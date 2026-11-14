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Курсы для бухгалтеров со скидками в ноябре 2026 года: выберите обучение и начните 15 ноября

Курсы для бухгалтеров со скидками в ноябре 2026 года: выберите обучение и начните 15 ноября

Хотите освоить бухгалтерию с нуля, повысить квалификацию или перейти на новую профессиональную ступень? В Клерке можно выбрать онлайн-курс под конкретные задачи: от первых шагов в профессии до подготовки к работе главным бухгалтером, специализации на ВЭД или IT и автоматизации учета с помощью Excel, Power BI и нейросетей.

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15 ноября стартуют новые потоки обучения. Сейчас можно подобрать программу и воспользоваться акционными ценами: скидки на отдельные курсы достигают нескольких десятков процентов.

Обучение проходит дистанционно, поэтому совмещать его можно с работой и личными делами. Выбирайте направление, изучайте практические инструменты и получайте документ об обучении после успешной итоговой аттестации.

Какие курсы для бухгалтеров можно выбрать со скидкой

В подборке — программы для начинающих специалистов, практикующих бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.

Чтобы не тратить время на изучение всех программ подряд, начните со сравнения:

Название курса

Кому подойдет

Что освоите

Цена по акции

Бухгалтер с нуля

Новичкам, ИП, владельцам бизнеса

Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel

от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽

Профессия «Главный бухгалтер»

Опытным бухгалтерам и будущим главбухам

Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет

от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽

Главный бухгалтер на ОСНО

Специалистам на общей системе налогообложения

НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет

от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽

Бухгалтер по заработной плате

Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам

Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП

от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽

Кадровик с нуля до профи

Начинающим кадровикам и бухгалтерам

Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП

от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети

Бухгалтерам и финансистам

Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ

10 502 ₽ вместо 19 900 ₽

Десять новых ФСБУ 2027

Бухгалтерам и главным бухгалтерам

Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С

от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽

Бухгалтер IT-компании

Тем, кто хочет специализироваться на IT

Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС

13 579 ₽ вместо 38 900 ₽

Бухгалтер ВЭД

Специалистам по импорту и экспорту

Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты

11 947 ₽ вместо 35 200 ₽

Какой курс выбрать: подбираем обучение под вашу цель

Необязательно проходить длинную программу, если вам нужно освоить только один участок учета. И наоборот: если вы планируете сменить профессию или занять руководящую должность, лучше выбрать комплексное обучение.

Ваша задача

Рекомендуемый курс

Освоить бухгалтерию с нуля и получить новую профессию

Бухгалтер с нуля

Перейти с позиции бухгалтера на должность главбуха

Профессия «Главный бухгалтер»

Уверенно вести учет на ОСНО

Главный бухгалтер на ОСНО

Научиться рассчитывать зарплату и налоги с выплат сотрудникам

Бухгалтер по заработной плате

Освоить кадровое делопроизводство

Кадровик с нуля до профи

Сократить ручную работу и автоматизировать отчеты

Excel, Power BI и нейросети

Подготовиться к новым стандартам учета

Десять новых ФСБУ 2027

Работать с IT-компаниями

Бухгалтер IT-компании

Вести импортные и экспортные операции

Бухгалтер ВЭД

Разберем подробнее, что дает каждое направление.

1. Бухгалтер с нуля: освойте профессию с самого начала

Посмотреть программу курса «Бухгалтер с нуля» →

Если вы никогда не работали в бухгалтерии, но хотите получить востребованную специальность, комплексная программа поможет последовательно разобраться в основах учета и научиться применять знания на практике.

Курс подойдет:

  • тем, кто хочет сменить профессию;

  • начинающим бухгалтерам без практического опыта;

  • специалистам, которые возвращаются в профессию после перерыва;

  • индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса, желающим самостоятельно контролировать учет.

Что входит в программу:

  • 256 академических часов обучения;

  • 47 тематических блоков;

  • бухгалтерские проводки и первичная документация;

  • касса, банк, товары и основные средства;

  • расчет зарплаты и налогов;

  • подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности;

  • работа в 1С и Excel;

  • применение нейросетей в работе бухгалтера.

Отдельное внимание уделено актуальным изменениям налогообложения 2026 года, включая НДС 22%, НДС на УСН, НДФЛ и страховые взносы.

Результат: вы получите системное представление о бухгалтерском учете, освоите основные рабочие инструменты и сможете претендовать на начальные позиции в бухгалтерии.

По окончании программы и успешной аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

Выбрать курс «Бухгалтер с нуля»

2. Профессия «Главный бухгалтер»: следующий шаг в карьере

Посмотреть программу и условия обучения →

Если вы уже работаете бухгалтером и хотите перейти на следующий профессиональный уровень, обратите внимание на комплексную программу подготовки главных бухгалтеров.

Главбух отвечает не только за отдельные участки учета, но и за финансовую и налоговую дисциплину компании в целом. Поэтому важно разбираться в законодательстве, отчетности, налогах, автоматизации и организации работы бухгалтерии.

