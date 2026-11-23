Для тех, кто хочет войти в профессию с нуля, в Клерке есть онлайн-курс «Бухгалтер с нуля».
Чему вы научитесь
Программа рассчитана на начинающих специалистов и охватывает основные направления бухгалтерской работы. За время обучения вы:
разберетесь в основах бухгалтерского и налогового учета;
научитесь составлять бухгалтерские проводки и работать с первичной документацией;
освоите учет товаров, услуг и хозяйственных операций;
познакомитесь с налогами, отчетностью, ЕНС и ЕНП;
научитесь рассчитывать зарплату, отпускные, больничные, НДФЛ и страховые взносы;
освоите работу в 1С:Бухгалтерии и Excel;
получите представление о работе бухгалтера на разных участках учета.
В программе — 47 тем и 256 академических часов обучения.
Не только теория, но и практика
Обучение построено так, чтобы вы могли постепенно разобраться в профессии и закрепить знания. После видеоуроков вас ждут конспекты, практические тренажеры, интерактивные задания и тесты.
Если появятся вопросы, их можно задать преподавателю под уроком, по электронной почте или на онлайн-встречах.
Заниматься можно в удобное время: платформа доступна круглосуточно. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, поэтому обучение легко совмещать с работой или другими делами.
Поможем подготовиться к первой работе
Освоить бухгалтерию — только половина пути. Важно еще понять, как применить полученные знания при поиске работы.
Поэтому в программе предусмотрен отдельный блок о трудоустройстве. Вы узнаете:
как составить резюме начинающего бухгалтера;
где искать вакансии без опыта;
как написать сопроводительное письмо;
как подготовиться к собеседованию;
как начать работать с первыми клиентами.
После обучения можно рассматривать вакансии помощника бухгалтера, младшего бухгалтера, оператора 1С или специалиста по первичной документации.
Диплом о профессиональной переподготовке
После итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке объемом 256 часов. Сведения о документе вносятся в ФРДО. Для получения диплома необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование.
Сколько стоит обучение
Стоимость базового тарифа начинается от 11 722 рублей вместо 36 000 рублей.
Также доступны расширенный тариф за 33 000 рублей и вариант с доступом к материалам на год за 40 000 рублей.
Оплатить обучение можно сразу, частями или оформить рассрочку до 12 месяцев.
Хотите попробовать себя в бухгалтерии, прежде чем записываться на курс?
Попробуйте себя в роли бухгалтера, пройдите бесплатную интерактивную историю «5 минут из жизни бухгалтера». Вы познакомитесь с рабочими задачами бухгалтера и сможете понять, насколько вам интересна эта профессия.
А если готовы освоить новую специальность, изучите программу курса