Найти работу бухгалтером без опыта реально, даже если вы никогда не работали с бухгалтерскими документами и не знакомы с программой 1С. Начать карьеру можно с должности помощника бухгалтера, младшего бухгалтера, специалиста по первичной документации или оператора 1С.
Работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов, если у них есть базовые знания бухгалтерского и налогового учета, навыки работы с документами и понимание основных бухгалтерских операций. Поэтому перед поиском первой работы важно освоить теорию, потренироваться в 1С и подготовить резюме, в котором будут отражены полученные навыки.
Если хотите освоить профессию системно, обратите внимание на курс «Бухгалтер с нуля» от Клерка. За 6 месяцев можно изучить основы бухгалтерского и налогового учета, научиться работать в 1С, разобраться с отчетностью и подготовиться к поиску первой работы или клиентов.
Можно ли устроиться бухгалтером без опыта работы
Да. Для начала карьеры необязательно иметь несколько лет стажа или сразу занимать должность бухгалтера с полной ответственностью за учет компании.
Многие работодатели ищут сотрудников на начальные позиции, где предусмотрено обучение на рабочем месте. Например, начинающему специалисту могут поручить обработку первичных документов, проверку счетов, внесение данных в учетную программу или подготовку документов для старшего бухгалтера.
Наиболее доступные вакансии для новичков:
Помощник бухгалтера — работает с документами, выполняет поручения старшего специалиста, помогает вести учет.
Младший бухгалтер — обрабатывает первичную документацию, отражает хозяйственные операции в учетной программе.
Бухгалтер на первичную документацию — проверяет накладные, акты, счета-фактуры и другие документы.
Оператор 1С — вводит и проверяет информацию в программе, оформляет документы.
Ассистент главного бухгалтера — помогает с текущими задачами, подготовкой отчетности и документооборотом.
Такие вакансии позволяют постепенно познакомиться с реальной работой бухгалтерии и получить практический опыт.
Главная сложность новичка — замкнутый круг: работодатели хотят видеть опыт, а получить его без первой работы непросто. Решить эту проблему помогают практические навыки, обучение и демонстрация готовности выполнять конкретные задачи.
Работодателю важно понимать, что кандидат не просто интересуется бухгалтерией, а уже знает основы учета, умеет работать с первичными документами и ориентируется в 1С.
Что нужно знать бухгалтеру без опыта
Чтобы получить первую работу бухгалтером, не обязательно знать все участки учета на уровне опытного специалиста. Однако необходимо освоить базовые профессиональные навыки.
Вот что стоит изучить перед отправкой резюме.
1. Основы бухгалтерского учета
Начните с понимания того, как устроен бухгалтерский учет на предприятии:
план счетов бухгалтерского учета;
дебет и кредит;
бухгалтерские проводки;
активы и обязательства организации;
доходы и расходы;
учет основных средств и материалов;
учет товаров, работ и услуг.
Важно не просто запомнить определения, а понимать, как хозяйственные операции отражаются в учете.
2. Первичные бухгалтерские документы
Работа с первичной документацией — одна из самых распространенных задач начинающего бухгалтера.
Нужно научиться разбираться в следующих документах:
счета и счета-фактуры;
товарные накладные;
универсальные передаточные документы (УПД);
акты выполненных работ и оказанных услуг;
платежные поручения;
авансовые отчеты;
кассовые документы;
договоры с контрагентами.
Бухгалтер должен уметь проверять реквизиты, суммы, даты и содержание документов, а также понимать, какие операции они подтверждают.
3. Налоги и налоговая отчетность
Даже на начальной должности полезно ориентироваться в основных налогах и принципах налогообложения.
В первую очередь изучите:
упрощенную систему налогообложения (УСН);
налог на добавленную стоимость (НДС);
налог на прибыль организаций;
налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
страховые взносы;
единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП);
основные виды налоговой отчетности.
Необязательно сразу самостоятельно рассчитывать все налоги и сдавать декларации. Для начала важно понимать, какие обязательства возникают у организации и как они отражаются в учете.
4. Расчет заработной платы
Бухгалтеры по зарплате востребованы в организациях разного масштаба. Поэтому начинающему специалисту полезно освоить:
начисление заработной платы;
расчет отпускных;
оплату больничных;
удержания из зарплаты;
расчет НДФЛ;
начисление страховых взносов.
Для работы на этом участке также пригодится знакомство с программой 1С:ЗУП.
5. Работа в 1С и Excel
Знание 1С — одно из важных требований во многих вакансиях для бухгалтеров.
Начинающему специалисту желательно освоить:
создание и заполнение документов в 1С:Бухгалтерии;
отражение поступлений и реализаций;
учет товаров и услуг;
работу с банковскими и кассовыми операциями;
формирование оборотно-сальдовой ведомости;
проверку бухгалтерских проводок.
