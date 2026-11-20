21 ноября в России традиционно отмечают День бухгалтера. Это хороший повод не только поздравить коллег, но и вложиться в собственное профессиональное развитие. Рассказываем, как быстрее находить ответы на рабочие вопросы, осваивать новые инструменты и получать помощь эксперта в сложной ситуации.
Подписки «Клерк» помогают получать профессиональную информацию, пользоваться рабочими инструментами, учиться и обращаться за экспертной помощью.
Разберёмся, чем отличаются подписки праздничной акции, кому подойдут и какой вариант выбрать, чтобы получить максимум пользы от подписки.
Какую подписку выбрать: коротко о главном
Если вам нужно…
Выбирайте
Что получите
Быстро находить ответы по бухучёту и налогам, пользоваться профессиональными сервисами
База знаний, правовая информация, ИИ-консультант, проверка контрагентов, калькуляторы
Осваивать новые направления и повышать квалификацию
Онлайн-курсы, сертификаты, вебинары, персональные учебные треки
Совмещать решение рабочих задач с обучением
Все возможности двух подписок по выгодной цене
Получать помощь экспертов без ограничений и иметь полный доступ ко всем возможностям «Клерка»
Система, Школа, безлимитные консультации экспертов и ИИ
Главный принцип выбора: если нужна помощь в ежедневной работе — выбирайте Систему. Если хотите развиваться — Школу. Если нужны оба направления — комплект. А если важно иметь возможность обратиться к эксперту по любому сложному вопросу, присмотритесь к Премиуму.
Клерк.Система — меньше времени на поиск, больше уверенности в работе
Когда каждый день приходится разбираться в налогах, искать нормативные документы, проверять контрагентов и готовить отчётность, особенно ценен доступ к проверенной профессиональной информации.
Клерк.Система объединяет необходимые бухгалтеру знания и инструменты в одном пространстве. Не нужно каждый раз начинать поиск с нуля, собирать информацию по разным сайтам или самостоятельно искать подходящий калькулятор.
Подписка подойдёт бухгалтерам, главным бухгалтерам, ИП, руководителям бухгалтерских компаний и специалистам, которые ведут учёт нескольких организаций.
Что входит в подписку:
База решённых вопросов коллег — можно найти разбор похожей ситуации и посмотреть, как её решали другие специалисты.
Разборы изменений законодательства и пошаговые инструкции — чтобы быстрее ориентироваться в новых требованиях.
Правовая база, справочники и готовые формы документов.
ИИ-консультант — до 60 вопросов в месяц с ответами и ссылками на нормативные документы.
Проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением.
Конструктор учётной политики.
Календарь бухгалтера.
Калькуляторы НДС, отпускных и больничных.
Профессиональные вебинары, записи эфиров и конспекты.
Абонемент на конференции.
Когда Система особенно пригодится?
Например, нужно разобраться в изменениях налогового законодательства, найти порядок оформления нестандартной операции, проверить нового контрагента или подготовиться к отчётности. Вместо долгого поиска по разным источникам у вас под рукой профессиональная база знаний и инструменты для решения рабочих задач.
Это возможность сократить время на рутинный поиск и сосредоточиться на действительно важных вопросах учёта.
Стоимость по акции «12 + 6» — 24 900 ₽ за 18 месяцев.
Клерк.Школа — новые знания, которые работают на карьеру
Профессиональный рост бухгалтера не заканчивается после получения диплома. Меняется законодательство, появляются новые требования, развиваются цифровые инструменты, а работодатели ждут от специалистов всё большего.
Клерк.Школа поможет системно развивать профессиональные навыки, осваивать новые направления и расширять карьерные возможности.
Подписка подойдёт тем, кто хочет перейти на должность главного бухгалтера, углубить знания в налогообложении, освоить кадровый учёт и зарплату, разобраться в 1С или начать работать с маркетплейсами.
Что входит в подписку:
Полная база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом.
Сертификаты по завершении обучения.
Персональный учебный трек с рекомендациями курсов под профессиональные цели.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами.
Еженедельные вебинары по актуальным профессиональным темам.
В чём преимущество Школы?
Не придётся самостоятельно искать подходящие материалы, сравнивать десятки курсов и составлять программу обучения с нуля. Можно выбрать профессиональную цель, получить персональный учебный трек и последовательно осваивать нужные темы в удобном темпе.
Например, если вы хотите стать главным бухгалтером, можно систематизировать знания по налогам, углубиться в отдельные участки учёта и изучить дополнительные направления.
В результате обучение становится не набором случайных вебинаров, а последовательным движением к профессиональной цели.
Стоимость по акции «12 + 6» — 19 900 ₽ за 18 месяцев.
Система + Школа — профессиональные инструменты и обучение в одной подписке
Зачем выбирать между решением текущих задач и профессиональным развитием, если можно совместить оба направления?
Комплект «Клерк.Система + Клерк.Школа» объединяет все возможности двух подписок. Вы получаете доступ к профессиональной базе знаний, рабочим сервисам и полноценной образовательной платформе.
