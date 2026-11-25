До конца года нужно подтвердить повышение профессионального уровня, а 40 часов ИПБ России ещё не набраны? Не откладывайте обучение на последние дни. На «Клерке» можно пройти дистанционный курс, получить зачёт 40 часов и одновременно обновить знания по бухгалтерскому учёту, налогам, кадрам или 1С.
В стоимость программ входят обучение и две консультации экспертов-практиков. В зависимости от выбранного курса можно также получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Шаг 1. Проверьте, нужно ли вам набирать 40 часов в этом году
ИПБ России — Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Его действительные члены должны ежегодно проходить повышение профессионального уровня в объёме не менее 40 часов.
Требование действует начиная с года, следующего за годом получения аттестата. Подтверждение повышения профессионального уровня необходимо для получения аттестата на новый срок.
Поэтому сначала проверьте:
являетесь ли вы действительным членом ИПБ России;
когда получили аттестат;
сколько часов повышения профессионального уровня уже зачтено;
сколько часов осталось набрать до необходимого минимума.
Если у вас пока нет 40 часов, самое время выбрать программу обучения.
Шаг 2. Выберите курс с зачётом ИПБ России
На «Клерке» представлено 29 программ с зачётом ИПБ России. Можно подобрать курс под свою должность, профессиональные интересы или задачи, которые возникают в ежедневной работе.
Например, выбрать обучение по направлениям:
бухгалтерский и налоговый учёт;
налогообложение и налоговая отчётность;
кадровый учёт и трудовое законодательство;
работа в 1С;
финансовый учёт и управление.
Необязательно выбирать программу только ради формального набора часов. Лучше использовать обучение как возможность разобраться в сложных вопросах и актуализировать знания.
При выборе обратите внимание на содержание курса, продолжительность, формат занятий и итоговую аттестацию.
Что входит в стоимость программ:
дистанционное обучение;
возможность зачёта 40 часов ИПБ России при соблюдении условий;
две консультации экспертов-практиков по профессиональным вопросам.
Шаг 3. Пройдите обучение в удобном темпе
Все материалы размещены в учебном кабинете. Учиться можно дистанционно, совмещая занятия с работой и личными делами.
Как правило, обучение включает несколько этапов:
Просмотрите видеоуроки и изучите конспекты.
Скачайте дополнительные материалы к занятиям.
Выполните тесты и практические задания.
Пройдите итоговую аттестацию, предусмотренную программой.
Срок обучения и рекомендуемая недельная нагрузка зависят от выбранного курса. Их можно посмотреть в карточке программы.
Шаг 4. Используйте две консультации экспертов для решения рабочих вопросов
Повышение профессионального уровня полезно не только для получения зачёта. Во время обучения можно разобраться с задачами, которые возникают в вашей практике.
В стоимость программ включены две консультации экспертов-практиков по вопросам бухгалтерского и налогового учёта, 1С или кадрового делопроизводства.
Например, можно спросить:
как правильно ответить на требование ФНС;
почему отчёт Ozon не сходится с банковской выпиской;
как провести нестандартную операцию в 1С;
можно ли учесть конкретный расход при УСН или налоге на прибыль.
Эксперт разбирает конкретную ситуацию, объясняет возможное решение и приводит ссылки на нормативные документы. При необходимости можно задать уточняющие вопросы по тому же случаю.
Таким образом, вы не просто проходите программу ради 40 часов, а получаете практическую помощь по рабочим вопросам.
Порядок и сроки использования консультаций уточните у менеджера при выборе курса.
Шаг 5. Проверьте оплату членских взносов
Чтобы получить сертификат о повышении профессионального уровня, недостаточно закончить обучение. Необходимо также соблюсти условия членства в ИПБ России.
Проверьте, оплачены ли членские взносы в ИПБ России и территориальный институт профессиональных бухгалтеров (ТИПБ) по текущий год включительно.
Если есть задолженность, заранее уточните порядок её погашения.
Это важный этап: даже успешно пройденная программа сама по себе не гарантирует зачёт часов, если требования к членству не выполнены.
Шаг 6. Передайте данные для оформления сертификата
После завершения обучения и выполнения необходимых условий передайте «Клерку» информацию для оформления электронного сертификата.
Понадобятся:
ФИО;
номер членского билета ИПБ России;
название пройденной программы;
электронная почта, с которой вы проходили обучение.
«Клерк» передаст данные о завершённом обучении для оформления сертификата о повышении профессионального уровня. Порядок его получения сообщит менеджер.
Шаг 7. Получите документы об обучении
Помимо сертификата ИПБ России, по итогам обучения можно получить образовательный документ — в зависимости от выбранной программы.
Важно не путать эти документы:
Документ
Что подтверждает
Электронный сертификат ИПБ России
Зачёт 40 часов повышения профессионального уровня действительному члену института при соблюдении необходимых условий
Удостоверение о повышении квалификации
Освоение образовательной программы по выбранному направлению
Диплом о профессиональной переподготовке
Получение компетенций для новой профессиональной деятельности
Сертификат ИПБ России не заменяет аттестат института, удостоверение или диплом.
Для получения удостоверения или диплома необходимо пройти обучение и итоговую аттестацию, а также соответствовать требованиям к образованию: иметь среднее профессиональное или высшее образование либо обучаться по соответствующей программе.
Сведения о выданных образовательных документах вносятся в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Можно ли добрать 40 часов ИПБ России, если вы не состоите в институте?
Пройти обучение на «Клерке» можно и без членства в ИПБ России. Но есть важный нюанс: зачесть ежегодные 40 часов и получить соответствующий сертификат могут только действительные члены института, выполнившие установленные требования.
Если вы не состоите в ИПБ России, можно пройти курс ради профессионального развития и получить предусмотренный программой документ об обучении.
Если же ваша цель — именно закрыть ежегодные 40 часов, перед покупкой обязательно уточните условия зачёта у менеджера.
Как успеть добрать 40 часов ИПБ России до конца 2026 года
Если вы ещё не набрали необходимое количество часов, не откладывайте выбор программы. Сначала проверьте своё членство и количество уже зачтённых часов, затем подберите курс с подходящей продолжительностью.
На «Клерке» можно выбрать обучение по актуальным профессиональным направлениям, заниматься дистанционно и получить две консультации экспертов.
Начните с выбора программы: