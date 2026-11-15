9 курсов для профессионального роста стартуют 15.11 по ценам 11.11: осеннее предложение Клерка

В ноябре Клерк предлагает выбрать онлайн-обучение для бухгалтеров по специальным ценам. В подборке есть программы для тех, кто только планирует войти в профессию, действующих бухгалтеров, главбухов, кадровых специалистов и финансистов.
В зависимости от опыта и карьерных планов можно подобрать программу разного уровня сложности и продолжительности.
Название курса
Кому подойдет
Что освоите
Цена по акции
Новичкам, ИП, владельцам бизнеса
Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel
от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽
Опытным бухгалтерам и будущим главбухам
Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет
от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽
Специалистам на общей системе налогообложения
НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет
от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам
Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП
от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽
Начинающим кадровикам и бухгалтерам
Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП
от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽
Бухгалтерам и финансистам
Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ
10 502 ₽ вместо 19 900 ₽
Бухгалтерам и главным бухгалтерам
Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С
от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽
Тем, кто хочет специализироваться на IT
Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС
13 579 ₽ вместо 38 900 ₽
Специалистам по импорту и экспорту
Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты
11 947 ₽ вместо 35 200 ₽
Как проходит онлайн-обучение в Клерке
Все программы реализуются дистанционно. Это позволяет получать новые знания без необходимости посещать учебный центр и подстраивать расписание под рабочую нагрузку.
В процессе обучения слушателям доступны:
Формат
Назначение
Видеоуроки
Изучение теоретического материала
Конспекты
Повторение и закрепление информации
Тесты
Проверка усвоенных знаний
Практические задания
Отработка профессиональных навыков
Интерактивные тренажеры
Решение учебных задач
Чат и онлайн-встречи
Общение с преподавателями и ответы на вопросы
Приступить к изучению материалов можно сразу после оплаты. Обучение предполагает самостоятельное освоение уроков в удобном темпе.
Диплом или удостоверение: какой документ вы получите
Вид документа определяется типом выбранной образовательной программы.
Программа
Документ
Профессиональная переподготовка
Диплом о профессиональной переподготовке
Повышение квалификации
Удостоверение о повышении квалификации
Сведения о выдаваемых документах вносятся в ФИС ФРДО.
Для получения диплома или удостоверения необходимо иметь среднее профессиональное либо высшее образование. Если этого условия нет, после прохождения курса выдается электронный сертификат.
Способы оплаты и налоговый вычет
Оплатить обучение можно несколькими способами:
банковской картой;
по счету от организации;
в рассрочку;
частями.
Также Клерк помогает подготовить документы для оформления налогового вычета в размере 13% от стоимости обучения. Возможность получения вычета зависит от соблюдения требований законодательства.
Как выбрать подходящий курс для бухгалтера
Если вы пока не определились с направлением, ориентируйтесь на свои профессиональные задачи.
Цель обучения
Подходящая программа
Получить первую профессию в бухгалтерии
Бухгалтер с нуля
Подготовиться к должности главбуха
Профессия «Главный бухгалтер»
Углубить знания по общей системе налогообложения
Главный бухгалтер на ОСНО
Освоить расчеты с персоналом
Бухгалтер по заработной плате
Научиться оформлять кадровые документы
Кадровик с нуля до профи
Освоить автоматизацию и аналитику
Excel, Power BI и нейросети
Подготовиться к новым стандартам
Десять новых ФСБУ 2027
Специализироваться на IT-отрасли
Бухгалтер IT-компании
Работать с международными операциями
Бухгалтер ВЭД
Перед записью изучите учебный план, продолжительность программы и требования к получению итогового документа.
Выберите обучение и начните новый профессиональный этап
Повышение квалификации помогает бухгалтеру поддерживать знания в актуальном состоянии, увереннее работать с изменениями законодательства и осваивать новые инструменты. А профессиональная переподготовка может стать отправной точкой для перехода в другую специализацию или освоения новой профессии.
В ноябрьской подборке Клерка есть программы для разных карьерных целей: от начальной подготовки до комплексного обучения будущих главных бухгалтеров и узких специалистов.
Новый поток стартует 15 ноября 2026 года.
Выберите направление, которое соответствует вашим задачам, ознакомьтесь с условиями и воспользуйтесь предложением на обучение.