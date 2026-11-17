19 ноября Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект № 617-9 с поправками в Налоговый кодекс. Документ затрагивает НДФЛ, НДС, страховые взносы, налоговое администрирование и другие вопросы. Ко второму чтению профильный комитет рекомендовал дополнительные изменения, в том числе по пеням для организаций, УСН и контролю цен при ввозе товаров из ЕАЭС.
Для бухгалтеров это повод заранее оценить возможные изменения налоговой нагрузки и подготовить учет к 2027 году. Разбираемся, что предлагают изменить и как системно подготовиться к новым правилам.
Законопроект № 617-9: на каком этапе находится налоговая реформа
Правительство внесло законопроект № 617-9 в Госдуму 30 сентября 2026 года. 29 октября документ приняли в первом чтении. После этого депутаты и заинтересованные ведомства подготовили поправки.
16 ноября профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Рассмотрение запланировано на 19 ноября.
Какие налоговые изменения предлагают ввести в 2027 году
Законопроект предусматривает изменения в нескольких разделах Налогового кодекса. Они могут затронуть работу бухгалтерии, расчет налогов, оформление выплат сотрудникам и взаимодействие с налоговой инспекцией.
1. НДФЛ: изменение порядка формирования налоговых баз
В первоначальной редакции законопроекта предложено изменить порядок определения налоговых баз по НДФЛ. В частности, речь идет об объединении ряда видов доходов физических лиц для применения прогрессивной шкалы налогообложения.
В проекте затрагиваются, среди прочего, доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по вкладам и доходы от операций с ценными бумагами.
Для бухгалтеров и налоговых агентов это означает необходимость внимательно следить за окончательной редакцией норм: от нее будет зависеть порядок расчета НДФЛ и отражения доходов в налоговой отчетности.
До принятия закона нельзя утверждать, что все предложенные изменения вступят в силу именно в первоначальном виде.
2. НДС: электронная торговля и отдельные операции
В законопроекте предусмотрены изменения по НДС для отдельных операций в сфере электронной торговли. В частности, предлагается уточнить правила налогообложения товаров, которые физические лица приобретают у иностранных продавцов через электронные площадки.
Также проект затрагивает документальное подтверждение отдельных операций, в том числе для применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров электронной торговли.
Эти положения важно учитывать компаниям, которые работают с маркетплейсами, иностранными продавцами и внешнеэкономическими операциями.
3. Ввоз товаров из ЕАЭС: контроль цен
Среди поправок, подготовленных ко второму чтению, — предложения по налоговому контролю цен при ввозе товаров из стран ЕАЭС.
Для компаний, которые закупают продукцию в государствах Евразийского экономического союза, это дополнительный повод проверить договоры, первичные документы и порядок формирования стоимости импортируемых товаров.
При этом конкретный механизм контроля необходимо оценивать по окончательному тексту закона. Пока не стоит делать выводы о том, какие именно документы и действия будут обязательными для всех импортеров.
4. УСН: региональные льготные ставки
Ко второму чтению предложено определить виды деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН.
Это важно для предпринимателей и организаций на упрощенной системе налогообложения. Если поправки примут, бизнесу придется проверять не только федеральные нормы, но и региональные законы.
Само по себе применение УСН не гарантирует права на пониженную ставку. Значение будут иметь вид деятельности и условия, установленные соответствующим регионом.
5. Страховые взносы и выплаты сотрудникам
Законопроект затрагивает порядок регулирования страховых взносов на травматизм и отдельные выплаты физическим лицам.
Для бухгалтерии это означает необходимость следить за окончательными формулировками норм и проверять, как они повлияют на начисление выплат, расчет взносов и оформление документов.
Особенно важно учитывать изменения совместно с кадровой службой: ошибки в оформлении выплат могут повлиять на налоговый и страховой учет.
6. Пени и налоговое администрирование
Среди поправок, которые профильный комитет рекомендовал ко второму чтению, есть предложение продлить на 2027 год особый порядок расчета пеней для организаций. Речь идет о применении двукратного уменьшения ставки пени начиная с 90-го дня просрочки.
Также среди предложений — изменения, касающиеся IT-компаний и представления бухгалтерской отчетности, а также отдельные условия применения ЕСХН сельхозпроизводителями.
Эти положения важно проверять по окончательной редакции законопроекта: до принятия закона они остаются предложениями.
Что бухгалтеру сделать до конца 2026 года
Даже пока законопроект проходит рассмотрение, компании могут начать подготовку к новому налоговому периоду.
Рекомендуем составить план проверки:
Налоговые режимы. Оценить, какие изменения могут затронуть применяемую систему налогообложения.
Налоговая нагрузка. Пересчитать предварительную нагрузку на 2027 год с учетом возможных изменений.
НДФЛ и зарплата. Проверить порядок учета доходов сотрудников и настройки расчета налогов и взносов.
НДС. Проанализировать операции с маркетплейсами, иностранными продавцами и товарами из ЕАЭС.
УСН. Проверить региональные условия применения пониженных ставок.
Первичные документы. Убедиться, что договоры, акты, накладные и другие документы подтверждают хозяйственные операции.
Учетная политика. Подготовить изменения после принятия окончательной редакции нормативных актов.
Не стоит менять учетную политику и настройки программ только на основании проекта закона. Сначала нужно дождаться принятия поправок и проверить дату вступления конкретных норм в силу.
Как подготовиться к налоговой реформе 2027 года: курс Клерк.Школы
Налоговые поправки — только часть изменений, с которыми бухгалтеру предстоит работать в 2027 году. Параллельно нужно учитывать новые правила бухгалтерского учета, кадровые требования и изменения в работе с отчетностью.
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Подготовьтесь к налоговым изменениям заранее
Второе чтение законопроекта № 617-9 — важный этап подготовки налоговых изменений. После рассмотрения документа нужно будет следить за итоговой редакцией поправок и датами вступления отдельных положений в силу.
Бухгалтеру важно не просто узнать о новых правилах, но и понять, как они повлияют на конкретную компанию: налоги, выплаты сотрудникам, учетную политику и документооборот.
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