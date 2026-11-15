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Клерк
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Клерк продолжает скидки на обучение бухгалтеров: 9 курсов для профессионального роста

1 открытие

Какие направления доступны:

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Кому подойдет

Что освоите

Цена по акции

Бухгалтер с нуля

Новичкам, ИП, владельцам бизнеса

Бухучет, налоги, отчетность, 1С, Excel

от 12 722 ₽ вместо 36 000 ₽

Профессия «Главный бухгалтер»

Опытным бухгалтерам и будущим главбухам

Полный учет компании, налоги, ФСБУ, 1С, управленческий учет

от 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽

Главный бухгалтер на ОСНО

Специалистам на общей системе налогообложения

НДС, налог на прибыль, отчетность, налоговый учет

от 11 876 ₽ вместо 33 000 ₽

Бухгалтер по заработной плате

Бухгалтерам, кадровикам, начинающим специалистам

Зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, 1С:ЗУП

от 10 558 ₽ вместо 31 700 ₽

Кадровик с нуля до профи

Начинающим кадровикам и бухгалтерам

Кадровое делопроизводство, трудовое законодательство, 1С:ЗУП

от 10 250 ₽ вместо 33 000 ₽

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети

Бухгалтерам и финансистам

Формулы, сводные таблицы, дашборды, Power BI, ИИ

10 502 ₽ вместо 19 900 ₽

Десять новых ФСБУ 2027

Бухгалтерам и главным бухгалтерам

Новые стандарты, учетная политика, отчетность, 1С

от 10 821 ₽ вместо 25 900 ₽

Бухгалтер IT-компании

Тем, кто хочет специализироваться на IT

Учет разработки ПО, налоговые льготы, НМА, ВКС

13 579 ₽ вместо 38 900 ₽

Бухгалтер ВЭД

Специалистам по импорту и экспорту

Валютный контроль, таможня, НДС, международные расчеты

11 947 ₽ вместо 35 200 ₽

Как проходит обучение

Все программы доступны онлайн. Слушатели получают видеоуроки, конспекты, тесты и практические задания. Можно заниматься в удобное время и совмещать учебу с работой.

В зависимости от программы и уровня образования после успешного прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО.

Предусмотрены разные способы оплаты: банковской картой, по счету от организации, в рассрочку или частями. Также можно подготовить документы для оформления налогового вычета при соблюдении установленных требований.

Новый поток обучения стартует 15 ноября 2026 года.

Какую программу выбрать, чем отличаются курсы, что входит в учебные планы и какие документы получают выпускники — читайте в подробном обзоре.

Курсы для бухгалтеров со скидками

Выбирайте подходящее направление и инвестируйте в свои профессиональные навыки на выгодных условиях!

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