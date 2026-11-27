Какие задачи можно автоматизировать с помощью ИИ
ИИ эффективнее всего справляется с повторяющимися операциями, обработкой больших объёмов информации и подготовкой типовых документов.
Направление работы
Что делает ИИ
Что проверяет бухгалтер
Обработка первичных документов
Распознаёт УПД, счета, акты, накладные, извлекает реквизиты и суммы
Реквизиты, суммы, НДС, соответствие договору
Подготовка проводок
Предлагает типовые бухгалтерские проводки по описанию операции
Корректность счетов и основание операции
Сверка с контрагентами
Сравнивает данные, выявляет дубли и расхождения
Причины расхождений и правильность корректировок
Работа в Excel
Создаёт формулы, сводные таблицы, обрабатывает массивы данных
Логику формул и точность расчётов
Расчёт налогов
Помогает выполнять расчёты по заданным условиям
Налоговую базу, ставки, льготы и применимые нормы
Подготовка отчётности
Систематизирует данные и формирует черновики отчётов
Итоговые показатели и корректность отчётности
Ответы на требования ФНС
Структурирует информацию и готовит черновики пояснений
Документы, аргументацию и позицию компании
Работа с договорами
Анализирует текст, выделяет условия и готовит шаблоны
Юридические и налоговые последствия
Финансовая аналитика
Сравнивает показатели, выявляет отклонения и тенденции
Экономический смысл результатов и управленческие выводы
Например, нейросеть может сравнить две таблицы взаиморасчётов и выделить несовпадающие суммы. Бухгалтеру останется выяснить причины расхождений и определить, нужны ли корректировки.
Другой пример — подготовка ответа на требование ФНС. ИИ поможет структурировать информацию и написать черновик пояснений, но специалист должен проверить факты, документы и ссылки на законодательство.
Главный принцип: ИИ выполняет техническую работу, бухгалтер проверяет результат и отвечает за его правильность.
Какие задачи останутся
Несмотря на развитие автоматизации, ключевые функции главбуха связаны с профессиональным суждением, управлением и ответственностью.
Задача
Что делает главный бухгалтер
Оценка налоговых рисков
Анализирует сделки, определяет налоговые последствия и оценивает возможные претензии ФНС
Выбор способа учёта
Определяет порядок отражения нестандартных операций с учётом законодательства и учётной политики
Контроль отчётности
Проверяет расчёты, проводки, декларации и достоверность финансовых показателей
Взаимодействие с ФНС
Формирует позицию компании, собирает подтверждающие документы, контролирует ответы на требования
Организация бухгалтерского учёта
Выстраивает учётные процессы, распределяет обязанности и контролирует сотрудников
Управление налоговой нагрузкой
Оценивает законные варианты налогообложения и их последствия для бизнеса
Финансовое планирование
Анализирует денежные потоки, прибыльность, обязательства и кассовые разрывы
Консультирование руководства
Объясняет финансовые результаты и помогает принимать обоснованные управленческие решения
Контроль качества работы бухгалтерии
Проверяет работу сотрудников, аутсорсеров и соблюдение внутренних регламентов
Таким образом, главный бухгалтер постепенно становится не только специалистом по учёту, но и финансовым партнёром руководства. Его ценность определяется способностью видеть риски, анализировать показатели и принимать решения на основе достоверных данных.
Почему опасно полностью доверять бухгалтерию нейросетям
ИИ может выдавать убедительные, но ошибочные ответы. В бухгалтерии это особенно опасно, поскольку неверная информация может привести к ошибкам в учёте и налоговой отчётности.
Нейросеть может:
использовать устаревшую редакцию нормативного документа;
неправильно определить порядок налогообложения операции;
предложить некорректную бухгалтерскую проводку;
допустить ошибку при расчёте налоговой базы;
не учесть условия договора;
сослаться на несуществующее разъяснение или судебное решение.
Последствия могут включать доначисления налогов, пени, штрафы и дополнительные проверки.
Есть и вопрос конфиденциальности. Не следует без проверки условий использования сервиса передавать публичным нейросетям персональные данные сотрудников, банковскую информацию и коммерческую тайну.
Поэтому бухгалтеру важно не только уметь пользоваться ИИ, но и знать бухгалтерское и налоговое законодательство, чтобы проверять полученные результаты.
Как правильно работать с нейросетями
Нейросети могут ускорить работу, но качество результата зависит от того, насколько правильно поставлена задача, какие исходные данные получает ИИ и как специалист проверяет ответ.
Чтобы использовать искусственный интеллект без дополнительных рисков для бухгалтерского и налогового учёта, важно выстроить понятный порядок работы.
1. Подготовить контекст
Чтобы нейросеть учитывала особенности конкретной компании, перед постановкой задачи необходимо предоставить ей исходную информацию:
вид деятельности организации и применяемую систему налогообложения;
особенности учетной политики;
документы и источники информации, на которые следует опираться;
период, за который необходимо выполнить расчеты;
правила и ограничения, которые нужно соблюдать.
