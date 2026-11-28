Курсы помогут освоить новую профессию, перейти на следующий карьерный уровень или систематизировать профессиональные знания с учетом изменений законодательства и современных инструментов автоматизации.
Все программы проходят онлайн, включают видеолекции, практические задания, поддержку преподавателей и итоговую аттестацию.
Сравнение четырех курсов «Клерка»
Выбрать подходящую программу можно с учетом продолжительности обучения, профессиональных задач и бюджета.
Курс
Продолжительность
Стоимость базового тарифа
Старая цена
Аналитик 1С
6 месяцев
14 390 ₽
59 900 ₽
Главный бухгалтер на УСН
4 месяца
12 583 ₽
31 790 ₽
Финансовый директор (CFO)
4 месяца
19 643 ₽
49 900 ₽
Финансовый менеджмент
4 месяца
14 225 ₽
44 900 ₽
Все потоки стартуют 1 декабря 2026 года.
Какой курс подойдет именно вам
Курс
Для кого предназначен
Чему научитесь
Аналитик 1С
Бухгалтеры, экономисты, программисты, консультанты 1С, начинающие специалисты
Анализировать бизнес-процессы, работать с конфигурациями 1С, составлять технические задания и сопровождать внедрение учетных систем
Главный бухгалтер на УСН
Бухгалтеры, главные бухгалтеры, специалисты по аутсорсингу, руководители бухгалтерских компаний
Вести учет на УСН, рассчитывать налоги и НДС, готовить отчетность, работать с сотрудниками и требованиями ИФНС
Финансовый директор (CFO)
Финансовые менеджеры, экономисты, главбухи, собственники бизнеса, топ-менеджеры
Управлять ликвидностью, бюджетами, финансовыми рисками, инвестициями и финансовой командой
Финансовый менеджмент
Бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики, руководители и собственники бизнеса
Анализировать отчетность, строить финансовые модели, прогнозировать прибыль и оценивать стоимость компании
Курс «Аналитик 1С»: освоить профессию на стыке бухгалтерии и IT
Продолжительность — 6 месяцев.
Курс «Аналитик 1С» поможет освоить новую профессию с нуля или перейти из бухгалтерии, экономики и IT в сферу бизнес-анализа и автоматизации учетных систем.
В программе предусмотрено изучение инструментов и технологий, которые используют аналитики при работе с учетными системами и проектами автоматизации.
Направление
Что изучают слушатели
Учетные системы
«1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:ERP», платформа «1С:Предприятие 8.3»
Бизнес-анализ
Анализ и моделирование бизнес-процессов, BPMN 2.0
Проектирование
Подготовка технических заданий, формирование требований к доработкам
Внедрение
Моделирование решений, сопровождение проектов
Работа с данными
Миграция данных и поддержка учетных систем
Практическая часть курса:
более 10 практических заданий в учебных базах;
шесть онлайн-встреч с преподавателями;
поддержка экспертов в чате.
После обучения слушатели смогут анализировать потребности бизнеса, формулировать требования к автоматизации и взаимодействовать с разработчиками 1С.
Условия обучения
Информация
Старт
1 декабря 2026 года
Продолжительность
6 месяцев
Базовый тариф
14 390 ₽ вместо 59 900 ₽
Формат
Онлайн
Итог
Диплом о профессиональной переподготовке при успешной аттестации и наличии необходимого образования
Курс «Главный бухгалтер на УСН»: разобраться в налоговых изменениях 2026 года
Продолжительность — 4 месяца.
Курс поможет уверенно вести бухгалтерский и налоговый учет организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения с учетом изменений 2026 года.
Программа обновлена с учетом налоговой реформы: слушатели разберутся в правилах уплаты НДС при УСН, новых формах деклараций, лимитах применения спецрежима и изменениях в расчете НДФЛ.
Направление
Чему научитесь
Учет на УСН
Учитывать доходы и расходы
Налогообложение
Рассчитывать налог по УСН и НДС
Отчетность
Готовить бухгалтерскую и налоговую отчетность
Кадровый учет
Оформлять трудовые отношения с сотрудниками
Договорные отношения
Работать с договорами ГПХ и самозанятыми
Налоговый контроль
Отвечать на требования налоговой инспекции
Программы для практики: «1С:Предприятие 8.3» и «1С:ЗУП».
Курс будет полезен бухгалтерам, главным бухгалтерам, специалистам по бухгалтерскому аутсорсингу и руководителям бухгалтерских компаний, работающим с организациями и ИП на УСН.
Условия обучения
Информация
Старт
1 декабря 2026 года
Продолжительность
4 месяца
Рекомендуемая нагрузка
1–2 часа в день
Базовый тариф
12 583 ₽ вместо 31 790 ₽
Формат
Онлайн
Итог
Диплом о профессиональной переподготовке при успешной аттестации и наличии необходимого образования
Курс «Финансовый директор (CFO)»: перейти от учета к управлению бизнесом
Продолжительность — 4 месяца.
