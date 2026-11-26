В подборке — обучение бухгалтерскому и налоговому учету, НДС, работе в 1С, расчету зарплаты, кадровому делопроизводству, электронному документообороту и подготовке отчетности. Также есть курсы по управленческому учету, финансовому моделированию, работе с самозанятыми и маркетплейсами.

Выбирайте подходящую программу в зависимости от задач: освоить новое направление, разобраться в законодательных изменениях 2026 года или систематизировать знания для повседневной работы.