Главный принцип: ИИ выполняет техническую работу, бухгалтер проверяет результат и отвечает за его правильность.

Другой пример — подготовка ответа на требование ФНС. ИИ поможет структурировать информацию и написать черновик пояснений, но специалист должен проверить факты, документы и ссылки на законодательство.

Например, нейросеть может сравнить две таблицы взаиморасчётов и выделить несовпадающие суммы. Бухгалтеру останется выяснить причины расхождений и определить, нужны ли корректировки.

ИИ эффективнее всего справляется с повторяющимися операциями, обработкой больших объёмов информации и подготовкой типовых документов.

Какие задачи можно автоматизировать с помощью ИИ

Таким образом, главный бухгалтер постепенно становится не только специалистом по учёту, но и финансовым партнёром руководства. Его ценность определяется способностью видеть риски, анализировать показатели и принимать решения на основе достоверных данных.

Оценивает законные варианты налогообложения и их последствия для бизнеса

Определяет порядок отражения нестандартных операций с учётом законодательства и учётной политики

Несмотря на развитие автоматизации, ключевые функции главбуха связаны с профессиональным суждением, управлением и ответственностью.

Поэтому бухгалтеру важно не только уметь пользоваться ИИ, но и знать бухгалтерское и налоговое законодательство, чтобы проверять полученные результаты.

Есть и вопрос конфиденциальности. Не следует без проверки условий использования сервиса передавать публичным нейросетям персональные данные сотрудников, банковскую информацию и коммерческую тайну.

Последствия могут включать доначисления налогов, пени, штрафы и дополнительные проверки.

сослаться на несуществующее разъяснение или судебное решение.

ИИ может выдавать убедительные, но ошибочные ответы. В бухгалтерии это особенно опасно, поскольку неверная информация может привести к ошибкам в учёте и налоговой отчётности.

Как правильно работать с нейросетями

Нейросети могут ускорить работу, но качество результата зависит от того, насколько правильно поставлена задача, какие исходные данные получает ИИ и как специалист проверяет ответ. Чтобы использовать искусственный интеллект без дополнительных рисков для бухгалтерского и налогового учёта, важно выстроить понятный порядок работы.

1. Подготовить контекст

Чтобы нейросеть учитывала особенности конкретной компании, перед постановкой задачи необходимо предоставить ей исходную информацию: вид деятельности организации и применяемую систему налогообложения;

особенности учетной политики;

документы и источники информации, на которые следует опираться;

период, за который необходимо выполнить расчеты;

правила и ограничения, которые нужно соблюдать. Для регулярно повторяющихся задач можно создать отдельный проект с инструкциями, шаблонами документов и правилами расчетов. Это поможет сохранить необходимый контекст и сократить время на подготовку запросов. При этом не стоит передавать нейросети персональные данные сотрудников, банковскую информацию и коммерческую тайну без предварительной проверки условий использования сервиса.

2. Правильно сформулировать запрос

Чем конкретнее запрос, тем выше вероятность получить полезный результат. Хороший запрос к нейросети должен включать пять основных элементов: Элемент Что необходимо указать Цель Какую бухгалтерскую задачу необходимо решить Контекст Какие исходные данные и особенности компании нужно учесть Ограничения Какие источники использовать и какие действия разрешены Результат В каком формате представить ответ Проверка Как обосновать выводы и подтвердить расчёты Например, если нужно проверить расчет налога, недостаточно написать: «Рассчитай налог». Лучше указать систему налогообложения, налоговый период, исходные показатели и применимые ограничения, а также попросить показать формулы и последовательность расчёта. Отдельно стоит прописать, что при недостатке информации нейросеть должна сообщить об этом и запросить уточнения, а не самостоятельно додумывать недостающие данные.

3. Разделить сложную задачу на этапы

При обработке больших массивов информации, подготовке отчётности или выполнении сложных расчётов лучше не поручать нейросети всю работу одним запросом. Оптимальная последовательность действий: Поставить задачу и предоставить исходные данные. Попросить ИИ предложить план выполнения. Проверить предложенную логику, последовательность действий и формулы. Выполнить расчёты или обработку информации. Сверить полученные результаты с исходными данными. Принять решение на основании проверенной информации. Если задача предполагает изменение документов, таблиц или данных в учётной системе, необходимо предварительно создать копии. Внесение изменений следует контролировать и подтверждать отдельно. Такой подход позволяет использовать возможности ИИ для ускорения работы, сохраняя контроль над учётными данными.

4. Проверять логику расчётов и выводов

Даже если нейросеть выдала подробный ответ с формулами и пояснениями, это не гарантирует правильность результата. Для денежных расчётов предпочтительно использовать проверенные формулы Excel, инструменты учётной системы или программные скрипты, которые можно подготовить с помощью ИИ и предварительно протестировать. При проверке результатов необходимо убедиться, что: использованы правильные исходные данные;

соблюдены границы расчётного периода;

отсутствует двойной учёт операций;

корректно обработаны пропущенные значения;

соблюдены правила округления;

применены правильные формулы;

итоговые суммы можно сверить с первичными документами. Если задача связана с применением законодательства, необходимо дополнительно проверить актуальность нормативных документов, редакцию правовых актов и достоверность ссылок на них.

5. Организовать независимую проверку