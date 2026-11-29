Теперь бухгалтерам на УСН необходимо контролировать лимиты доходов, правильно выбирать ставку НДС, оформлять счета-фактуры, учитывать входной налог и своевременно сдавать декларации. При этом важно учитывать не только новые правила 2026 года, но и особенности перехода между ставками и утраты освобождения от НДС.

С 1 января 2026 года для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения изменились правила уплаты НДС. Порог доходов для освобождения от налога снизился до 20 млн рублей, основная ставка НДС выросла до 22%, а для упрощенцев сохранились специальные ставки 5% и 7%.

НДС на УСН в 2026 году: что изменилось

Основные изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. С 2026 года изменились порог доходов для освобождения от НДС, основная ставка налога и условия применения специальных ставок. Главные изменения: порог доходов для освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей;

основная ставка НДС увеличилась с 20% до 22%;

для упрощенцев предусмотрены специальные ставки 5% и 7%;

изменились условия перехода между ставками;

сохранилась возможность применять общеустановленные ставки с вычетом входного НДС.

Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН

В 2026 году организации и ИП на УСН освобождаются от НДС, если их доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. Если доход за предыдущий год был в пределах установленного лимита, освобождение действует автоматически. Подавать отдельное уведомление в налоговую инспекцию не нужно. Однако если доходы превысят 20 млн рублей уже в течение 2026 года, обязанность исчислять НДС возникнет с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения. Порог освобождения от НДС будет снижаться поэтапно: Год Предельный доход для освобождения от НДС 2026 20 млн рублей 2027 20 млн рублей 2028 20 млн рублей 2029 20 млн рублей 2030 15 млн рублей С 2031 года 10 млн рублей При определении лимита учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы по правилам статьи 346.15 НК РФ. Расходы из этой суммы не вычитаются. Освобождение от НДС не означает полного отсутствия любых обязанностей по этому налогу. Например, сохраняются отдельные обязанности налогового агента и уплата НДС при ввозе товаров.

Какие ставки НДС применяют на УСН в 2026 году

Если организация или ИП не имеет права на освобождение от НДС, можно выбрать общеустановленные ставки или специальные ставки для упрощенцев. Ставка Когда применяется Право на вычет входного НДС 22% Основная общеустановленная ставка Есть при соблюдении требований НК РФ 10% При реализации отдельных категорий товаров и операций Есть при соблюдении требований НК РФ 0% Для предусмотренных НК РФ операций, в частности отдельных экспортных операций Применяются специальные правила вычетов 5% Специальная ставка для упрощенцев при соблюдении лимитов доходов Нет 7% Специальная ставка для упрощенцев при соблюдении лимитов доходов Нет Пороговые значения для специальных ставок в 2026 году учитывают коэффициент-дефлятор 1,090. Поэтому лимиты составляют: Показатель доходов в 2026 году Применяемая ставка До 20 млн рублей включительно при соблюдении условий освобождения Освобождение от НДС Свыше 20 млн до 272,5 млн рублей 5% Свыше 272,5 млн до 490,5 млн рублей 7% Свыше 490,5 млн рублей Утрата права на УСН При этом порядок применения ставки зависит также от доходов за предыдущий год. Если доход за 2025 год уже превысил 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникает с 1 января 2026 года. Если освобождение действовало, но лимит превышен в течение 2026 года, НДС начисляют с первого числа следующего месяца. При превышении лимита 272,5 млн рублей право на ставку 5% утрачивается по установленным правилам. При превышении 490,5 млн рублей налогоплательщик теряет право на применение УСН.

Чем отличаются ставки НДС 5%, 7% и 22%