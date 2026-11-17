Для бухгалтеров это повод заранее оценить возможные изменения налоговой нагрузки и подготовить учет к 2027 году. Разбираемся, что предлагают изменить и как системно подготовиться к новым правилам.

19 ноября Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект № 617-9 с поправками в Налоговый кодекс . Документ затрагивает НДФЛ, НДС, страховые взносы, налоговое администрирование и другие вопросы. Ко второму чтению профильный комитет рекомендовал дополнительные изменения, в том числе по пеням для организаций, УСН и контролю цен при ввозе товаров из ЕАЭС.

16 ноября профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Рассмотрение запланировано на 19 ноября.

Правительство внесло законопроект № 617-9 в Госдуму 30 сентября 2026 года. 29 октября документ приняли в первом чтении. После этого депутаты и заинтересованные ведомства подготовили поправки.

Какие налоговые изменения предлагают ввести в 2027 году

Законопроект предусматривает изменения в нескольких разделах Налогового кодекса. Они могут затронуть работу бухгалтерии, расчет налогов, оформление выплат сотрудникам и взаимодействие с налоговой инспекцией.

1. НДФЛ: изменение порядка формирования налоговых баз

В первоначальной редакции законопроекта предложено изменить порядок определения налоговых баз по НДФЛ. В частности, речь идет об объединении ряда видов доходов физических лиц для применения прогрессивной шкалы налогообложения. В проекте затрагиваются, среди прочего, доходы от продажи имущества, дивиденды, проценты по вкладам и доходы от операций с ценными бумагами. Для бухгалтеров и налоговых агентов это означает необходимость внимательно следить за окончательной редакцией норм: от нее будет зависеть порядок расчета НДФЛ и отражения доходов в налоговой отчетности. До принятия закона нельзя утверждать, что все предложенные изменения вступят в силу именно в первоначальном виде.

2. НДС: электронная торговля и отдельные операции

В законопроекте предусмотрены изменения по НДС для отдельных операций в сфере электронной торговли. В частности, предлагается уточнить правила налогообложения товаров, которые физические лица приобретают у иностранных продавцов через электронные площадки. Также проект затрагивает документальное подтверждение отдельных операций, в том числе для применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров электронной торговли. Эти положения важно учитывать компаниям, которые работают с маркетплейсами, иностранными продавцами и внешнеэкономическими операциями.

3. Ввоз товаров из ЕАЭС: контроль цен

Среди поправок, подготовленных ко второму чтению, — предложения по налоговому контролю цен при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Для компаний, которые закупают продукцию в государствах Евразийского экономического союза, это дополнительный повод проверить договоры, первичные документы и порядок формирования стоимости импортируемых товаров. При этом конкретный механизм контроля необходимо оценивать по окончательному тексту закона. Пока не стоит делать выводы о том, какие именно документы и действия будут обязательными для всех импортеров.

4. УСН: региональные льготные ставки

Ко второму чтению предложено определить виды деятельности, по которым регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН. Это важно для предпринимателей и организаций на упрощенной системе налогообложения. Если поправки примут, бизнесу придется проверять не только федеральные нормы, но и региональные законы. Само по себе применение УСН не гарантирует права на пониженную ставку. Значение будут иметь вид деятельности и условия, установленные соответствующим регионом.

5. Страховые взносы и выплаты сотрудникам

Законопроект затрагивает порядок регулирования страховых взносов на травматизм и отдельные выплаты физическим лицам. Для бухгалтерии это означает необходимость следить за окончательными формулировками норм и проверять, как они повлияют на начисление выплат, расчет взносов и оформление документов. Особенно важно учитывать изменения совместно с кадровой службой: ошибки в оформлении выплат могут повлиять на налоговый и страховой учет.

6. Пени и налоговое администрирование