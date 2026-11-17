Налоговые изменения 2027 года: что обсудят на конференции «БУХ.СОВЕТ 2027»
За два дня конференции участников ждут 16 часов практических выступлений от ведущих экспертов в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансов.
Спикеры разберут актуальные изменения налогового законодательства, новые требования налоговой службы и практические вопросы, с которыми бухгалтеры столкнутся при ведении учета в 2027 году.
В программе конференции:
Налоговое администрирование и налоговые проверки в 2027 году. Какие операции и показатели могут привлечь внимание инспекторов, как работать с требованиями ФНС, подготовиться к проверкам и снизить налоговые риски.
Изменения по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ. Новые правила расчета и уплаты налогов, актуальные ставки, лимиты и особенности применения налогового законодательства.
Страховые взносы и специальные налоговые режимы. Что необходимо учитывать при расчете обязательных платежей и выборе системы налогообложения в 2027 году.
Годовая бухгалтерская и налоговая отчетность за 2026 год. Как правильно закрыть отчетный период, проверить расчеты, подготовить документы и избежать ошибок при сдаче отчетности.
Налоговая безопасность бизнеса. Как проверять контрагентов, минимизировать риски блокировки счетов, учитывать требования 115-ФЗ и защищать компанию от финансовых и юридических последствий.
Участники получат не просто обзор законодательных поправок, а практические рекомендации, которые можно использовать в ежедневной работе.
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Почему бухгалтеру стоит участвовать в конференции в прямом эфире
Онлайн-конференция «БУХ.СОВЕТ 2027» — возможность за два дня систематизировать знания, разобраться в предстоящих налоговых изменениях и получить ответы на актуальные профессиональные вопросы.
Участие в прямом эфире дает несколько преимуществ.
1. Ответы экспертов на реальные вопросы бухгалтеров
Во время трансляции будет работать чат, в котором участники смогут задавать вопросы спикерам и обсуждать практические ситуации. Это возможность получить экспертный комментарий по проблемам, возникающим непосредственно в работе.
2. Удобный онлайн-формат
Не нужно ехать на мероприятие или отрываться от привычного рабочего места. Подключиться к конференции можно с компьютера, планшета или смартфона из офиса или дома.
Начало трансляций — 10 и 11 декабря в 10:00 по московскому времени.
3. Премия «Клерка — 2026»
10 декабря в прямом эфире состоится подведение итогов профессиональной премии. Победителей определят в 11 номинациях, чтобы отметить лучших представителей бухгалтерского сообщества страны.
4. Розыгрыши подарков от «Клерка» и партнеров
Зарегистрированные участники прямого эфира смогут принять участие в розыгрыше полезных подарков для работы и отдыха.
Кому будет полезна конференция по налоговым изменениям 2027 года
Программа «БУХ.СОВЕТ 2027» рассчитана на специалистов с разным опытом и уровнем ответственности.
Главным бухгалтерам и их заместителям. Чтобы подготовить учетную политику на 2027 год, учесть изменения налогового законодательства, организовать работу бухгалтерии и снизить риски штрафов.
Бухгалтерам на аутсорсе и фрилансерам. Чтобы своевременно информировать клиентов о новых требованиях, грамотно консультировать по вопросам налогообложения и повышать ценность своих услуг.
Бухгалтерам на отдельных участках учета. Чтобы обновить профессиональные знания, разобраться в изменениях по конкретным налогам и систематизировать рабочие процессы.
Руководителям и собственникам бизнеса. Чтобы оценить влияние налоговой реформы 2027 года на финансовую модель компании, расходы, налоговую нагрузку и прибыль.
Как принять участие в «БУХ.СОВЕТ 2027»: бесплатный эфир или доступ к записям
При регистрации на онлайн-конференцию можно выбрать один из двух вариантов участия.
Тариф «Прямой эфир» — бесплатно (0 ₽)
Включает:
Два дня онлайн-конференции — 10 и 11 декабря 2026 года.
Просмотр всех выступлений в прямом эфире.
Возможность задавать вопросы экспертам в чате.
Участие в розыгрыше подарков.
Тариф «Прямой эфир + запись» — 1 499 ₽
Подойдет тем, кто хочет сохранить доступ к материалам конференции и пересматривать выступления в удобное время.
В тариф входят:
Все возможности бесплатного участия.
Доступ к записям всех выступлений на 12 месяцев.
Презентации спикеров.
Дополнительные рабочие материалы.
Это удобный вариант для бухгалтеров, которым важно не пропустить полезные доклады и иметь возможность возвращаться к рекомендациям экспертов в течение года.
Как подготовиться к налоговым изменениям 2027 года уже сейчас
Не откладывайте изучение новых требований ФНС и подготовку к следующему отчетному периоду на январь.
Участие в конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» поможет заранее разобраться в актуальных вопросах налогообложения, подготовить бухгалтерию к изменениям и увереннее начать новый рабочий год.
Зарегистрируйтесь на XII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «БУХ.СОВЕТ 2027».
Выберите бесплатный прямой эфир или тариф с записями выступлений на 12 месяцев.
10–11 декабря 2026 года | Онлайн | Начало в 10:00 МСК