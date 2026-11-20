Первый день на новой работе. Вы ещё не успели освоиться, а коллега Зоя уже оставляет вас за главного:
«Я ненадолго отойду за кофе. Тут ничего сложного, вы справитесь!»
И вот вы уже разбираетесь с документами, решаете рабочие задачки и пытаетесь понять, что происходит в ООО «Почти порядок».
А если после игры захочется большего, можно продолжить знакомство с профессией на курсе «Бухгалтер с нуля». Он поможет пройти путь от первых понятий до практических задач и работы в профессиональных программах.
Семь ситуаций, немного офисного хаоса и никакого экзамена
Представьте: вы пришли работать в вымышленное ООО «Почти порядок». Коллега Зоя ушла за кофе, а вам предстоит самостоятельно справиться с семью рабочими ситуациями.
На прохождение игры понадобится около пяти минут. Для входа потребуется учётная запись «Клерка».
Бухгалтерский опыт не нужен. Игра не проверяет ваши знания и не решает, подходите ли вы для профессии. Её задача — показать бухгалтерскую работу с неожиданной стороны: не через длинные определения и учебные задания, а через небольшую историю с рабочими ситуациями.
В конце концов, Зоя оставила вас всего на пять минут. Давайте посмотрим, что из этого выйдет!
Понравилось разбираться с задачами? Возможно, бухгалтерия — ваш следующий шаг
Бывает, что новая профессия интересует давно, но начать мешает неизвестность. Кажется, что в бухгалтерии слишком много правил, цифр, документов и непонятных слов. Как во всём этом разобраться, если раньше вы никогда не работали с учётом?
На самом деле не обязательно приходить в профессию с готовыми знаниями. Для этого и существует обучение с нуля.
Сначала важно понять основы: зачем компании нужен бухгалтер, как устроен учёт, почему важны первичные документы и как связаны между собой хозяйственные операции, налоги и отчётность.
Именно по такому принципу построен курс «Бухгалтер с нуля» от «Клерка». Он рассчитан на начинающих и помогает последовательно освоить профессию — от базовых понятий до практических задач, с которыми бухгалтер сталкивается в работе.
От первых проводок до работы в 1С: чему вы научитесь
На курсе не придётся сразу погружаться в сложную отчётность. Программа выстроена последовательно: сначала основы бухгалтерского учёта, затем отдельные участки работы, расчёты, налоги и профессиональные инструменты.
Всего в программе 47 тем и 256 часов профессиональной переподготовки.
Что предстоит освоить:
Основы бухгалтерского учёта. Разберётесь со счетами, двойной записью, проводками, первичными документами и договорами.
Деньги и расчёты. Научитесь работать с кассовыми и банковскими операциями, учитывать расчёты с поставщиками и покупателями.
Имущество и товары. Познакомитесь с учётом материалов, оборудования, затрат, прибыли и убытков.
Зарплата и кадровые вопросы. Разберётесь, как рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять трудовые отношения.
Налоги и отчётность. Изучите основные налоги, страховые взносы и отчётные формы.
Рабочие программы. Познакомитесь с «1С:Бухгалтерией 8.3», Excel и Google-таблицами.
В результате отдельные термины и операции складываются в общую картину. Вы начинаете понимать, что происходит в компании, какие документы нужны для оформления операций и как информация попадает в бухгалтерский учёт.
Не просто слушать лекции, а учиться на практике
Посмотреть видеоурок — ещё не значит научиться выполнять рабочие задачи. Поэтому на курсе теория сразу дополняется практикой.
Каждая тема включает видеоурок, конспект, задания и тестирование. Есть интерактивные тренажёры по проводкам, упражнения по расчёту зарплаты и другие задания, которые помогают закрепить материал.
А если с первого раза не получилось — ничего страшного:
тесты можно пересдавать неограниченное количество раз;
для зачёта достаточно правильно ответить минимум на 60% вопросов;
если возникли сложности, можно обратиться к преподавателям под уроком, по электронной почте или на онлайн-встрече.
То есть не нужно бояться ошибиться или отстать от остальных. Можно вернуться к сложной теме, ещё раз посмотреть объяснение, задать вопрос и повторить задание.
Так постепенно формируется не только понимание теории, но и навык применять знания на практике.
Учитесь в удобном темпе, без поездок и обязательных эфиров
Курс проходит онлайн, все лекции доступны в записи. Не нужно ездить в учебный центр или подстраивать личные планы под расписание вебинаров.
Можно заниматься дома, в поездке или в свободное время после работы. Рекомендованный темп — один-два часа в день.
Обучение рассчитано на шесть месяцев. В базовом тарифе доступ к материалам предоставляется на этот же срок, а условия расширенного доступа зависят от выбранного тарифа.
Отдельное внимание уделено подготовке к выходу на рынок труда. В программу входят темы о том, как:
составить резюме и сопроводительное письмо;
искать вакансии;
подготовиться к собеседованию;
представить свои навыки потенциальному работодателю.
Также есть урок о поиске клиентов на «Авито Услугах» — для тех, кто рассматривает возможность самостоятельной практики.
После успешной итоговой аттестации слушатели со средним профессиональным или высшим образованием получают диплом о профессиональной переподготовке. Сведения о дипломе вносятся в ФРДО. Если такого образования нет, предусмотрен электронный сертификат «Клерка» о завершении курса.
Необязательно менять профессию прямо сейчас. Начните с одного урока
Пять минут в роли бухгалтера — это только начало. Возможно, вы пройдёте игру, улыбнётесь офисным приключениям и вернётесь к привычным делам. А возможно, поймёте, что вам интересно разбираться в документах, расчётах и задачах, которые решает бухгалтер.
Если хочется проверить это любопытство, не обязательно сразу покупать полноценное обучение.
На странице курса «Бухгалтер с нуля» доступен бесплатный урок об учёте товаров и услуг в 1С. Можно посмотреть, как преподаватели объясняют материал, познакомиться с форматом занятий и оценить программу до покупки курса.
Там же можно изучить содержание обучения, сравнить тарифы и выбрать подходящий вариант оплаты.
Сначала попробуйте себя в новой роли. А потом решите, готовы ли вы сделать из любопытства новую профессию.