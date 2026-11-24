Лимиты УСН в 2027 году увеличатся благодаря коэффициенту-дефлятору 1,153. Предельный доход для сохранения упрощённой системы налогообложения составит 518,85 млн рублей, а лимит остаточной стоимости основных средств — 230,6 млн рублей. Порог освобождения от НДС останется на уровне 20 млн рублей. Для применения патентной системы налогообложения (ПСН) лимит доходов составит 15 млн рублей.
Изменения затронут организации и индивидуальных предпринимателей на УСН, а также бухгалтеров, которые ведут налоговый учёт и рассчитывают налоговую нагрузку бизнеса.
Особое внимание необходимо уделить НДС. Если доходы за 2026 год превысили 20 млн рублей, с 1 января 2027 года у бизнеса возникнет обязанность исчислять НДС. Если доходы не превысили этот порог, освобождение сохранится до момента превышения 20 млн рублей в течение 2027 года.
Лимиты УСН в 2027 году: таблица изменений
Основные ограничения для применения УСН индексируются на коэффициент-дефлятор. На 2027 год установлен коэффициент 1,153.
В результате изменятся два основных показателя: предельный размер доходов и лимит остаточной стоимости основных средств.
Таблица лимитов УСН на 2026 и 2027 годы
Показатель
2026 год
2027 год
Предельный доход для сохранения УСН
490,5 млн руб.
518,85 млн руб.
Остаточная стоимость основных средств
218 млн руб.
230,6 млн руб.
Средняя численность сотрудников
130 человек
130 человек
Коэффициент-дефлятор
1,090
1,153
Какой лимит доходов действует для УСН в 2027 году
Максимальный доход для применения УСН в 2027 году — 518,85 млн рублей.
Расчёт:
450 млн рублей × 1,153 = 518,85 млн рублей.
Если доходы организации или ИП превысят установленный предел, налогоплательщик утратит право на УСН с начала месяца, в котором произошло превышение.
Например, если доход организации превысил 518,85 млн рублей в июле 2027 года, право на упрощённую систему будет утрачено с 1 июля. С этого момента необходимо применять общий режим налогообложения либо другой доступный специальный режим.
Бухгалтеру важно контролировать доходы нарастающим итогом, а не только по итогам квартала. Это позволит заранее определить приближение к предельному значению и подготовить документы для перехода на другой режим.
Какой лимит основных средств установлен в 2027 году
Остаточная стоимость основных средств для применения УСН в 2027 году не должна превышать 230,6 млн рублей.
Расчёт:
200 млн рублей × 1,153 = 230,6 млн рублей.
При проверке ограничения учитывают остаточную стоимость основных средств по правилам статьи 346.12 НК РФ.
Бухгалтеру следует регулярно проверять стоимость имущества, особенно если компания приобретает недвижимость, оборудование, производственные линии или транспорт.
Важно: превышение лимита основных средств также может привести к утрате права на УСН.
Сколько сотрудников может быть у компании на УСН
В 2027 году ограничение по средней численности работников останется прежним — не более 130 человек.
Если компания превысит установленный показатель, она рискует потерять право на применение УСН. Поэтому при расширении штата важно учитывать не только расходы на персонал, но и влияние численности на возможность сохранения спецрежима.
НДС на УСН в 2027 году: какой порог освобождения действует
В 2027 году порог освобождения от НДС для организаций и ИП на УСН составит 20 млн рублей.
Это важное изменение относительно первоначальных планов по постепенному снижению лимита. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог 20 млн рублей на 2027–2029 годы.
Порог освобождения от НДС по годам
Год
Предельный доход для освобождения от НДС
2026
20 млн руб.
2027
20 млн руб.
2028
20 млн руб.
2029
20 млн руб.
2030
15 млн руб.
С 2031 года
10 млн руб.
Таким образом, в 2027 году бизнес сможет применять освобождение от НДС, если доходы за 2026 год не превысили 20 млн рублей.
