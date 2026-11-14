Курсы для бухгалтеров со скидками в ноябре 2026 года: выберите обучение и начните 15 ноября

15 ноября стартуют новые потоки обучения. Сейчас можно подобрать программу и воспользоваться акционными ценами: скидки на отдельные курсы достигают нескольких десятков процентов.
Обучение проходит дистанционно, поэтому совмещать его можно с работой и личными делами. Выбирайте направление, изучайте практические инструменты и получайте документ об обучении после успешной итоговой аттестации.
Какие курсы для бухгалтеров можно выбрать со скидкой
В подборке — программы для начинающих специалистов, практикующих бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.
Чтобы не тратить время на изучение всех программ подряд, начните со сравнения:
Название курса
Кому подойдет
Что освоите
Цена по акции
Новичкам, ИП, владельцам бизнеса
Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel
от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽
Опытным бухгалтерам и будущим главбухам
Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет
от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽
Специалистам на общей системе налогообложения
НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет
от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам
Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП
от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽
Начинающим кадровикам и бухгалтерам
Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП
от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам и финансистам
Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ
10 502 ₽ вместо 19 900 ₽
Бухгалтерам и главным бухгалтерам
Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С
от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽
Тем, кто хочет специализироваться на IT
Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС
13 579 ₽ вместо 38 900 ₽
Специалистам по импорту и экспорту
Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты
11 947 ₽ вместо 35 200 ₽
Какой курс выбрать: подбираем обучение под вашу цель
Необязательно проходить длинную программу, если вам нужно освоить только один участок учета. И наоборот: если вы планируете сменить профессию или занять руководящую должность, лучше выбрать комплексное обучение.
Ваша задача
Рекомендуемый курс
Освоить бухгалтерию с нуля и получить новую профессию
Бухгалтер с нуля
Перейти с позиции бухгалтера на должность главбуха
Профессия «Главный бухгалтер»
Уверенно вести учет на ОСНО
Главный бухгалтер на ОСНО
Научиться рассчитывать зарплату и налоги с выплат сотрудникам
Бухгалтер по заработной плате
Освоить кадровое делопроизводство
Кадровик с нуля до профи
Сократить ручную работу и автоматизировать отчеты
Excel, Power BI и нейросети
Подготовиться к новым стандартам учета
Десять новых ФСБУ 2027
Работать с IT-компаниями
Бухгалтер IT-компании
Вести импортные и экспортные операции
Бухгалтер ВЭД
Разберем подробнее, что дает каждое направление.
1. Бухгалтер с нуля: освойте профессию с самого начала
Посмотреть программу курса «Бухгалтер с нуля» →
Если вы никогда не работали в бухгалтерии, но хотите получить востребованную специальность, комплексная программа поможет последовательно разобраться в основах учета и научиться применять знания на практике.
Курс подойдет:
тем, кто хочет сменить профессию;
начинающим бухгалтерам без практического опыта;
специалистам, которые возвращаются в профессию после перерыва;
индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса, желающим самостоятельно контролировать учет.
Что входит в программу:
256 академических часов обучения;
47 тематических блоков;
бухгалтерские проводки и первичная документация;
касса, банк, товары и основные средства;
расчет зарплаты и налогов;
подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности;
работа в 1С и Excel;
применение нейросетей в работе бухгалтера.
Отдельное внимание уделено актуальным изменениям налогообложения 2026 года, включая НДС 22%, НДС на УСН, НДФЛ и страховые взносы.
Результат: вы получите системное представление о бухгалтерском учете, освоите основные рабочие инструменты и сможете претендовать на начальные позиции в бухгалтерии.
По окончании программы и успешной аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.
2. Профессия «Главный бухгалтер»: следующий шаг в карьере
Посмотреть программу и условия обучения →
Если вы уже работаете бухгалтером и хотите перейти на следующий профессиональный уровень, обратите внимание на комплексную программу подготовки главных бухгалтеров.
Главбух отвечает не только за отдельные участки учета, но и за финансовую и налоговую дисциплину компании в целом. Поэтому важно разбираться в законодательстве, отчетности, налогах, автоматизации и организации работы бухгалтерии.
Программа включает:
512 академических часов;
более 800 уроков и 52 главы;
49 проверочных тестов;
практику в 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП;
бухгалтерский и налоговый учет;
работу с маркетплейсами;
новые ФСБУ и налоговые изменения;
управленческий учет;
применение искусственного интеллекта в работе.
Отдельный блок посвящен подготовке к изменениям 2027 года: НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам и новым стандартам бухгалтерского учета.
