С 1 января 2026 года для организаций и ИП на упрощенной системе налогообложения изменились правила уплаты НДС. Порог доходов для освобождения от налога снизился до 20 млн рублей, основная ставка НДС выросла до 22%, а для упрощенцев сохранились специальные ставки 5% и 7%.
Теперь бухгалтерам на УСН необходимо контролировать лимиты доходов, правильно выбирать ставку НДС, оформлять счета-фактуры, учитывать входной налог и своевременно сдавать декларации. При этом важно учитывать не только новые правила 2026 года, но и особенности перехода между ставками и утраты освобождения от НДС.
НДС на УСН в 2026 году: что изменилось
Основные изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
С 2026 года изменились порог доходов для освобождения от НДС, основная ставка налога и условия применения специальных ставок.
Главные изменения:
порог доходов для освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей;
основная ставка НДС увеличилась с 20% до 22%;
для упрощенцев предусмотрены специальные ставки 5% и 7%;
изменились условия перехода между ставками;
сохранилась возможность применять общеустановленные ставки с вычетом входного НДС.
Лимит доходов для освобождения от НДС на УСН
В 2026 году организации и ИП на УСН освобождаются от НДС, если их доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей.
Если доход за предыдущий год был в пределах установленного лимита, освобождение действует автоматически. Подавать отдельное уведомление в налоговую инспекцию не нужно.
Однако если доходы превысят 20 млн рублей уже в течение 2026 года, обязанность исчислять НДС возникнет с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Порог освобождения от НДС будет снижаться поэтапно:
Год
Предельный доход для освобождения от НДС
2026
20 млн рублей
2027
20 млн рублей
2028
20 млн рублей
2029
20 млн рублей
2030
15 млн рублей
С 2031 года
10 млн рублей
При определении лимита учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы по правилам статьи 346.15 НК РФ. Расходы из этой суммы не вычитаются.
Освобождение от НДС не означает полного отсутствия любых обязанностей по этому налогу. Например, сохраняются отдельные обязанности налогового агента и уплата НДС при ввозе товаров.
Какие ставки НДС применяют на УСН в 2026 году
Если организация или ИП не имеет права на освобождение от НДС, можно выбрать общеустановленные ставки или специальные ставки для упрощенцев.
Ставка
Когда применяется
Право на вычет входного НДС
22%
Основная общеустановленная ставка
Есть при соблюдении требований НК РФ
10%
При реализации отдельных категорий товаров и операций
Есть при соблюдении требований НК РФ
0%
Для предусмотренных НК РФ операций, в частности отдельных экспортных операций
Применяются специальные правила вычетов
5%
Специальная ставка для упрощенцев при соблюдении лимитов доходов
Нет
7%
Специальная ставка для упрощенцев при соблюдении лимитов доходов
Нет
Пороговые значения для специальных ставок в 2026 году учитывают коэффициент-дефлятор 1,090.
Поэтому лимиты составляют:
Показатель доходов в 2026 году
Применяемая ставка
До 20 млн рублей включительно при соблюдении условий освобождения
Освобождение от НДС
Свыше 20 млн до 272,5 млн рублей
5%
Свыше 272,5 млн до 490,5 млн рублей
7%
Свыше 490,5 млн рублей
Утрата права на УСН
При этом порядок применения ставки зависит также от доходов за предыдущий год. Если доход за 2025 год уже превысил 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникает с 1 января 2026 года. Если освобождение действовало, но лимит превышен в течение 2026 года, НДС начисляют с первого числа следующего месяца.
При превышении лимита 272,5 млн рублей право на ставку 5% утрачивается по установленным правилам. При превышении 490,5 млн рублей налогоплательщик теряет право на применение УСН.
Чем отличаются ставки НДС 5%, 7% и 22%
Выбор ставки влияет на налоговую нагрузку бизнеса. Поэтому бухгалтеру важно учитывать не только размер выручки, но и структуру расходов, а также особенности работы с покупателями и поставщиками.
Критерий
Специальные ставки 5% и 7%
Общеустановленная ставка 22%
Для кого
Упрощенцы, соответствующие условиям применения
Упрощенцы, выбравшие общеустановленные ставки
Входной НДС
Нельзя принять к вычету
Можно принять к вычету при соблюдении требований НК РФ
Налоговая нагрузка
Зависит от выручки и структуры расходов
Зависит от реализации и доступных вычетов
Документы
Счета-фактуры и декларация по НДС
Счета-фактуры и декларация по НДС
Ставки 10% и 0% применяются к соответствующим операциям в случаях, предусмотренных законодательством.