Программа включает:

  • 512 академических часов;

  • более 800 уроков и 52 главы;

  • 49 проверочных тестов;

  • практику в 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП;

  • бухгалтерский и налоговый учет;

  • работу с маркетплейсами;

  • новые ФСБУ и налоговые изменения;

  • управленческий учет;

  • применение искусственного интеллекта в работе.

Отдельный блок посвящен подготовке к изменениям 2027 года: НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам и новым стандартам бухгалтерского учета.

Кому подойдет программа:

  • бухгалтерам, которые планируют стать главными;

  • специалистам, желающим систематизировать знания;

  • действующим главбухам, которым необходимо обновить квалификацию;

  • бухгалтерам на аутсорсинге, планирующим расширять перечень услуг.

Результат: комплексная подготовка к ведению учета компании, контролю налоговых обязательств и организации бухгалтерских процессов.

По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке на 512 академических часов.

Записаться на курс «Профессия Главный бухгалтер»

3. Главный бухгалтер на ОСНО: углубите знания в налоговом учете

Подробнее о курсе «Главный бухгалтер на ОСНО» →

Работа на общей системе налогообложения требует уверенного знания бухгалтерского и налогового учета. Особенно важно правильно рассчитывать НДС и налог на прибыль, формировать отчетность и учитывать изменения законодательства.

Курс поможет разобраться в ключевых процессах работы компании на ОСНО.

В программе:

  • бухгалтерский и налоговый учет;

  • расчет НДС и налога на прибыль;

  • подготовка отчетности;

  • работа в 1С и электронном документообороте;

  • кадровый и управленческий учет;

  • финансовый анализ;

  • взаимодействие с ФНС и защита интересов компании при проверках.

Продолжительность обучения — четыре месяца. Программа рассчитана на 256 академических часов.

Результат: вы систематизируете знания по ОСНО и сможете увереннее вести учет, контролировать налоговые обязательства и работать с отчетностью.

По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Посмотреть программу и записаться

4. Бухгалтер по заработной плате: востребованная специализация

Посмотреть курс по расчету заработной платы →

Расчет заработной платы — самостоятельное направление бухгалтерской работы, в котором важно учитывать множество нюансов: от НДФЛ и страховых взносов до отпускных, больничных и различных компенсаций.

Программа подойдет бухгалтерам, кадровикам и тем, кто хочет освоить новую специализацию.

Вы научитесь:

  • рассчитывать заработную плату;

  • учитывать отпускные, больничные и пособия;

  • работать с НДФЛ и страховыми взносами;

  • оформлять кадровые документы;

  • учитывать командировки и договоры ГПХ;

  • работать в 1С:ЗУП;

  • учитывать особенности расчета выплат для разных категорий сотрудников.

В курсе предусмотрены практические тренажеры, в том числе по расчету зарплаты вахтовых работников с районными коэффициентами и северными надбавками.

Результат: вы сможете увереннее выполнять расчеты с персоналом и вести соответствующий участок бухгалтерского учета.

Объем программы — 256 академических часов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Выбрать курс бухгалтера по зарплате

5. Кадровик с нуля до профи: освойте кадровое делопроизводство

Подробнее о программе обучения →

Хотите расширить профессиональные компетенции или перейти из бухгалтерии в кадровое направление? Курс поможет освоить кадровое делопроизводство и научиться работать с документами и программой 1С:ЗУП.

В программе рассматриваются:

  • прием, перевод и увольнение сотрудников;

  • оформление отпусков и больничных;

  • воинский учет;

  • работа с иностранными сотрудниками;

  • электронные трудовые книжки;

  • отчетность ЕФС-1;

  • трудовые документы и требования законодательства;

  • настройка и работа в 1С:ЗУП.

Дополнительное преимущество — более 150 образцов кадровых документов и готовых инструкций, которые можно использовать в работе.

Результат: вы получите базу знаний для самостоятельного ведения кадрового делопроизводства и освоите основные инструменты кадрового специалиста.

Продолжительность программы — 256 академических часов. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Акционная стоимость — от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽.

Записаться на курс кадровика

6. Excel, Power BI и нейросети: автоматизируйте работу бухгалтера

Посмотреть программу курса →

Современному бухгалтеру важно не только правильно вести учет, но и быстро обрабатывать данные, находить ошибки, формировать аналитические отчеты и представлять результаты руководству.

Если вы тратите много времени на ручную обработку таблиц, курс поможет освоить инструменты автоматизации.

Чему научитесь:

  • использовать формулы и функции Excel;

  • работать с Google-таблицами;

  • создавать сводные таблицы;

  • строить аналитические дашборды;

  • работать в Power BI;

  • использовать язык DAX;

  • применять ChatGPT, DeepSeek и Клерк AI для анализа данных и автоматизации задач.

Практические задания связаны с реальными рабочими процессами: анализом платежей, дебиторской задолженности, созданием интерактивных отчетов и объединением данных из 1С, Power BI и ИИ-инструментов.

Результат: сможете быстрее выполнять рутинные операции, нагляднее представлять финансовые данные и расширить свои профессиональные компетенции.

Продолжительность курса — три месяца. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации на 72 академических часа.

