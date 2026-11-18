В каталоге Клерк.Школы представлено 22 интерактивных тренажёра по бухгалтерии, налогам, зарплате и кадрам, финансам, строительству, IT и 1С. Четыре задания доступны бесплатно — без регистрации и покупки подписки.
Это возможность попробовать обучение на практике, проверить уровень подготовки и выбрать курс, который поможет увереннее справляться с профессиональными задачами.
Что такое тренажёры Клерк.Школы
Тренажёры Клерк.Школы — это интерактивные практические задания, созданные на основе материалов профессиональных образовательных программ. Они помогают проверить знания не только в теории, но и в ситуациях, с которыми специалисты сталкиваются в повседневной работе.
Вместо обычного теста с вопросами и вариантами ответов пользователь решает профессиональные задачи: анализирует хозяйственные операции, разбирается в налогообложении, рассчитывает показатели, работает с учётными ситуациями и принимает финансовые решения.
В каталоге представлено 22 тренажёра по следующим направлениям:
Бухгалтерский учёт и отчётность.
Налоги и налогообложение.
Зарплата и кадровое делопроизводство.
Финансовое управление.
Учёт в строительстве.
Бухгалтерский учёт в IT-компаниях.
1С и автоматизация учёта.
ВЭД и внешнеэкономическая деятельность.
Тренажёры входят в образовательные программы Клерк.Школы. Поэтому с их помощью можно не только оценить свои знания, но и познакомиться с практическим форматом обучения перед покупкой курса или подписки.
Какие бесплатные тренажёры можно пройти без подписки
Четыре тренажёра Клерк.Школы доступны бесплатно. Для их прохождения не нужно регистрироваться, оплачивать обучение или оформлять подписку.
Название тренажёра
Что можно проверить
Соответствующий курс
«Участники инвестиционно-строительной деятельности»
Знания об учёте в строительстве
«Задачи по освоению начальных навыков»
Основы бухгалтерского учёта
«Один день финансового директора»
Навыки финансового управления
«Финансовый директор (CFO): переход от учёта к управлению бизнесом»
«IT или не IT? И что с НДС?»
Налогообложение IT-компаний и применение освобождения от НДС
Каждое задание посвящено конкретной профессиональной теме и позволяет попробовать свои силы в решении практических вопросов.
Кому пригодятся бесплатные тренажёры по бухгалтерии и финансам
Практические задания рассчитаны на специалистов с разным опытом — от начинающих бухгалтеров до руководителей финансовых подразделений.
Начинающим бухгалтерам. Тренажёр по основам бухгалтерского учёта поможет проверить базовые знания, разобраться в типовых задачах и понять, насколько вы готовы к работе с учётными операциями.
Практикующим бухгалтерам. Задания позволяют освежить знания, проверить понимание отдельных операций и определить темы, которые требуют дополнительного изучения.
Кадровикам и специалистам по расчёту зарплаты. Тренажёры по профессиональным направлениям помогут оценить подготовку и определить, какие знания стоит обновить.
Финансистам и руководителям. Задание «Один день финансового директора» позволяет познакомиться с задачами финансового управления и оценить готовность перейти от бухгалтерского учёта к управлению финансами бизнеса.
Бухгалтерам IT-компаний. Тренажёр «IT или не IT? И что с НДС?» посвящён особенностям налогообложения IT-бизнеса, определению профильных доходов и применению налоговых льгот.
Например, при выполнении последнего задания нужно разобраться, какие операции относятся к IT-доходам, как определяется доля соответствующей выручки и при каких условиях применяется освобождение от НДС.
Это особенно актуально для бухгалтеров IT-компаний: сам по себе статус организации в IT-сфере не означает автоматического освобождения всех её операций от налогообложения. Важно правильно оценивать характер деятельности и соблюдать установленные требования.
Зачем проходить бесплатные тренажёры перед покупкой курса
Выбирать профессиональное обучение только по названию программы не всегда удобно. Можно оплатить курс, а затем обнаружить, что часть материала уже хорошо знакома или, наоборот, программа не закрывает нужные пробелы.
Бесплатные тренажёры помогают избежать такой ситуации.