Кому подойдет программа:
бухгалтерам, которые планируют стать главными;
специалистам, желающим систематизировать знания;
действующим главбухам, которым необходимо обновить квалификацию;
бухгалтерам на аутсорсинге, планирующим расширять перечень услуг.
Результат: комплексная подготовка к ведению учета компании, контролю налоговых обязательств и организации бухгалтерских процессов.
По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке на 512 академических часов.
3. Главный бухгалтер на ОСНО: углубите знания в налоговом учете
Подробнее о курсе «Главный бухгалтер на ОСНО» →
Работа на общей системе налогообложения требует уверенного знания бухгалтерского и налогового учета. Особенно важно правильно рассчитывать НДС и налог на прибыль, формировать отчетность и учитывать изменения законодательства.
Курс поможет разобраться в ключевых процессах работы компании на ОСНО.
В программе:
бухгалтерский и налоговый учет;
расчет НДС и налога на прибыль;
подготовка отчетности;
работа в 1С и электронном документообороте;
кадровый и управленческий учет;
финансовый анализ;
взаимодействие с ФНС и защита интересов компании при проверках.
Продолжительность обучения — четыре месяца. Программа рассчитана на 256 академических часов.
Результат: вы систематизируете знания по ОСНО и сможете увереннее вести учет, контролировать налоговые обязательства и работать с отчетностью.
По итогам выдается диплом о профессиональной переподготовке.
4. Бухгалтер по заработной плате: востребованная специализация
Посмотреть курс по расчету заработной платы →
Расчет заработной платы — самостоятельное направление бухгалтерской работы, в котором важно учитывать множество нюансов: от НДФЛ и страховых взносов до отпускных, больничных и различных компенсаций.
Программа подойдет бухгалтерам, кадровикам и тем, кто хочет освоить новую специализацию.
Вы научитесь:
рассчитывать заработную плату;
учитывать отпускные, больничные и пособия;
работать с НДФЛ и страховыми взносами;
оформлять кадровые документы;
учитывать командировки и договоры ГПХ;
работать в 1С:ЗУП;
учитывать особенности расчета выплат для разных категорий сотрудников.
В курсе предусмотрены практические тренажеры, в том числе по расчету зарплаты вахтовых работников с районными коэффициентами и северными надбавками.
Результат: вы сможете увереннее выполнять расчеты с персоналом и вести соответствующий участок бухгалтерского учета.
Объем программы — 256 академических часов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
5. Кадровик с нуля до профи: освойте кадровое делопроизводство
Подробнее о программе обучения →
Хотите расширить профессиональные компетенции или перейти из бухгалтерии в кадровое направление? Курс поможет освоить кадровое делопроизводство и научиться работать с документами и программой 1С:ЗУП.
В программе рассматриваются:
прием, перевод и увольнение сотрудников;
оформление отпусков и больничных;
воинский учет;
работа с иностранными сотрудниками;
электронные трудовые книжки;
отчетность ЕФС-1;
трудовые документы и требования законодательства;
настройка и работа в 1С:ЗУП.
Дополнительное преимущество — более 150 образцов кадровых документов и готовых инструкций, которые можно использовать в работе.
Результат: вы получите базу знаний для самостоятельного ведения кадрового делопроизводства и освоите основные инструменты кадрового специалиста.
Продолжительность программы — 256 академических часов. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.
6. Excel, Power BI и нейросети: автоматизируйте работу бухгалтера
Современному бухгалтеру важно не только правильно вести учет, но и быстро обрабатывать данные, находить ошибки, формировать аналитические отчеты и представлять результаты руководству.
Если вы тратите много времени на ручную обработку таблиц, курс поможет освоить инструменты автоматизации.
Чему научитесь:
использовать формулы и функции Excel;
работать с Google-таблицами;
создавать сводные таблицы;
строить аналитические дашборды;
работать в Power BI;
использовать язык DAX;
применять ChatGPT, DeepSeek и Клерк AI для анализа данных и автоматизации задач.
Практические задания связаны с реальными рабочими процессами: анализом платежей, дебиторской задолженности, созданием интерактивных отчетов и объединением данных из 1С, Power BI и ИИ-инструментов.
Результат: сможете быстрее выполнять рутинные операции, нагляднее представлять финансовые данные и расширить свои профессиональные компетенции.
Продолжительность курса — три месяца. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации на 72 академических часа.
7. Десять новых ФСБУ 2027: подготовьтесь к изменениям заранее
Посмотреть программу курса по ФСБУ →
Изменения стандартов бухгалтерского учета требуют не просто изучения новых правил, но и пересмотра привычных учетных процессов. Главному бухгалтеру важно понимать, как новые требования связаны между собой и как применять их на практике.
