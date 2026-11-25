До конца года нужно подтвердить повышение профессионального уровня, а 40 часов ИПБ России ещё не набраны? Не откладывайте обучение на последние дни. На «Клерке» можно пройти дистанционный курс, получить зачёт 40 часов и одновременно обновить знания по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам или 1С.

В стоимость программ входят обучение и две консультации экспертов-практиков. В зависимости от выбранного курса можно также получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.