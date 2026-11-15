9 курсов для профессионального роста стартуют 15.11 по ценам 11.11: осеннее предложение Клерка

В ноябре Клерк предлагает выбрать онлайн-обучение для бухгалтеров по специальным ценам. В подборке есть программы для тех, кто только планирует войти в профессию, действующих бухгалтеров, главбухов, кадровых специалистов и финансистов.

В зависимости от опыта и карьерных планов можно подобрать программу разного уровня сложности и продолжительности.