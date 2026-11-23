Для тех, кто хочет войти в профессию с нуля, в Клерке есть онлайн-курс «Бухгалтер с нуля» .

Чему вы научитесь

В программе — 47 тем и 256 академических часов обучения.

Программа рассчитана на начинающих специалистов и охватывает основные направления бухгалтерской работы. За время обучения вы:

Не только теория, но и практика

Обучение построено так, чтобы вы могли постепенно разобраться в профессии и закрепить знания. После видеоуроков вас ждут конспекты, практические тренажеры, интерактивные задания и тесты.

Если появятся вопросы, их можно задать преподавателю под уроком, по электронной почте или на онлайн-встречах.

Заниматься можно в удобное время: платформа доступна круглосуточно. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, поэтому обучение легко совмещать с работой или другими делами.