Отдельное уведомление в налоговую инспекцию для получения автоматического освобождения подавать не требуется.
Когда возникает обязанность платить НДС в 2027 году
Возможны два основных сценария.
Сценарий 1. Доход за 2026 год превысил 20 млн рублей.
В этом случае организация или ИП на УСН должны исчислять НДС с 1 января 2027 года.
Например, доход организации за 2026 год составил 24 млн рублей. Значит, с начала 2027 года она не имеет права на освобождение от НДС и должна выбрать применяемую ставку налога.
Сценарий 2. Доход за 2026 год не превысил 20 млн рублей.
В этом случае бизнес начинает 2027 год с освобождением от НДС.
Однако доходы необходимо контролировать нарастающим итогом. Если в течение 2027 года они превысят 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникнет с первого числа следующего месяца.
Например:
доход за 2026 год — 17 млн рублей;
доход за январь — июнь 2027 года — 18,5 млн рублей;
доход в июле — ещё 2 млн рублей;
совокупный доход с начала года — 20,5 млн рублей.
Компания превысила порог в июле. Поэтому начислять НДС необходимо с 1 августа 2027 года.
При этом учитывают доходы от реализации и внереализационные доходы по правилам НК РФ, а не любые поступления на расчётный счёт.
Важно: если компания совмещает УСН и ПСН, для определения права на освобождение от НДС учитывают совокупные доходы по обоим специальным налоговым режимам.
Какие ставки НДС применять на УСН в 2027 году
После утраты права на освобождение от НДС упрощенец может выбрать общеустановленные или специальные ставки налога.
С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Для отдельных операций предусмотрены ставки 10% и 0%.
Кроме того, организации и ИП на УСН могут применять специальные ставки 5% и 7%.
Пороговые значения для специальных ставок индексируются на коэффициент-дефлятор.
Лимиты доходов для специальных ставок НДС в 2027 году
Показатель
Значение
Порог для применения ставки 5%
До 288,25 млн руб.
Порог перехода на ставку 7%
Более 288,25 млн руб.
Верхний предел применения ставки 7%
518,85 млн руб.
Расчёт порогов:
250 млн × 1,153 = 288,25 млн рублей;
450 млн × 1,153 = 518,85 млн рублей.
При превышении порога для ставки 5% применяется ставка 7% с первого числа следующего месяца. При превышении верхнего предела налогоплательщик теряет право на УСН.
Сравнение ставок НДС: 5%, 7% или 22%
Вариант
Ставка
Входной НДС
Кому подходит
Специальная ставка
5%
Вычеты не применяются
Бизнесу с небольшой долей закупок с НДС
Специальная ставка
7%
Вычеты не применяются
Компаниям с более высоким доходом в пределах установленного лимита
Общеустановленные ставки
22%, 10% или 0% в зависимости от операции
Можно применять вычеты при соблюдении условий НК РФ
Бизнесу со значительными закупками с входным НДС
Выбор ставки зависит не только от размера выручки. Необходимо учитывать структуру расходов, закупки у поставщиков — плательщиков НДС, рентабельность и условия договоров с покупателями.
Когда выгоднее ставка НДС 5%, а когда 22%
Специальная ставка 5% может быть выгодна компаниям, у которых небольшая доля входного НДС. Например, если бизнес оказывает услуги и основные расходы связаны с оплатой труда, арендой у неплательщиков НДС и другими затратами без предъявленного налога.
Общеустановленная ставка 22% может оказаться выгоднее, если компания регулярно приобретает товары, оборудование, материалы и услуги с НДС. В этом случае появляется возможность принимать входной налог к вычету при соблюдении требований НК РФ.
Рассмотрим упрощённый пример.
Компания продаёт товары на 10 млн рублей без НДС и закупает продукцию на 7 млн рублей без НДС. Предположим, что закупки облагаются по ставке 22%, а все условия для вычета выполнены.
При ставке 5% налог с реализации составит 500 тыс. рублей. Входной НДС к вычету не принимается.
