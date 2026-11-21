С Днём бухгалтера, коллеги!
Желаем, чтобы отчётность сдавалась без авралов, балансы сходились с первого раза, документы приходили вовремя, а ФНС радовала исключительно хорошими новостями. Пусть в рабочем календаре будет меньше дедлайнов, в почте — срочных писем, а в жизни — больше времени на себя.
Бухгалтер — это гораздо больше, чем человек, который считает деньги и заполняет декларации. Это эксперт, который ориентируется в постоянно меняющемся законодательстве, замечает важные детали, предупреждает риски и помогает бизнесу принимать решения. И всё это — часто одновременно.
В этот день Клерк поздравляет бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых специалистов и всех, кто хотя бы раз слышал: «Там всего одну бумажку проверить!» Мы знаем, сколько труда стоит ваша работа, и хотим сделать для вас кое-что приятное.
Наш подарок ко Дню бухгалтера: 12 + 6 месяцев
Хороший подарок бухгалтеру — это не только цветы и поздравления. Это ещё и возможность работать увереннее, быстрее находить ответы на сложные вопросы и развиваться без лишних затрат.
Поэтому к профессиональному празднику Клерк подготовил специальную акцию «12 + 6».
Оплатите годовую подписку — получите 18 месяцев доступа вместо 12. Шесть дополнительных месяцев мы дарим вам!
Предложение действует до 22 ноября 2026 года включительно и распространяется на три варианта подписки:
Подписка
Что вы получите
Цена за 18 месяцев
Клерк.Система
Ответы экспертов, правовая база, формы и сервисы, ИИ-консультант, проверка контрагентов и вебинары
24 900 ₽
Клерк.Школа
Полная база онлайн-курсов, сертификаты, встречи с экспертами и персональный учебный трек
19 900 ₽
Система + Школа
Всё необходимое для ежедневной работы и профессионального развития в одной подписке
34 900 ₽
Шесть месяцев дополнительного доступа — это больше времени пользоваться полезными инструментами, учиться у экспертов и получать поддержку в рабочих вопросах без доплаты за этот период.
Важно: акция не распространяется на Клерк.Премиум.
А теперь 5 минут только для себя!
Даже в профессиональный праздник бухгалтеру иногда приходится решать рабочие задачи. Но мы предлагаем ненадолго отвлечься от отчётов и проверить себя в необычном формате.
Попробуйте интерактивную историю «5 минут из жизни бухгалтера» — небольшую учебную игру о буднях ООО «Почти порядок».
Вас ждут вымышленные ситуации, неожиданные повороты и знакомые бухгалтерские головоломки. Можно немного развлечься, вспомнить профессиональные навыки и посмотреть на привычные рабочие ситуации под другим углом.
Готовы проверить себя?
С праздником, дорогие бухгалтеры!
Пусть цифры всегда сходятся, законодательство не преподносит неприятных сюрпризов, а сложные задачи решаются легко и вовремя.
Желаем вам профессионального роста, достойной оценки вашего труда, благодарных руководителей и спокойных выходных без мыслей о несданной отчётности.
А Клерк будет рядом — с экспертными ответами, актуальными знаниями и инструментами, которые помогают в работе.
С Днём бухгалтера! Спасибо, что делаете этот мир бизнеса точнее и надёжнее. ❤️