Кому пригодятся бесплатные тренажёры по бухгалтерии и финансам

Практические задания рассчитаны на специалистов с разным опытом — от начинающих бухгалтеров до руководителей финансовых подразделений.

Начинающим бухгалтерам. Тренажёр по основам бухгалтерского учёта поможет проверить базовые знания, разобраться в типовых задачах и понять, насколько вы готовы к работе с учётными операциями.

Практикующим бухгалтерам. Задания позволяют освежить знания, проверить понимание отдельных операций и определить темы, которые требуют дополнительного изучения.

Кадровикам и специалистам по расчёту зарплаты. Тренажёры по профессиональным направлениям помогут оценить подготовку и определить, какие знания стоит обновить.

Финансистам и руководителям. Задание «Один день финансового директора» позволяет познакомиться с задачами финансового управления и оценить готовность перейти от бухгалтерского учёта к управлению финансами бизнеса.

Бухгалтерам IT-компаний. Тренажёр «IT или не IT? И что с НДС?» посвящён особенностям налогообложения IT-бизнеса, определению профильных доходов и применению налоговых льгот.

Например, при выполнении последнего задания нужно разобраться, какие операции относятся к IT-доходам, как определяется доля соответствующей выручки и при каких условиях применяется освобождение от НДС.

Это особенно актуально для бухгалтеров IT-компаний: сам по себе статус организации в IT-сфере не означает автоматического освобождения всех её операций от налогообложения. Важно правильно оценивать характер деятельности и соблюдать установленные требования.