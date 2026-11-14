Курсы для бухгалтеров со скидками в ноябре 2026 года: выберите обучение и начните 15 ноября

1. Бухгалтер с нуля: освойте профессию с самого начала

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Если вы никогда не работали в бухгалтерии, но хотите получить востребованную специальность, комплексная программа поможет последовательно разобраться в основах учета и научиться применять знания на практике.

Курс подойдет:

тем, кто хочет сменить профессию;

начинающим бухгалтерам без практического опыта;

специалистам, которые возвращаются в профессию после перерыва;

индивидуальным предпринимателям и владельцам бизнеса, желающим самостоятельно контролировать учет.

Что входит в программу:

256 академических часов обучения;

47 тематических блоков;

бухгалтерские проводки и первичная документация;

касса, банк, товары и основные средства;

расчет зарплаты и налогов;

подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности;

работа в 1С и Excel;

применение нейросетей в работе бухгалтера.

Отдельное внимание уделено актуальным изменениям налогообложения 2026 года, включая НДС 22%, НДС на УСН, НДФЛ и страховые взносы.

Результат: вы получите системное представление о бухгалтерском учете, освоите основные рабочие инструменты и сможете претендовать на начальные позиции в бухгалтерии.

По окончании программы и успешной аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов.

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