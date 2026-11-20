Клерк.Система — меньше времени на поиск, больше уверенности в работе

Когда каждый день приходится разбираться в налогах, искать нормативные документы, проверять контрагентов и готовить отчётность, особенно ценен доступ к проверенной профессиональной информации.

Клерк.Система объединяет необходимые бухгалтеру знания и инструменты в одном пространстве. Не нужно каждый раз начинать поиск с нуля, собирать информацию по разным сайтам или самостоятельно искать подходящий калькулятор.

Подписка подойдёт бухгалтерам, главным бухгалтерам, ИП, руководителям бухгалтерских компаний и специалистам, которые ведут учёт нескольких организаций.

Что входит в подписку:

База решённых вопросов коллег — можно найти разбор похожей ситуации и посмотреть, как её решали другие специалисты.

Разборы изменений законодательства и пошаговые инструкции — чтобы быстрее ориентироваться в новых требованиях.

Правовая база, справочники и готовые формы документов.

ИИ-консультант — до 60 вопросов в месяц с ответами и ссылками на нормативные документы.

Проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением.

Конструктор учётной политики.

Календарь бухгалтера.

Калькуляторы НДС, отпускных и больничных.

Профессиональные вебинары, записи эфиров и конспекты.

Абонемент на конференции.

Когда Система особенно пригодится?

Например, нужно разобраться в изменениях налогового законодательства, найти порядок оформления нестандартной операции, проверить нового контрагента или подготовиться к отчётности. Вместо долгого поиска по разным источникам у вас под рукой профессиональная база знаний и инструменты для решения рабочих задач.

Это возможность сократить время на рутинный поиск и сосредоточиться на действительно важных вопросах учёта.

Стоимость по акции «12 + 6» — 24 900 ₽ за 18 месяцев.

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