Для регулярно повторяющихся задач можно создать отдельный проект с инструкциями, шаблонами документов и правилами расчетов. Это поможет сохранить необходимый контекст и сократить время на подготовку запросов.
При этом не стоит передавать нейросети персональные данные сотрудников, банковскую информацию и коммерческую тайну без предварительной проверки условий использования сервиса.
2. Правильно сформулировать запрос
Чем конкретнее запрос, тем выше вероятность получить полезный результат. Хороший запрос к нейросети должен включать пять основных элементов:
Элемент
Что необходимо указать
Цель
Какую бухгалтерскую задачу необходимо решить
Контекст
Какие исходные данные и особенности компании нужно учесть
Ограничения
Какие источники использовать и какие действия разрешены
Результат
В каком формате представить ответ
Проверка
Как обосновать выводы и подтвердить расчёты
Например, если нужно проверить расчет налога, недостаточно написать: «Рассчитай налог». Лучше указать систему налогообложения, налоговый период, исходные показатели и применимые ограничения, а также попросить показать формулы и последовательность расчёта.
Отдельно стоит прописать, что при недостатке информации нейросеть должна сообщить об этом и запросить уточнения, а не самостоятельно додумывать недостающие данные.
3. Разделить сложную задачу на этапы
При обработке больших массивов информации, подготовке отчётности или выполнении сложных расчётов лучше не поручать нейросети всю работу одним запросом.
Оптимальная последовательность действий:
Поставить задачу и предоставить исходные данные.
Попросить ИИ предложить план выполнения.
Проверить предложенную логику, последовательность действий и формулы.
Выполнить расчёты или обработку информации.
Сверить полученные результаты с исходными данными.
Принять решение на основании проверенной информации.
Если задача предполагает изменение документов, таблиц или данных в учётной системе, необходимо предварительно создать копии. Внесение изменений следует контролировать и подтверждать отдельно.
Такой подход позволяет использовать возможности ИИ для ускорения работы, сохраняя контроль над учётными данными.
4. Проверять логику расчётов и выводов
Даже если нейросеть выдала подробный ответ с формулами и пояснениями, это не гарантирует правильность результата.
Для денежных расчётов предпочтительно использовать проверенные формулы Excel, инструменты учётной системы или программные скрипты, которые можно подготовить с помощью ИИ и предварительно протестировать.
При проверке результатов необходимо убедиться, что:
использованы правильные исходные данные;
соблюдены границы расчётного периода;
отсутствует двойной учёт операций;
корректно обработаны пропущенные значения;
соблюдены правила округления;
применены правильные формулы;
итоговые суммы можно сверить с первичными документами.
Если задача связана с применением законодательства, необходимо дополнительно проверить актуальность нормативных документов, редакцию правовых актов и достоверность ссылок на них.
5. Организовать независимую проверку
Для сложных расчётов и аналитических задач можно использовать второй чат или другую нейросеть. Ей передают исходные данные, полученный результат и критерии проверки, а затем предлагают самостоятельно найти возможные ошибки и расхождения.
Такой подход помогает обнаружить недочёты, которые могли остаться незамеченными при первоначальной обработке информации.
Однако совпадение ответов двух нейросетей не означает, что они обязательно правильные. Обе системы могут допустить одинаковую ошибку или опираться на недостоверные данные. Поэтому окончательная проверка и принятие решения остаются за бухгалтером.
Главный принцип работы с ИИ — каждый значимый вывод должен иметь проверяемое основание: исходные данные, формулу расчёта, первичный документ или актуальный нормативный источник. Нейросеть может помогать главному бухгалтеру обрабатывать информацию и выполнять расчёты, но не должна подменять профессиональный контроль и ответственность специалиста.
Как подготовиться к изменениям
Чтобы использовать искусственный интеллект без дополнительных рисков, необходимо иметь системные знания бухгалтерского и налогового учёта.
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Почему важно осваивать ИИ уже сейчас
Автоматизация бухгалтерского учёта продолжает развиваться. Электронный документооборот, цифровые сервисы ФНС, маркетплейсы и нейросети меняют привычные рабочие процессы.
Поэтому современному главбуху важно уметь не только правильно вести учёт и сдавать отчётность, но и анализировать данные, выявлять ошибки, контролировать налоговые риски и применять цифровые инструменты.
ИИ заберёт рутинные операции, но не заменит профессиональные знания, контроль и ответственность главного бухгалтера. Наиболее востребованными будут специалисты, которые умеют сочетать глубокое понимание учёта с возможностями искусственного интеллекта.
Борис Мальцев, актуализируйте статью в понедельник (?) напишу, как я сегодня составляла ф. П-3 Статистика. Тот еще квест