При ставке 22% налог с реализации составит 2,2 млн рублей, но входной НДС по закупкам в размере 1,54 млн рублей можно принять к вычету.
В результате сумма налога к уплате по этим операциям составит 660 тыс. рублей.
Это упрощённый расчёт без учёта других операций, авансов, восстановления НДС и особенностей налогового периода. Он показывает, почему нельзя выбирать ставку исключительно по размеру процента.
Перед принятием решения бухгалтеру следует рассчитать налоговую нагрузку по обоим вариантам.
Важно: специальные ставки 5% и 7% не дают права на вычет входного НДС. Также для них предусмотрены ограничения по срокам применения и специальные условия отказа. Поэтому перед выбором ставки необходимо проверить действующие положения НК РФ и оценить налоговые последствия на несколько периодов вперёд.
Переход на УСН в 2027 году: какие ограничения действуют
Организации, которые планируют перейти на УСН с 1 января 2027 года, должны проверить доходы за девять месяцев 2026 года.
Для перехода с ОСНО на упрощёнку доход организации за январь — сентябрь 2026 года не должен превышать 367,875 млн рублей.
Расчёт:
337,5 млн × 1,090 = 367,875 млн рублей.
Кроме того, остаточная стоимость основных средств организации на 1 октября 2026 года не должна превышать 218 млн рублей.
Для перехода на УСН с 1 января 2028 года ориентир по доходам за девять месяцев 2027 года составит 389,1375 млн рублей.
Расчёт:
337,5 млн × 1,153 = 389,1375 млн рублей.
Таблица лимитов доходов для перехода на УСН
Дата перехода
Контрольный период
Предельный доход
1 января 2027 года
Январь — сентябрь 2026 года
367,875 млн руб.
1 января 2028 года
Январь — сентябрь 2027 года
389,1375 млн руб.
Уведомление о переходе на УСН по общему правилу необходимо подать не позднее 31 декабря года, предшествующего переходу.
Важно учитывать, что ограничение по доходам за девять месяцев применяется именно к организациям. Для ИП оно не устанавливается.
Лимиты ПСН в 2027 году: что нужно учитывать ИП
В 2027 году предельный размер доходов для применения патентной системы налогообложения составит 15 млн рублей.
Это продолжение поэтапного снижения лимита:
2026 год — 20 млн рублей;
2027 год — 15 млн рублей;
с 2028 года — 10 млн рублей.
При определении права на ПСН учитываются доходы как за предыдущий календарный год, так и с начала текущего года.
Если ИП одновременно применяет УСН и ПСН, для проверки лимита доходов по патентной системе учитывают доходы от реализации по обоим специальным налоговым режимам.
Также совокупные доходы по УСН и ПСН учитываются при определении права на освобождение от НДС.
Поэтому предпринимателям, которые совмещают два режима, необходимо вести раздельный учёт и контролировать не только выручку по каждому направлению, но и общий показатель доходов.
Налоговые каникулы для ИП: что изменится с 1 января 2027 года
С 1 января 2027 года прекращают действовать положения НК РФ, позволявшие регионам устанавливать нулевую ставку налога для впервые зарегистрированных ИП на УСН и ПСН.
Это означает, что предприниматели, которые зарегистрировались в 2026 году и применяли налоговые каникулы, не смогут продолжать пользоваться нулевой ставкой после 1 января 2027 года только на основании прежних правил.
Правовое основание — пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ.
Бухгалтеру необходимо заранее проверить налоговую нагрузку предпринимателей, которые применяли ставку 0%, и пересчитать налоговые обязательства на 2027 год.
Страховые взносы ИП в 2027 году
Помимо изменений лимитов УСН и НДС, предпринимателям нужно учитывать новые суммы страховых взносов за себя.
В 2027 году фиксированные страховые взносы ИП составят 61 154 рубля.
Если доход за год превышает 300 000 рублей, дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения.
Максимальный дополнительный взнос за 2027 год — 342 923 рубля.
Вид взноса
Размер в 2027 году
Фиксированные взносы
61 154 руб.
Дополнительный взнос
1% с дохода свыше 300 тыс. руб.
Максимальный дополнительный взнос
342 923 руб.
Максимальная общая сумма
404 077 руб.
Фиксированную часть необходимо уплатить не позднее 28 декабря 2027 года. Дополнительный взнос за 2027 год — не позднее 3 июля 2028 года с учётом переноса срока.
Дробление бизнеса: почему лимит 20 млн рублей не решает проблему
Сохранение порога освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей может усилить интерес бизнеса к налоговому планированию. Некоторые предприниматели могут рассматривать распределение выручки между несколькими ИП или ООО как способ сохранить освобождение от НДС.
Однако само по себе наличие нескольких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей не является нарушением.
Проблемы возникают, если налоговая инспекция установит, что несколько формально самостоятельных субъектов фактически ведут единую деятельность, а разделение бизнеса используется преимущественно для получения необоснованной налоговой выгоды.
При проверке ФНС может оценивать:
общих сотрудников и руководителей;
единые офисы, склады и производственные помещения;
общую клиентскую базу и поставщиков;
распределение выручки между взаимозависимыми лицами;
единое управление и принятие коммерческих решений;
самостоятельность участников и реальность их хозяйственных операций.
При выявлении искусственного дробления возможны доначисления налогов, пени и штрафы. При доказанной умышленной неуплате налогов штраф по пункту 3 статьи 122 НК РФ может составить 40% от неуплаченной суммы.
Бухгалтеру важно не просто следить за доходами отдельных организаций, но и понимать реальную структуру бизнеса, проверять договоры и документировать самостоятельность участников.
Что бухгалтеру проверить до конца 2026 года: чек-лист
Чтобы избежать неожиданных налоговых обязательств в 2027 году, необходимо провести предварительную проверку показателей бизнеса.
До 31 декабря 2026 года бухгалтеру следует:
Рассчитать совокупные доходы организации или ИП за 2026 год.
Проверить, превышен ли порог освобождения от НДС в размере 20 млн рублей.
Определить, с какой даты в 2027 году возникнет обязанность исчислять НДС.
Сравнить налоговую нагрузку при ставках НДС 5%, 7% и 22%.
Проанализировать входной НДС по закупкам и возможность применения налоговых вычетов.
Проверить договоры с покупателями и поставщиками, особенно условия о цене и НДС.
Убедиться, что остаточная стоимость основных средств не превышает 230,6 млн рублей.
Проверить среднюю численность сотрудников — не более 130 человек.
Настроить раздельный учёт, если компания совмещает УСН и ПСН.
Проверить лимит доходов для применения патента — 15 млн рублей.
Настроить ведение книги продаж и, если применяются вычеты, книги покупок.
Проверить настройки учётной программы и подготовить формы налоговой отчётности.
Оценить риски дробления бизнеса и подготовить документы, подтверждающие самостоятельность участников.
Отдельное внимание нужно уделить переходящим договорам. Если в 2027 году организация станет плательщиком НДС, необходимо заранее определить, включён ли налог в согласованную цену или будет предъявляться покупателю дополнительно.
Это поможет избежать споров с контрагентами и ошибок при оформлении первичных документов.
Как подготовиться к изменениям: обучение главных бухгалтеров на УСН
Изменения налогового законодательства в 2027 году требуют от бухгалтера не только знания новых лимитов, но и умения применять нормы НК РФ в конкретных хозяйственных ситуациях.
Особенно важно разобраться в расчёте НДС на УСН, выборе налоговой ставки, оформлении счетов-фактур, ведении книг покупок и продаж, подготовке деклараций и взаимодействии с налоговой инспекцией.
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Главная задача на конец 2026 года — подготовить налоговый учёт к новым правилам заранее, чтобы с января 2027 года не столкнуться с неожиданными доначислениями, ошибками в отчётности и потерей права на специальный налоговый режим.