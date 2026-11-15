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Клерк
Обучение и карьера
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9 курсов для профессионального роста стартуют 15.11 по ценам 11.11: осеннее предложение Клерка

9 курсов для профессионального роста стартуют 15.11 по ценам 11.11: осеннее предложение Клерка

Новые потоки обучения стартуют 15 ноября 2026 года. Можно выбрать комплексную профессиональную подготовку или курс по конкретной специализации — от расчета заработной платы до бухгалтерского учета в IT-компаниях и ВЭД.

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В ноябре Клерк предлагает выбрать онлайн-обучение для бухгалтеров по специальным ценам. В подборке есть программы для тех, кто только планирует войти в профессию, действующих бухгалтеров, главбухов, кадровых специалистов и финансистов.

В зависимости от опыта и карьерных планов можно подобрать программу разного уровня сложности и продолжительности.

Название курса

Кому подойдет

Что освоите

Цена по акции

Бухгалтер с нуля

Новичкам, ИП, владельцам бизнеса

Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel

от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽

Профессия «Главный бухгалтер»

Опытным бухгалтерам и будущим главбухам

Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет

от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽

Главный бухгалтер на ОСНО

Специалистам на общей системе налогообложения

НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет

от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽

Бухгалтер по заработной плате

Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам

Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП

от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽

Кадровик с нуля до профи

Начинающим кадровикам и бухгалтерам

Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП

от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети

Бухгалтерам и финансистам

Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ

10 502 ₽ вместо 19 900 ₽

Десять новых ФСБУ 2027

Бухгалтерам и главным бухгалтерам

Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С

от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽

Бухгалтер IT-компании

Тем, кто хочет специализироваться на IT

Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС

13 579 ₽ вместо 38 900 ₽

Бухгалтер ВЭД

Специалистам по импорту и экспорту

Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты

11 947 ₽ вместо 35 200 ₽

Как проходит онлайн-обучение в Клерке

Все программы реализуются дистанционно. Это позволяет получать новые знания без необходимости посещать учебный центр и подстраивать расписание под рабочую нагрузку.

В процессе обучения слушателям доступны:

Формат

Назначение

Видеоуроки

Изучение теоретического материала

Конспекты

Повторение и закрепление информации

Тесты

Проверка усвоенных знаний

Практические задания

Отработка профессиональных навыков

Интерактивные тренажеры

Решение учебных задач

Чат и онлайн-встречи

Общение с преподавателями и ответы на вопросы

Приступить к изучению материалов можно сразу после оплаты. Обучение предполагает самостоятельное освоение уроков в удобном темпе.

Диплом или удостоверение: какой документ вы получите

Вид документа определяется типом выбранной образовательной программы.

Программа

Документ

Профессиональная переподготовка

Диплом о профессиональной переподготовке

Повышение квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Сведения о выдаваемых документах вносятся в ФИС ФРДО.

Для получения диплома или удостоверения необходимо иметь среднее профессиональное либо высшее образование. Если этого условия нет, после прохождения курса выдается электронный сертификат.

Способы оплаты и налоговый вычет

Оплатить обучение можно несколькими способами:

  • банковской картой;

  • по счету от организации;

  • в рассрочку;

  • частями.

Также Клерк помогает подготовить документы для оформления налогового вычета в размере 13% от стоимости обучения. Возможность получения вычета зависит от соблюдения требований законодательства.

Как выбрать подходящий курс для бухгалтера

Если вы пока не определились с направлением, ориентируйтесь на свои профессиональные задачи.

Цель обучения

Подходящая программа

Получить первую профессию в бухгалтерии

Бухгалтер с нуля

Подготовиться к должности главбуха

Профессия «Главный бухгалтер»

Углубить знания по общей системе налогообложения

Главный бухгалтер на ОСНО

Освоить расчеты с персоналом

Бухгалтер по заработной плате

Научиться оформлять кадровые документы

Кадровик с нуля до профи

Освоить автоматизацию и аналитику

Excel, Power BI и нейросети

Подготовиться к новым стандартам

Десять новых ФСБУ 2027

Специализироваться на IT-отрасли

Бухгалтер IT-компании

Работать с международными операциями

Бухгалтер ВЭД

Перед записью изучите учебный план, продолжительность программы и требования к получению итогового документа.

Выберите обучение и начните новый профессиональный этап

Повышение квалификации помогает бухгалтеру поддерживать знания в актуальном состоянии, увереннее работать с изменениями законодательства и осваивать новые инструменты. А профессиональная переподготовка может стать отправной точкой для перехода в другую специализацию или освоения новой профессии.

В ноябрьской подборке Клерка есть программы для разных карьерных целей: от начальной подготовки до комплексного обучения будущих главных бухгалтеров и узких специалистов.

Новый поток стартует 15 ноября 2026 года.

Выберите направление, которое соответствует вашим задачам, ознакомьтесь с условиями и воспользуйтесь предложением на обучение.

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Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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