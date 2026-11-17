Почему бухгалтеру стоит участвовать в конференции в прямом эфире

Онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027» — возможность за два дня систематизировать знания, разобраться в предстоящих налоговых изменениях и получить ответы на актуальные профессиональные вопросы.

Участие в прямом эфире дает несколько преимуществ.

1. Ответы экспертов на реальные вопросы бухгалтеров

Во время трансляции будет работать чат, в котором участники смогут задавать вопросы спикерам и обсуждать практические ситуации. Это возможность получить экспертный комментарий по проблемам, возникающим непосредственно в работе.

2. Удобный онлайн-формат

Не нужно ехать на мероприятие или отрываться от привычного рабочего места. Подключиться к конференции можно с компьютера, планшета или смартфона из офиса или дома.

Начало трансляций — 10 и 11 декабря в 10:00 по московскому времени.

3. Премия «Клерка — 2026»

10 декабря в прямом эфире состоится подведение итогов профессиональной премии. Победителей определят в 11 номинациях, чтобы отметить лучших представителей бухгалтерского сообщества страны.

4. Розыгрыши подарков от «Клерка» и партнеров

Зарегистрированные участники прямого эфира смогут принять участие в розыгрыше полезных подарков для работы и отдыха.