Программа охватывает десять актуальных ФСБУ, включая:
ФСБУ 9/2025 «Доходы»;
ФСБУ 10/2026 «Расходы»;
стандарты по запасам;
капитальные вложения;
основные средства;
нематериальные активы;
аренду;
документооборот;
инвентаризацию;
бухгалтерскую отчетность.
Отдельное внимание уделено учетной политике, новым формам отчетности по ФСБУ 4/2023 и практическому применению стандартов в 1С.
В программе предусмотрено десять интерактивных тренажеров и итоговый практикум.
Результат: вы сможете систематизировать знания о новых стандартах, оценить их влияние на учетную политику и подготовить учетные процессы к изменениям.
Продолжительность — три месяца. Объем — 170 академических часов. По итогам выдается удостоверение о повышении квалификации.
8. Бухгалтер IT-компании: освойте перспективное направление
Посмотреть курс «Бухгалтер IT-компании» →
IT-компании имеют свою специфику учета и налогообложения. Здесь важно разбираться не только в стандартных бухгалтерских операциях, но и в учете разработки программного обеспечения, нематериальных активов, лицензий и отраслевых налоговых льгот.
Специализированное обучение поможет разобраться в особенностях работы с IT-бизнесом.
В программе:
аккредитация IT-компаний;
налоговые льготы и требования к их применению;
учет разработки программного обеспечения;
учет НМА и лицензий;
работа с высококвалифицированными иностранными специалистами;
удаленные сотрудники;
экспорт программного обеспечения;
подготовка к проверкам ФНС.
Дополнительно слушатели получают шаблоны учетной политики IT-компании, чек-листы для аккредитации, калькуляторы налоговой нагрузки и базу судебных решений.
Результат: вы получите специализированные знания, которые можно применять при работе с IT-компаниями и расширении клиентской базы.
Обучение рассчитано на 72 академических часа и завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации.
9. Бухгалтер ВЭД: научитесь вести учет международных операций
Импорт и экспорт товаров, международные расчеты и работа с иностранными контрагентами требуют специальных знаний. Ошибки в документах, валютном контроле и налоговом учете могут обернуться дополнительными расходами для бизнеса.
Курс поможет разобраться в особенностях бухгалтерского сопровождения внешнеэкономической деятельности.
В программе:
внешнеторговые контракты;
валютный контроль;
таможенные платежи;
НДС при импорте и экспорте;
курсовые разницы;
расчеты с иностранными контрагентами;
особенности работы с Китаем и странами ЕАЭС;
отражение международных операций в 1С.
Практические занятия включают разбор реальных ситуаций и работу с операциями в 1С.
Результат: вы сможете увереннее сопровождать внешнеэкономические операции и расширить свою специализацию в бухгалтерии.
Продолжительность — 72 академических часа. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
Почему удобно учиться в Клерке
Выбирая онлайн-обучение, важно учитывать не только стоимость курса, но и то, насколько удобно применять полученные знания в работе.
На образовательной платформе Клерка предусмотрен дистанционный формат, который позволяет учиться без необходимости регулярно посещать занятия.
Что входит в обучение:
Возможность
Что это дает слушателю
Видеоуроки в записи
Можно изучать материалы в удобное время
Конспекты
Удобно повторять и систематизировать информацию
Тесты
Можно проверять понимание пройденных тем
Практические задания
Полученные знания закрепляются на рабочих примерах
Интерактивные тренажеры
Можно отрабатывать отдельные профессиональные навыки
Поддержка преподавателей
Можно задавать вопросы в чате и на онлайн-встречах
Начать обучение можно сразу после оплаты. Необязательно ждать определенного времени, чтобы приступить к изучению материалов.
Какие документы выдаются после обучения
Документ зависит от вида образовательной программы:
Тип программы
Документ по итогам
Профессиональная переподготовка
Диплом о профессиональной переподготовке
Повышение квалификации
Удостоверение о повышении квалификации
Данные о документах вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.
Для получения диплома или удостоверения необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Если соответствующего образования нет, выдается электронный сертификат о прохождении курса.
Как оплатить обучение
Клерк предлагает несколько способов оплаты:
банковской картой;
по счету от организации;
в рассрочку;
частями.
Также можно получить документы для оформления налогового вычета в размере 13% от стоимости обучения при соблюдении установленных требований.
Выберите подходящую программу, сравните условия и оформите обучение по акционной цене до конца 15.11.2026г.
Новый поток стартует 15 ноября 2026 года!