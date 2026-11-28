Курс «Аналитик 1С»: освоить профессию на стыке бухгалтерии и IT

Продолжительность — 6 месяцев.

Курс «Аналитик 1С» поможет освоить новую профессию с нуля или перейти из бухгалтерии, экономики и IT в сферу бизнес-анализа и автоматизации учетных систем.

В программе предусмотрено изучение инструментов и технологий, которые используют аналитики при работе с учетными системами и проектами автоматизации.

Направление Что изучают слушатели Учетные системы «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:ERP», платформа «1С:Предприятие 8.3» Бизнес-анализ Анализ и моделирование бизнес-процессов, BPMN 2.0 Проектирование Подготовка технических заданий, формирование требований к доработкам Внедрение Моделирование решений, сопровождение проектов Работа с данными Миграция данных и поддержка учетных систем

Практическая часть курса:

более 10 практических заданий в учебных базах;

шесть онлайн-встреч с преподавателями;

поддержка экспертов в чате.

После обучения слушатели смогут анализировать потребности бизнеса, формулировать требования к автоматизации и взаимодействовать с разработчиками 1С.

Условия обучения Информация Старт 1 декабря 2026 года Продолжительность 6 месяцев Базовый тариф 14 390 ₽ вместо 59 900 ₽ Формат Онлайн Итог Диплом о профессиональной переподготовке при успешной аттестации и наличии необходимого образования

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