Всего один день, чтобы получить дополнительные 6 месяцев подписки бесплатно!
Схема простая: оплачиваете 12 месяцев Клерк.Системы, Клерк.Школы или комплекта «Система + Школа» — и получаете сразу 18 месяцев доступа.
Никаких промокодов, сложных условий и дополнительных платежей за подарочный период. Просто выбираете подходящий тариф «12 + 6» и оформляете подписку.
Почему стоит воспользоваться предложением именно сейчас?
Бухгалтерская работа не становится проще: меняются законы, появляются новые требования, приближаются сроки отчётности, а вопросы по налогам, учёту и кадрам возникают практически каждый день.
В такой ситуации особенно важно иметь под рукой проверенную профессиональную информацию, удобные инструменты и возможность постоянно учиться.
Подписка «Клерк» помогает решать эти задачи в одном месте.
А благодаря акции вы получаете не обычный год доступа, а целых полтора года профессиональной поддержки!
Какую подписку выбрать? Три варианта на выбор
У каждого специалиста свои задачи. Поэтому можно выбрать именно тот формат, который будет полезен в ежедневной работе или профессиональном развитии.
1. Клерк.Система — когда важны быстрые ответы и уверенность в работе
Нужно разобраться в изменениях законодательства, найти готовое решение, проверить контрагента или подготовить документ? Клерк.Система объединяет инструменты, которые помогают бухгалтеру справляться с повседневными задачами.
В подписку входят:
База ответов на вопросы бухгалтеров и ежедневные разборы изменений законодательства.
60 вопросов ИИ-консультанту ежемесячно с ответами и ссылками на нормы.
Правовая база, формы документов и справочники.
Календарь бухгалтера и профессиональные калькуляторы.
Проверка контрагентов по 40 источникам.
ИИ Клерк без VPN.
Вебинары, записи эфиров и абонемент на конференции.
24 900 ₽
18 месяцев доступа вместо 12.
Это примерно 1 383 ₽ в месяц в пересчёте на весь период.
2. Клерк.Школа — инвестиция в знания и карьеру
Хотите повысить квалификацию, освоить новое направление или стать более востребованным специалистом? Клерк.Школа поможет превратить свободное время в реальные профессиональные результаты.
Что получите:
Полную базу онлайн-курсов Клерка с неограниченным доступом.
Обучение по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам и другим направлениям.
Сертификаты по результатам обучения.
Закрытые онлайн-встречи с экспертами.
Помощь в построении персонального учебного трека.
Еженедельные профессиональные вебинары.
19 900 ₽
18 месяцев обучения вместо 12.
Примерно 1 106 ₽ в месяц в пересчёте.
3. Система + Школа — максимум возможностей в одной подписке
Зачем выбирать между эффективной работой и профессиональным развитием, если можно получить оба направления сразу?
Комплект «Система + Школа» объединяет все возможности двух подписок.
Вы получаете профессиональную базу знаний, инструменты для бухгалтерской работы, ИИ-консультанта, проверку контрагентов, онлайн-курсы, сертификаты, вебинары и встречи с экспертами.
Это отличный вариант для тех, кто хочет не только решать текущие задачи, но и развиваться, расширять компетенции и уверенно смотреть в будущее.
34 900 ₽
18 месяцев работы и обучения вместо 12.
Примерно 1 939 ₽ в месяц в пересчёте.
Сколько вы получаете за свои деньги?
Подписка
Цена
Доступ
Клерк.Система
24 900 ₽
18 месяцев
Клерк.Школа
19 900 ₽
18 месяцев
Система + Школа
34 900 ₽
18 месяцев
Получается, вы оплачиваете год, а следующие полгода пользуетесь всеми возможностями выбранной подписки бесплатно.
Это не скидка на несколько дней доступа и не временный бонус. Это дополнительные шесть месяцев полноценной подписки.
Важно: акция 12 + 6 не распространяется на Клерк.Премиум, месячные и полугодовые тарифы.
Как забрать свои 6 месяцев в подарок?
Всё максимально просто:
Перейдите на страницу подписок «Клерка».
Выберите Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа».
Убедитесь, что выбран срок «12 + 6».
Оплатите подписку банковской картой или получите счёт для организации.
Пользуйтесь всеми возможностями подписки целых 18 месяцев!
Если у вас уже есть действующая подписка, предварительно уточните в поддержке условия подключения акционного тарифа.
Сегодня последний день. Завтра этого предложения уже не будет!
Можно ещё долго откладывать обучение, поиск удобных инструментов и решение рабочих вопросов. Но возможность получить дополнительные шесть месяцев подписки бесплатно заканчивается именно сегодня.
Представьте: впереди новый рабочий год, новые задачи, изменения законодательства, отчётность и профессиональные вызовы. И всё это время у вас под рукой будут инструменты «Клерка», профессиональные знания и возможности для развития.
Зачем платить за дополнительные месяцы потом, если сегодня их можно получить в подарок?
22 ноября 2026 года
12 месяцев оплачиваете — 6 месяцев получаете бесплатно!
Выберите подписку и заберите свой подарок ко Дню бухгалтера, пока акция ещё действует.