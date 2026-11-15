Клерк продолжает скидки на обучение бухгалтеров: 9 курсов для профессионального роста

Какие направления доступны:

Как проходит обучение

Все программы доступны онлайн. Слушатели получают видеоуроки, конспекты, тесты и практические задания. Можно заниматься в удобное время и совмещать учебу с работой.

В зависимости от программы и уровня образования после успешного прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Сведения о документах вносятся в ФИС ФРДО.

Предусмотрены разные способы оплаты: банковской картой, по счету от организации, в рассрочку или частями. Также можно подготовить документы для оформления налогового вычета при соблюдении установленных требований.

Новый поток обучения стартует 15 ноября 2026 года.

Какую программу выбрать, чем отличаются курсы, что входит в учебные планы и какие документы получают выпускники — читайте в подробном обзоре.

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