизнеса
Если вам интереснее не вести весь бухгалтерский учет компании, а разбираться в налоговых ситуациях, оценивать последствия сделок и помогать бизнесу принимать обоснованные решения, присмотритесь к профессии налогового консультанта.
Налоговый консультант помогает предпринимателям и компаниям оценивать налоговые риски, выбирать законные способы налоговой оптимизации, готовить документы и выстраивать взаимодействие с налоговой службой.
Курс «Налоговый консультант» подойдет, если вы:
Работаете бухгалтером, финансовым специалистом или налоговым экспертом и хотите углубиться в налогообложение.
Планируете развиваться в налоговом консультировании.
Хотите помогать бизнесу оценивать налоговые последствия сделок и решений.
Хотите научиться готовить ответы на требования ФНС и сопровождать налоговые проверки.
Рассматриваете возможность расширить перечень профессиональных услуг и работать с консультационными запросами клиентов.
Чему научитесь
Программа ориентирована на реальные задачи налогового консультирования. В процессе обучения вы разберетесь, как:
Анализировать налоговые риски и последствия хозяйственных операций.
Работать с разными системами налогообложения.
Оценивать добросовестность контрагентов и выявлять потенциальные риски.
Предлагать законные способы налоговой оптимизации.
Готовить ответы на требования ФНС.
Сопровождать камеральные и выездные проверки.
Составлять возражения и обжаловать решения налоговых органов.
Обосновывать рекомендации нормами законодательства и документами.
В программе есть практикумы, деловые игры, интерактивные тренажеры, чек-листы и шаблоны документов. Это позволяет отрабатывать не только теоретические знания, но и типовые рабочие ситуации.
Как проходит обучение
Курс рассчитан на 4 месяца и включает 256 академических часов. Формат дистанционный: видеолекции, конспекты, тесты и практические занятия. Ориентировочная нагрузка — 1–2 часа в день.
Предусмотрены онлайн-встречи, чат и возможность задавать вопросы экспертам. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Стоимость курса на распродаже 11.11 — 65 000 ₽ вместо 90 000 ₽.
Экономия составляет 25 000 ₽ — это максимальная выгода среди двух рассматриваемых программ.
3. Какой курс выбрать: главный бухгалтер или налоговый консультант?
Обе программы относятся к профессиональной переподготовке, но решают разные образовательные задачи. Выбирать стоит не только по цене и размеру скидки, но и по тому, в каком направлении вы хотите развиваться.
Критерий
Профессия «Главный бухгалтер»
Налоговый консультант
Основное направление
Комплексный бухгалтерский учет компании
Налоги и налоговое консультирование
Для каких задач
Ведение учета, отчетность, организация работы бухгалтерии
Анализ налоговых рисков, консультации бизнеса, взаимодействие с ФНС
Практические инструменты
1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, Excel
Практикумы, тренажеры, чек-листы и шаблоны документов
Продолжительность
6 месяцев
4 месяца
Объем программы
512 академических часов
256 академических часов
Документ
Диплом о профессиональной переподготовке
Диплом о профессиональной переподготовке
Обычная стоимость
75 000 ₽
90 000 ₽
Цена по акции 11.11
60 000 ₽
65 000 ₽
Ваша экономия
15 000 ₽
25 000 ₽
4. Почему стоит воспользоваться распродажей 11.11
Профессиональное обучение — это вложение времени и денег. Поэтому при выборе программы важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и то, какие знания и практические навыки вы получите.
Это возможность выбрать подходящее направление профессиональной переподготовки по сниженной цене.
Если вы давно планировали перейти на новую профессиональную ступень, расширить компетенции или систематизировать знания, распродажа может стать подходящим поводом начать обучение.
По условиям акции специальные цены действуют до 23:59 15 ноября 2026 года по московскому времени.
Выберите направление, которое соответствует вашим профессиональным целям:
Освоить профессию главного бухгалтера за 60 000 ₽ — комплексная программа по бухгалтерскому учету, налогам и отчетности.
Освоить налоговое консультирование за 65 000 ₽ — обучение анализу налоговых рисков, работе с ФНС и консультированию бизнеса.
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