Освоить Excel, Power BI и нейросети

7. Десять новых ФСБУ 2027: подготовьтесь к изменениям заранее

Посмотреть программу курса по ФСБУ →

Изменения стандартов бухгалтерского учета требуют не просто изучения новых правил, но и пересмотра привычных учетных процессов. Главному бухгалтеру важно понимать, как новые требования связаны между собой и как применять их на практике.

Программа охватывает десять актуальных ФСБУ, включая:

  • ФСБУ 9/2025 «Доходы»;

  • ФСБУ 10/2026 «Расходы»;

  • стандарты по запасам;

  • капитальные вложения;

  • основные средства;

  • нематериальные активы;

  • аренду;

  • документооборот;

  • инвентаризацию;

  • бухгалтерскую отчетность.

Отдельное внимание уделено учетной политике, новым формам отчетности по ФСБУ 4/2023 и практическому применению стандартов в 1С.

В программе предусмотрено десять интерактивных тренажеров и итоговый практикум.

Результат: вы сможете систематизировать знания о новых стандартах, оценить их влияние на учетную политику и подготовить учетные процессы к изменениям.

Продолжительность — три месяца. Объем — 170 академических часов. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Подготовиться к новым ФСБУ 2027

8. Бухгалтер IT-компании: освойте перспективное направление

Посмотреть курс «Бухгалтер IT-компании» →

IT-компании имеют свою специфику учета и налогообложения. Здесь важно разбираться не только в стандартных бухгалтерских операциях, но и в учете разработки программного обеспечения, нематериальных активов, лицензий и отраслевых налоговых льгот.

Специализированное обучение поможет разобраться в особенностях работы с IT-бизнесом.

В программе:

  • аккредитация IT-компаний;

  • налоговые льготы и требования к их применению;

  • учет разработки программного обеспечения;

  • учет НМА и лицензий;

  • работа с высококвалифицированными иностранными специалистами;

  • удаленные сотрудники;

  • экспорт программного обеспечения;

  • подготовка к проверкам ФНС.

Дополнительно слушатели получают шаблоны учетной политики IT-компании, чек-листы для аккредитации, калькуляторы налоговой нагрузки и базу судебных решений.

Результат: вы получите специализированные знания, которые можно применять при работе с IT-компаниями и расширении клиентской базы.

Обучение рассчитано на 72 академических часа и завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации.

Стать бухгалтером IT-компании

9. Бухгалтер ВЭД: научитесь вести учет международных операций

Подробнее о курсе по ВЭД →

Импорт и экспорт товаров, международные расчеты и работа с иностранными контрагентами требуют специальных знаний. Ошибки в документах, валютном контроле и налоговом учете могут обернуться дополнительными расходами для бизнеса.

Курс поможет разобраться в особенностях бухгалтерского сопровождения внешнеэкономической деятельности.

В программе:

  • внешнеторговые контракты;

  • валютный контроль;

  • таможенные платежи;

  • НДС при импорте и экспорте;

  • курсовые разницы;

  • расчеты с иностранными контрагентами;

  • особенности работы с Китаем и странами ЕАЭС;

  • отражение международных операций в 1С.

Практические занятия включают разбор реальных ситуаций и работу с операциями в 1С.

Результат: вы сможете увереннее сопровождать внешнеэкономические операции и расширить свою специализацию в бухгалтерии.

Продолжительность — 72 академических часа. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.

Освоить бухгалтерский учет ВЭД

Почему удобно учиться в Клерке

Выбирая онлайн-обучение, важно учитывать не только стоимость курса, но и то, насколько удобно применять полученные знания в работе.

На образовательной платформе Клерка предусмотрен дистанционный формат, который позволяет учиться без необходимости регулярно посещать занятия.

Что входит в обучение:

Возможность

Что это дает слушателю

Видеоуроки в записи

Можно изучать материалы в удобное время

Конспекты

Удобно повторять и систематизировать информацию

Тесты

Можно проверять понимание пройденных тем

Практические задания

Полученные знания закрепляются на рабочих примерах

Интерактивные тренажеры

Можно отрабатывать отдельные профессиональные навыки

Поддержка преподавателей

Можно задавать вопросы в чате и на онлайн-встречах

Начать обучение можно сразу после оплаты. Необязательно ждать определенного времени, чтобы приступить к изучению материалов.

Какие документы выдаются после обучения

Документ зависит от вида образовательной программы:

Тип программы

Документ по итогам

Профессиональная переподготовка

Диплом о профессиональной переподготовке

Повышение квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Данные о документах вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.

Для получения диплома или удостоверения необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Если соответствующего образования нет, выдается электронный сертификат о прохождении курса.

Как оплатить обучение

Клерк предлагает несколько способов оплаты:

  • банковской картой;

  • по счету от организации;

  • в рассрочку;

  • частями.

Также можно получить документы для оформления налогового вычета в размере 13% от стоимости обучения при соблюдении установленных требований.

Выберите подходящую программу, сравните условия и оформите обучение по акционной цене до конца 15.11.2026г.

Новый поток стартует 15 ноября 2026 года!

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