Что входит в комплект:
База знаний и решённых вопросов.
Разборы изменений законодательства.
Правовая база, справочники и готовые формы документов.
ИИ-консультант с лимитом до 60 вопросов в месяц.
Проверка контрагентов.
Калькуляторы и профессиональные сервисы.
Все онлайн-курсы Клерк.Школы.
Персональные учебные треки.
Вебинары и закрытые встречи с экспертами.
Кому подойдёт комплект?
Бухгалтерам, которые хотят не только оперативно решать рабочие вопросы, но и развиваться без необходимости покупать отдельные образовательные продукты.
Например, днём вы находите ответ на вопрос по НДС или проверяете контрагента, а вечером проходите курс по кадровому учёту, изучаете изменения в налогообложении или осваиваете новые возможности 1С.
Получается единая профессиональная среда: всё необходимое для работы и обучения доступно в рамках одной подписки.
Стоимость по акции «12 + 6» — 34 900 ₽ за 18 месяцев.
Иногда недостаточно найти статью или посмотреть вебинар. Возникают сложные ситуации, нестандартные операции и спорные вопросы, в которых хочется получить ответ от профессионала, а не тратить часы на самостоятельный поиск.
Для таких случаев создан Клерк.Премиум — самая полная подписка в линейке.
Она объединяет все возможности Системы и Школы, а также предоставляет безлимитную экспертную поддержку.
Что входит в Премиум:
Безлимитные консультации экспертов по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам, праву и 1С.
Безлимитные вопросы ИИ-консультанту.
Все профессиональные сервисы, справочники и материалы Системы.
Полный доступ к онлайн-курсам Школы.
Учебные треки, вебинары и встречи с экспертами.
Записи профессиональных эфиров.
Сайт «Клерка» без рекламы.
Почему стоит выбрать Премиум?
Представьте: возник сложный вопрос по налогообложению, нужно разобраться с кадровым оформлением или найти решение нестандартной ситуации в 1С. Вместо того чтобы самостоятельно изучать десятки материалов, вы можете обратиться к профильному эксперту.
По информации тарифного предложения, эксперты обычно отвечают быстрее чем за два часа.
Это особенно важно для главных бухгалтеров, руководителей бухгалтерских компаний и специалистов, которые отвечают за сложный учёт и не хотят оставаться один на один с профессиональными вопросами.
Стоимость Клерк.Премиум:
Срок подписки
Общая стоимость
Стоимость месяца
12 месяцев
44 800 ₽
3 733 ₽
18 месяцев
60 480 ₽
3 360 ₽
24 месяца
76 160 ₽
3 173 ₽
Чем дольше срок подписки, тем ниже стоимость одного месяца. Акция «12 + 6» на Клерк.Премиум не распространяется.
Почему подписка «Клерк» выгоднее разового поиска информации и консультаций
В работе бухгалтера регулярно возникают вопросы, которые нельзя отложить на потом. Нужно проверить изменения законодательства, разобраться в требованиях к отчётности, правильно оформить документы или найти решение для нестандартной ситуации.
При этом каждый раз искать информацию в интернете, покупать отдельные курсы и оплачивать разовые консультации не всегда удобно.
Подписка «Клерк» объединяет несколько важных профессиональных ресурсов:
Экономия времени. База знаний, инструкции, справочники и готовые сервисы помогают быстрее находить нужную информацию.
Актуальные знания. Разборы законодательных изменений и вебинары помогают следить за профессиональной повесткой.
Развитие карьеры. Онлайн-курсы и учебные треки позволяют осваивать новые направления и повышать квалификацию.
Поддержка экспертов. В Премиуме можно обращаться к профильным специалистам без ограничения по количеству консультаций.
Все в одном месте. Рабочие инструменты, обучение и профессиональная помощь доступны в рамках одной экосистемы.
Вместо разрозненных источников и отдельных сервисов вы получаете профессиональную среду, которая помогает справляться с ежедневными задачами и двигаться вперёд в профессии.
Сделайте себе профессиональный подарок к 21 ноября
День бухгалтера — хороший повод подумать не только о праздничном настроении, но и о том, как сделать свою работу удобнее, а профессиональное развитие — системнее.
Возможно, вам давно хотелось быстрее находить ответы на сложные вопросы, освоить новое направление или иметь возможность обратиться за помощью к эксперту в любой непонятной ситуации.
Подписка «Клерк» поможет сделать следующий шаг:
Клерк.Система — для тех, кто хочет быстрее решать ежедневные рабочие задачи.
Клерк.Школа — для тех, кто инвестирует в знания и карьерный рост.
Система + Школа — для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение.
Клерк.Премиум — для тех, кто хочет получить максимум возможностей и безлимитную экспертную поддержку.
Подарите себе больше профессиональной уверенности. Выберите подписку, которая поможет экономить время, развиваться и чувствовать поддержку в работе.