1. Проверить профессиональные знания
Практическое задание показывает, насколько уверенно вы ориентируетесь в конкретной теме. Можно выявить пробелы в бухгалтерском учёте, налогах, финансовом анализе или других профессиональных направлениях.
Результат поможет понять, какие навыки стоит подтянуть в первую очередь.
2. Попробовать формат обучения
Тренажёры позволяют познакомиться с практическим подходом Клерк.Школы ещё до оформления подписки.
Вы сможете оценить, насколько удобен такой способ обучения, интересны ли вам задания на основе рабочих ситуаций и подходит ли формат самостоятельной практики.
3. Подобрать подходящий курс
Каждый бесплатный тренажёр связан с определённой образовательной программой. Это помогает выстроить понятный маршрут обучения.
Например:
Не хватает знаний по основам учёта — присмотритесь к курсу «Профессия Главный бухгалтер».
Работаете с IT-компаниями — изучите программу «Бухгалтер IT-компании».
Хотите перейти к финансовому управлению — обратите внимание на курс для финансовых директоров.
Специализируетесь на строительстве — рассмотрите обучение по отраслевому учёту.
Таким образом, бесплатный тренажёр становится первым шагом к развитию конкретных профессиональных компетенций.
Что даёт подписка Клерк.Школы
Если после прохождения тренажёра вы обнаружили пробелы в знаниях или хотите освоить новое профессиональное направление, можно продолжить обучение по подписке Клерк.Школы.
Это не покупка одного курса, а доступ к образовательной платформе с программами по востребованным направлениям бухгалтерии, налогообложения, кадрового дела, финансов и автоматизации учёта.
В подписку входят:
Более 80 онлайн-курсов по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам, финансам и 1С.
Новые программы и обновления существующих курсов без дополнительной оплаты в рамках подписки.
ИИ-консультант для подбора обучения с учётом должности, опыта и профессиональных задач.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами, на которых можно расширять знания и обсуждать актуальные вопросы.
Сертификаты после успешного прохождения соответствующих курсов.
Подробнее о подписке Клерк.Школы.
Главное преимущество подписки — возможность не ограничиваться одной темой. Например, бухгалтер может одновременно изучать налогообложение, осваивать новые инструменты 1С и повышать квалификацию в кадровом учёте.
Это удобно, если профессиональные задачи меняются, появляются новые обязанности или хочется подготовиться к карьерному росту.
Сколько стоит подписка Клерк.Школы
Годовая подписка Клерк.Школы стоит 19 900 рублей. По условиям акции «12 + 6» к стандартным 12 месяцам доступа добавляются ещё шесть месяцев. В результате обучаться можно в течение полутора лет без увеличения стоимости тарифа.
Стоимость подписки:
Тариф
Срок доступа
Стоимость
Клерк.Школа «12 + 6»
18 месяцев
19 900 ₽
Подписка на 6 месяцев
6 месяцев
От 10 900 ₽
При покупке тарифа «12 + 6» стоимость обучения составляет примерно 1 106 рублей в месяц.
Таким образом, пользователь получает длительный доступ к библиотеке курсов и может последовательно осваивать несколько профессиональных направлений.
Как пройти бесплатные тренажёры Клерк.Школы
Начать проверку знаний можно за несколько простых шагов:
Перейдите на страницу тренажёров.
Выберите интересующее направление: бухгалтерский учёт, налоги, финансы, строительство или IT.
Откройте один из четырёх бесплатных тренажёров.
Выполните практические задания и оцените, насколько уверенно справляетесь с профессиональными ситуациями.
Определите темы, которые хотите изучить глубже, и подберите подходящий курс.
Для четырёх бесплатных заданий не требуется регистрация или оформление подписки.
Проверьте знания бесплатно и выберите направление для профессионального роста
Бесплатные тренажёры Клерк.Школы — возможность не просто проверить теорию, а попробовать решить задачи, близкие к реальной профессиональной практике.
Четыре задания доступны без регистрации и оплаты. Они помогут оценить уровень подготовки, определить слабые места и познакомиться с форматом обучения.
А если захотите двигаться дальше, подписка Клерк.Школы откроет доступ к более чем 80 курсам по бухгалтерии, налогам, кадрам, финансам и 1С.