В Excel или Google Таблицах полезно уметь использовать формулы, фильтры, сортировку, сводные таблицы и простые инструменты анализа данных.
Именно сочетание знаний учета и практических навыков работы в программах делает кандидата более конкурентоспособным.
Нужно ли бухгалтеру образование
Требования к образованию зависят от должности и работодателя.
Для некоторых начальных позиций достаточно базовой подготовки и практических навыков. Другие компании предпочитают кандидатов со средним профессиональным или высшим образованием в области экономики, финансов или бухгалтерского учета.
Если у вас нет профильного образования, можно пройти профессиональную переподготовку по бухгалтерскому учету.
Такое обучение позволяет систематизировать знания, освоить основные участки учета и получить документ о квалификации. Для получения диплома о профессиональной переподготовке необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование.
При выборе программы обращайте внимание не только на диплом, но и на содержание обучения: есть ли практические задания, работа в 1С, изучение налогов и подготовка к трудоустройству.
Попробуйте себя в роли бухгалтера за 5 минут
Не уверены, что бухгалтерия вам подойдет? Перед началом обучения можно познакомиться с профессией на практике.
Клерк предлагает бесплатную учебную историю «5 минут из жизни бухгалтера». Вы окажетесь в вымышленной компании ООО «Почти порядок» и попробуете решить задачи, с которыми сталкивается бухгалтер в повседневной работе.
В процессе вы познакомитесь с документами, расчетами и необходимостью принимать решения на основе учетной информации.
Это простой способ проверить интерес к профессии до покупки курса. Для участия не нужно скачивать программы или иметь опыт бухгалтерской работы.
Как освоить профессию бухгалтера с нуля
Если вы решили стать бухгалтером, лучше не ограничиваться отдельными бесплатными уроками и разрозненными материалами. Последовательная программа обучения поможет понять взаимосвязь между бухгалтерским учетом, налогами, первичной документацией и отчетностью.
Один из вариантов — онлайн-курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля» от Клерка.
Программа рассчитана на людей без опыта работы в бухгалтерии. Обучение включает 256 академических часов и рассчитано примерно на 6 месяцев при рекомендуемом темпе 1–2 часа в день.
В программе 47 тем: от первых бухгалтерских проводок до расчета заработной платы, налогов, отчетности и работы в 1С.
Что входит в курс «Бухгалтер с нуля»
Направление обучения
Какие навыки вы получите
Бухгалтерский учет
Разберетесь в проводках, счетах и хозяйственных операциях
Первичная документация
Научитесь работать с накладными, актами, счетами и другими документами
Налоговый учет
Изучите основные налоги и принципы подготовки отчетности
Расчет зарплаты
Познакомитесь с начислением зарплаты, отпускных, больничных и взносов
1С и Excel
Освоите основные инструменты автоматизации бухгалтерской работы
Трудоустройство
Научитесь составлять резюме, искать вакансии и готовиться к собеседованию
Важная особенность программы — практическая направленность. Вместо изучения только теории слушатели выполняют задания, проходят тесты и закрепляют материал на тренажерах.
Отдельный блок посвящен трудоустройству: подготовке резюме, сопроводительного письма, поиску вакансий и прохождению собеседований.
Как проходит обучение
Обучение проходит онлайн на образовательной платформе, доступной круглосуточно.
Стандартная схема изучения каждой темы:
Просмотр видеоурока.
Изучение краткого конспекта.
Выполнение практического задания или работа с тренажером.
Прохождение итогового теста.
Для успешного прохождения теста необходимо набрать не менее 60%. Количество попыток не ограничено.
Если возникают вопросы, их можно задать под уроком, отправить на электронную почту или обсудить на онлайн-встрече с преподавателем.
Такой формат позволяет совмещать обучение с работой, учебой и домашними обязанностями.
Какой документ вы получите
После завершения программы и итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке объемом 256 часов.
Сведения о дипломе вносятся в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФРДО). Для получения диплома необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование.
Диплом подтверждает прохождение профессиональной переподготовки, но сам по себе не гарантирует трудоустройство: для получения первой работы также важны знания, практические навыки и успешное прохождение собеседования.
Как составить резюме бухгалтеру без опыта
Даже если вы никогда официально не работали бухгалтером, у вас могут быть знания и навыки, которые заинтересуют работодателя.
Главное — правильно их представить.
В резюме начинающего бухгалтера стоит указать:
Желаемая должность: помощник бухгалтера, младший бухгалтер, бухгалтер по первичной документации.
Образование: профильное образование или пройденная программа профессиональной переподготовки.
Профессиональные навыки:
знание основ бухгалтерского и налогового учета;
понимание бухгалтерских проводок;
работа с первичной документацией;
базовые навыки работы в 1С:Бухгалтерии;
знание Excel;
понимание принципов расчета заработной платы и налогов.
Дополнительная информация: готовность к обучению, внимательность, ответственность, усидчивость, аккуратность в работе с документами.
