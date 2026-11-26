В подборке — обучение бухгалтерскому и налоговому учету, НДС, работе в 1С, расчету зарплаты, кадровому делопроизводству, электронному документообороту и подготовке отчетности. Также есть курсы по управленческому учету, финансовому моделированию, работе с самозанятыми и маркетплейсами.
Выбирайте подходящую программу в зависимости от задач: освоить новое направление, разобраться в законодательных изменениях 2026 года или систематизировать знания для повседневной работы.
Курсы по налогам, НДС и бухгалтерской отчетности
Налоговое законодательство и правила бухгалтерского учета меняются, поэтому специалистам важно регулярно обновлять знания. На курсах можно разобраться в расчете НДС, налоговых режимах, подготовке деклараций и составлении бухгалтерской отчетности.
Курс
Цена
Чему научитесь
5 900 ₽
Разберетесь в применении НПД, регистрации самозанятых, оформлении договоров и чеков, расчетах с заказчиками и работе с приложением «Мой налог».
5 900 ₽
Изучите правила исчисления НДС для компаний и ИП на УСН, ставки, вычеты, счета-фактуры и заполнение декларации.
5 900 ₽
Научитесь рассчитывать НДС, оформлять первичные документы, вести учет налога в 1С и готовить декларацию с учетом изменений 2026 года.
5 900 ₽
Разберетесь, как отражать НДС в 1С, оформлять документы, проверять проводки, формировать счета-фактуры и исправлять ошибки учета.
5 900 ₽
Освоите заполнение 3-НДФЛ и оформление налоговых вычетов при покупке недвижимости, оплате обучения, продаже имущества и в других ситуациях.
5 900 ₽
Научитесь готовить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения, проверять показатели и находить типичные ошибки.
5 900 ₽
Разберетесь в закрытии отчетного периода, проверке учетных данных, формировании бухгалтерской отчетности за 2025 год в 1С.
5 900 ₽
Изучите сроки сдачи налоговой отчетности, порядок заполнения форм, контроль показателей и исправление ошибок.
5 900 ₽
Разберетесь в федеральных стандартах бухгалтерского учета, правилах оценки активов и обязательств, отражении операций и подготовке отчетности.
5 900 ₽
Изучите стандарт «Расходы»: классификацию, признание и оценку затрат, а также раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
5 900 ₽
Узнаете, какие изменения налогового законодательства в 2026 году влияют на налоги, бухгалтерский учет, отчетность и работу бизнеса.
Обучение 1С, расчету зарплаты и кадровому учету
Бухгалтерам по зарплате и кадровым специалистам важно не только знать законодательство, но и уверенно работать в специализированных программах. Курсы по 1С:ЗУП помогут освоить кадровые операции, расчет выплат, подготовку документов и отчетность.
Курс
Цена
Чему научитесь
5 900 ₽
Научитесь рассчитывать зарплату в 1С:ЗУП, оформлять начисления и удержания, учитывать отпуска и больничные, формировать отчетность.
5 900 ₽
Освоите кадровые операции в 1С:ЗУП: прием сотрудников, переводы, отпуска, увольнения и оформление кадровых документов.
5 900 ₽
Разберетесь в кадровом делопроизводстве, оформлении сотрудников, воинском учете и работе с кадровыми документами в 1С.
5 900 ₽
Узнаете, как организовать воинский учет в компании, оформлять документы, направлять уведомления и взаимодействовать с военкоматами.
5 900 ₽
Научитесь вести воинский учет в 1С:ЗУП, заполнять карточки сотрудников, формировать документы и контролировать сведения.
5 900 ₽
Освоите подготовку и сдачу ЕФС-1 в 1С:ЗУП, включая сведения о трудовой деятельности, стаже и персональных данных.
5 900 ₽
Разберетесь в составлении графиков, учете переработок, ночных и сверхурочных часов, а также расчете оплаты труда.
5 900 ₽
Научитесь рассчитывать средний заработок для отпускных, командировок и других выплат с учетом действующих правил.
5 900 ₽
Изучите правила оформления дистанционной и гибридной занятости, подготовки документов, организации рабочего времени и оплаты труда.
Курсы по ЭДО, маркировке и проверкам бизнеса
Электронный документооборот, маркировка товаров и взаимодействие с контролирующими органами требуют специальных знаний. Обучение поможет разобраться в правилах работы с документами, обязательных информационных системах и снижении правовых и налоговых рисков.
