Лимиты УСН в 2027 году увеличатся благодаря коэффициенту-дефлятору 1,153. Предельный доход для сохранения упрощённой системы налогообложения составит 518,85 млн рублей, а лимит остаточной стоимости основных средств — 230,6 млн рублей. Порог освобождения от НДС останется на уровне 20 млн рублей. Для применения патентной системы налогообложения (ПСН) лимит доходов составит 15 млн рублей.

Изменения затронут организации и индивидуальных предпринимателей на УСН, а также бухгалтеров, которые ведут налоговый учёт и рассчитывают налоговую нагрузку бизнеса.

Особое внимание необходимо уделить НДС. Если доходы за 2026 год превысили 20 млн рублей, с 1 января 2027 года у бизнеса возникнет обязанность исчислять НДС. Если доходы не превысили этот порог, освобождение сохранится до момента превышения 20 млн рублей в течение 2027 года.