Найти работу бухгалтером без опыта реально, даже если вы никогда не работали с бухгалтерскими документами и не знакомы с программой 1С. Начать карьеру можно с должности помощника бухгалтера, младшего бухгалтера, специалиста по первичной документации или оператора 1С.

Работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов, если у них есть базовые знания бухгалтерского и налогового учета, навыки работы с документами и понимание основных бухгалтерских операций. Поэтому перед поиском первой работы важно освоить теорию, потренироваться в 1С и подготовить резюме, в котором будут отражены полученные навыки.

Если хотите освоить профессию системно, обратите внимание на курс «Бухгалтер с нуля» от Клерка. За 6 месяцев можно изучить основы бухгалтерского и налогового учета, научиться работать в 1С, разобраться с отчетностью и подготовиться к поиску первой работы или клиентов.