Курс
Цена
Чему научитесь
5 900 ₽
Разберетесь в электронном документообороте, видах электронной подписи, юридической значимости электронных документов и организации ЭДО в компании.
5 900 ₽
Изучите правила маркировки и прослеживаемости товаров, работу с 1С, системой «Честный ЗНАК», ЕГАИС и «Меркурием».
5 900 ₽
Узнаете, как подготовиться к проверкам, работать с требованиями контролирующих органов и защищать интересы организации.
5 900 ₽
Разберетесь в требованиях к обработке персональных данных, подготовке политик и согласий, оформлении документов и снижении риска штрафов.
5 900 ₽
Изучите признаки искусственного дробления бизнеса, налоговые риски и способы организации деятельности с учетом требований законодательства.
5 900 ₽
Изучите правила выбора, учета и выдачи средств индивидуальной защиты, оформление документов и требования охраны труда.
5 900 ₽
Разберетесь, как оформлять сотрудничество с самозанятыми, избегать признаков трудовых отношений и снижать риски при мониторинге Минтруда.
Курсы по бухгалтерскому учету, финансам и развитию бизнеса
Бухгалтеру полезно разбираться не только в налогах и отчетности, но и в финансовом управлении, анализе данных и специфике отдельных отраслей. Такие знания помогают расширить профессиональные компетенции и решать более сложные бизнес-задачи.
Курс
Цена
Чему научитесь
5 900 ₽
Изучите особенности бухгалтерского и налогового учета индивидуальных предпринимателей, налоговые режимы, доходы, расходы и отчетность.
5 900 ₽
Разберетесь в кассовых операциях, безналичных расчетах, учете денежных средств, подотчетных сумм и оформлении первичных документов.
5 900 ₽
Научитесь работать с бюджетами, управленческой отчетностью, анализировать расходы и финансовые показатели компании.
5 900 ₽
Освоите построение финансовых моделей, прогнозирование денежных потоков, сценарный анализ и оценку эффективности бизнес-решений.
5 900 ₽
Изучите особенности учета в строительных организациях: договоры, затраты, первичные документы, незавершенное производство и отчетность.
5 900 ₽
Разберетесь в бухгалтерском и налоговом учете импортных и экспортных операций, таможенных вопросах и расчете НДС.
5 900 ₽
Научитесь оформлять экспортные операции, работать с зарубежными контрагентами, учитывать расчеты, налоги и документы.
5 900 ₽
Изучите поиск тендеров, подготовку заявок, оформление контрактов и документов для участия в государственных закупках.
5 900 ₽
Познакомитесь с управлением продажами на маркетплейсах, созданием карточек товаров, аналитикой, рекламой и логистикой.
5 900 ₽
Освоите формулы, сводные таблицы, анализ данных и инструменты автоматизации расчетов в Excel.
5 900 ₽
Узнаете, как использовать нейросети и BI-инструменты для анализа финансовых данных, подготовки отчетов и автоматизации рутинных задач.
5 900 ₽
Разовьете навыки деловой коммуникации, научитесь работать с конфликтами, управлять стрессом и эффективнее взаимодействовать с коллегами.
5 900 ₽
Разберетесь в процедуре закрытия бизнеса, подготовке документов, расчетах с сотрудниками и контрагентами, сдаче отчетности и снятии с учета.
5 900 ₽
Изучите налоговую, административную и уголовную ответственность главного бухгалтера, а также способы снижения профессиональных рисков.
Почему стоит пройти онлайн-обучение
Онлайн-курсы позволяют повышать квалификацию без необходимости надолго отвлекаться от работы. Можно изучать материалы в удобном темпе, возвращаться к сложным темам и применять полученные знания в текущих задачах.
В зависимости от программы обучение включает видеоматериалы, конспекты, тесты, практические задания и шаблоны документов. Например, курс по 3-НДФЛ помогает разобраться в заполнении декларации на конкретных жизненных примерах, а программы по работе с самозанятыми — в оформлении документов и организации сотрудничества.
При выборе курса также рекомендуем обратить внимание на содержание программы, актуальность материалов, преподавателей и наличие практических заданий.
Где пройти курсы для бухгалтеров онлайн по цене 5 900 ₽
В каталоге «Клерка» собраны программы для специалистов с разным опытом: от начинающих бухгалтеров и ИП до главных бухгалтеров, кадровиков и финансовых специалистов.
Можно выбрать обучение по налогам и бухгалтерскому учету, освоить работу в 1С:ЗУП, разобраться в новых требованиях законодательства или расширить компетенции в финансовом управлении.