Программа «Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом» предназначена для специалистов, которые хотят выйти за рамки операционного учета и научиться принимать стратегические финансовые решения.
На курсе участники освоят инструменты финансового управления: научатся формировать управленческую отчетность на основе данных 1С, контролировать ликвидность, предупреждать кассовые разрывы, разрабатывать бюджеты и платежные календари.
Направление
Основные темы
Финансовый анализ
Анализ финансового состояния компании, модель Альтмана
Управление денежными средствами
Ликвидность, кассовые разрывы, платежные календари
Бюджетирование
Разработка бюджетов, сценарное планирование
Инвестиции
Оценка инвестиционных проектов и стоимости бизнеса
Финансовые риски
Стресс-тестирование, управление рисками
Автоматизация
Power BI, искусственный интеллект, FinTech-сервисы
Управление
Взаимодействие с инвесторами, управление финансовой командой, кибербезопасность
Формат обучения включает:
видеолекции;
интерактивные тренажеры;
практические шаблоны с формулами;
чек-листы;
итоговое тестирование.
Курс подойдет финансовым менеджерам, экономистам, главным бухгалтерам, начинающим финансовым аналитикам, собственникам бизнеса, бухгалтерам-аутсорсерам, аналитикам 1С и топ-менеджерам.
Условия обучения
Информация
Старт
1 декабря 2026 года
Продолжительность
4 месяца
Базовый тариф
19 643 ₽ вместо 49 900 ₽
Тариф «Эксперт»
Зачет 40 часов ИПБ России и две консультации с экспертом
Формат
Онлайн
Итог
Диплом о профессиональной переподготовке при успешной аттестации и наличии необходимого образования
Курс «Финансовый менеджмент»: научиться анализировать и планировать финансы компании
Продолжительность — 4 месяца.
Курс «Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя» поможет освоить инструменты финансового анализа, планирования, прогнозирования и управления инвестициями.
Программа обновлена в марте 2026 года: в нее добавлены блок по Power BI и уроки по использованию нейросетей в финансовом анализе.
Направление
Чему научитесь
Анализ отчетности
Анализировать финансовую отчетность и выявлять манипуляции с данными
Финансовое моделирование
Строить финансовые модели и прогнозировать прибыль
Оборотный капитал
Рассчитывать собственный оборотный капитал
Оценка бизнеса
Рассчитывать стоимость компании
Юнит-экономика
Использовать инструменты юнит-экономики
Инвестиции
Готовить финансовые проекты и презентации для инвесторов
Автоматизация
Работать с Power BI, дашбордами, основами SQL и нейросетями
Отдельное внимание уделяется практическим заданиям. Слушатели выполняют расчеты на основе баланса, отчета о прибылях и убытках, оборотного капитала, а также строят финансовые модели для предприятий торговли, производства и сферы услуг.
Курс подойдет экономистам, бухгалтерам и главным бухгалтерам, начинающим финансовым аналитикам, собственникам бизнеса и топ-менеджерам.
Условия обучения
Информация
Старт
1 декабря 2026 года
Продолжительность
4 месяца
Базовый тариф
14 225 ₽ вместо 44 900 ₽
Тариф «Эксперт»
Зачет 40 часов ИПБ России и две консультации с экспертом
Формат
Онлайн
Итог
Диплом о профессиональной переподготовке при успешной аттестации и наличии необходимого образования
Как проходят курсы
Все четыре программы проходят дистанционно на образовательной платформе «Клерка». Учиться можно в удобном темпе и из любой точки мира: доступ к материалам открыт круглосуточно.
Возможность
Как организовано обучение
Видеолекции
Можно смотреть в удобное время
Учебные материалы
Конспекты, шаблоны и дополнительные материалы доступны на платформе
Практика
Практические задания и интерактивные тренажеры
Проверка знаний
Тесты по пройденным темам
Общение с преподавателями
Вопросы можно задавать в чате потока
Онлайн-встречи
Предусмотрены встречи с преподавателями, записи сохраняются в чате
Итоговая аттестация
Необходимо набрать не менее 60% правильных ответов
Количество попыток
Не ограничено
После завершения обучения и успешной аттестации слушатели с высшим или средним профессиональным образованием получают диплом о профессиональной переподготовке. Сведения о выданном документе вносятся в ФИС ФРДО.
Как выбрать программу
Ориентируйтесь на профессиональные задачи, которые хотите решать после обучения.
Ваша цель
Подходящий курс
Перейти из бухгалтерии или экономики в IT и автоматизацию
«Аналитик 1С»
Освоить учет на УСН с учетом налоговой реформы 2026 года
«Главный бухгалтер на УСН»
Научиться управлять финансами компании и принимать стратегические решения
«Финансовый директор (CFO)»
Развить навыки финансового анализа, моделирования и прогнозирования
«Финансовый менеджмент»
Новые потоки всех четырех программ стартуют 1 декабря 2026 года. Можно выбрать подходящий курс и воспользоваться специальной стоимостью обучения.