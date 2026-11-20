Первый день на новой работе. Вы ещё не успели освоиться, а коллега Зоя уже оставляет вас за главного:

«Я ненадолго отойду за кофе. Тут ничего сложного, вы справитесь!»

И вот вы уже разбираетесь с документами, решаете рабочие задачки и пытаетесь понять, что происходит в ООО «Почти порядок».

Короткая интерактивная история для тех, кто присматривается к бухгалтерии, задумывается о новой профессии или просто хочет узнать, чем на самом деле занимается бухгалтер.

А если после игры захочется большего, можно продолжить знакомство с профессией на курсе «Бухгалтер с нуля». Он поможет пройти путь от первых понятий до практических задач и работы в профессиональных программах.