Если у вас есть практические учебные задания, обязательно упомяните их. Например: «Выполнял учебные задания по отражению поступления товаров и услуг в 1С», «Формировал оборотно-сальдовую ведомость в учебной базе».
Не стоит писать, что вы работали бухгалтером, если это не так. Лучше честно обозначить, что вы начинающий специалист с базовой подготовкой и практическими учебными навыками.
Как пройти первое собеседование бухгалтеру
Отсутствие трудового стажа не означает, что на собеседовании нечего рассказать.
Работодателю важно увидеть, что вы понимаете основные задачи бухгалтера и готовы применять знания на практике.
Перед встречей:
Изучите деятельность компании и сферу ее бизнеса.
Повторите основы бухгалтерского и налогового учета.
Освежите знания по первичным документам и бухгалтерским проводкам.
Повторите основные операции в 1С.
Подготовьте примеры выполненных учебных заданий.
Продумайте ответ на вопрос, почему вы решили стать бухгалтером.
На собеседовании могут спросить:
Чем дебет отличается от кредита?
Что такое первичный бухгалтерский документ?
Какие документы подтверждают поступление товаров?
Что такое оборотно-сальдовая ведомость?
Для чего используется программа 1С:Бухгалтерия?
Какие задачи выполняет бухгалтер на первичной документации?
Необязательно знать ответы на все вопросы идеально. Если чего-то не знаете, лучше честно сказать об этом и показать готовность разобраться.
Кому подойдет обучение бухгалтерии с нуля
Освоить бухгалтерскую профессию можно в разном возрасте и с разным предыдущим опытом.
Курс «Бухгалтер с нуля» подойдет тем, кто:
никогда не работал бухгалтером и хочет освоить профессию с нуля;
планирует сменить сферу деятельности и получить новую специальность;
возвращается в бухгалтерию после длительного перерыва;
уже помогает бухгалтеру, но хочет систематизировать знания;
ведет собственный бизнес и хочет лучше разбираться в налогах и учете;
планирует работать на бухгалтерском аутсорсе и постепенно набирать клиентов.
Программа поможет сформировать базу знаний, необходимую для дальнейшей работы и профессионального развития.
Сколько стоит обучение на бухгалтера с нуля
Стоимость курса «Бухгалтер с нуля» от Клерка начинается от 11 722 ₽ вместо базовой стоимости 36 000 ₽.
В базовый тариф входят:
47 учебных тем;
видеоуроки и конспекты;
тренажеры и интерактивные задания;
тесты для проверки знаний;
онлайн-встречи;
закрытые вебинары;
доступ к материалам на 6 месяцев;
диплом о профессиональной переподготовке на 256 часов при выполнении требований к образованию.
Также доступны расширенные варианты обучения:
Тариф
Стоимость
Что входит
Базовый
от 11 722 ₽
Основная программа, задания, тесты, вебинары, доступ на 6 месяцев
Расширенный
33 000 ₽
Все возможности базового тарифа и Клерк.Система на 6 месяцев
Доступ на год
40 000 ₽
Расширенный тариф и доступ к материалам на 12 месяцев
Оплатить обучение можно сразу, частями или оформить рассрочку до 12 месяцев. Также предусмотрена оплата от компании по счету.
Если курс не подойдет, можно вернуть деньги в течение 7 дней. Клерк также помогает подготовить документы для получения социального налогового вычета в размере 13% при соблюдении установленных законом условий.
Как начать карьеру бухгалтера прямо сейчас
Если вы хотите найти первую работу бухгалтером, не откладывайте подготовку на потом. Действуйте последовательно:
Познакомьтесь с профессией. Пройдите бесплатную учебную историю «5 минут из жизни бухгалтера» и проверьте, интересны ли вам реальные бухгалтерские задачи.
Изучите основы учета. Разберитесь в проводках, первичной документации, налогах и отчетности.
Освойте 1С. Научитесь оформлять основные документы и отражать хозяйственные операции в программе.
Закрепите знания на практике. Выполняйте учебные задания и тренируйтесь работать с бухгалтерскими документами.
Подготовьте резюме. Укажите полученные знания, навыки работы с программами и практические задания.
Начните откликаться на вакансии. Рассматривайте должности помощника бухгалтера, младшего бухгалтера и специалиста по первичной документации.
Продолжайте развиваться. После получения первой работы постепенно осваивайте новые участки учета.
Начните путь в бухгалтерию с первого шага
Чтобы стать бухгалтером без опыта, не нужно сразу знать все тонкости профессии. Важно получить базовые знания, научиться работать с документами и освоить 1С. Затем можно подготовить резюме и начать искать вакансии для начинающих специалистов.
Если вы готовы системно освоить новую специальность, изучите программу курса «Бухгалтер с нуля» от Клерка. Обучение включает бухгалтерский и налоговый учет, практику в 1С, расчет зарплаты и подготовку к поиску первой работы.