Выбор между специальными и общеустановленными ставками необходимо оценивать с учетом структуры затрат и контрагентов. Например, если компания закупает много товаров и услуг с НДС, возможность принимать входной налог к вычету может сделать общеустановленную ставку экономически выгоднее.
При выборе специальных ставок входной НДС к вычету не принимается.
Важно также учитывать, что выбранная ставка применяется ко всем облагаемым НДС операциям, а не только к отдельным покупателям или видам клиентов.
Что должен знать бухгалтер при работе с НДС на УСН
Изменения затрагивают практически все основные участки бухгалтерского и налогового учета.
Бухгалтеру необходимо не только знать новые ставки, но и понимать, как правильно отражать операции в документах и программах учета.
Участок работы
Что должен уметь бухгалтер
Контроль доходов
Отслеживать лимиты освобождения от НДС и применения специальных ставок
Расчет НДС
Определять налоговую базу и правильно выбирать ставку
Счета-фактуры
Оформлять документы при реализации товаров, работ и услуг
Книга продаж
Регистрировать счета-фактуры и отражать облагаемые операции
Книга покупок
Регистрировать документы при наличии права на вычеты
Входной НДС
Определять право на вычет или необходимость включения налога в стоимость покупок
Авансы
Правильно исчислять НДС при получении и зачете предоплаты
Декларация по НДС
Заполнять и своевременно представлять налоговую отчетность
Договорная работа
Учитывать НДС при формировании цен и согласовании условий договоров
Работа с ИФНС
Готовить пояснения и документы по требованиям налоговой инспекции
Особого внимания требуют договоры, заключенные до изменения налогового статуса компании. Если организация стала плательщиком НДС, необходимо оценить, как новые обязательства повлияют на цену товаров, работ и услуг, а также на расчеты с контрагентами.
Курс «Главный бухгалтер на УСН» стартует 1 декабря 2026 года
Центр обучения «Клерка» запускает новый поток курса «Главный бухгалтер на УСН». Программа рассчитана на четыре месяца и обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года.
Слушатели изучат НДС для упрощенцев, бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, кадровые вопросы и работу в 1С.
Основные темы программы:
Раздел программы
Что изучают
УСН
Условия применения спецрежима, учет доходов и расходов, КУДиР, расчет налога
НДС на УСН
Освобождение от НДС, специальные ставки 5% и 7%, общеустановленные ставки, вычеты
Документооборот по НДС
Счета-фактуры, книги покупок и продаж, авансы и отгрузки
Декларация по НДС
Заполнение и представление налоговой отчетности
Бухгалтерский учет
Основные средства, запасы, расчеты с контрагентами, бухгалтерская отчетность
Зарплата и кадры
Оформление сотрудников, расчет заработной платы
НДФЛ и страховые взносы
Расчет налогов и взносов, заполнение отчетности
Отчетность
Декларации по УСН, РСВ, ЕФС-1
Налоговый контроль
Камеральные проверки, требования ИФНС, пояснения и уточненные декларации
Договорная работа
Договоры с контрагентами, налоговые оговорки, работа с исполнителями по ГПХ и самозанятыми
Отдельный блок посвящен практическому учету НДС на УСН в программе «1С:Предприятие 8.3». Слушатели разберут настройку ставок, поступление и реализацию товаров с НДС, оформление счетов-фактур, ведение книг покупок и продаж и заполнение декларации.
Кому подойдет курс:
бухгалтерам, ведущим учет организаций и ИП на УСН;
главным бухгалтерам, которым необходимо обновить знания;
специалистам бухгалтерского аутсорсинга;
руководителям бухгалтерских компаний;
тем, кто хочет освоить бухгалтерский учет на УСН и получить новую квалификацию.
Условия обучения
Параметр
Условия
Дата старта
1 декабря 2026 года
Продолжительность
4 месяца
Рекомендуемая нагрузка
1–2 часа в день
Формат
Дистанционное обучение
Доступ к материалам
Круглосуточно
Стоимость базового тарифа на момент проверки
12 582 рубля вместо 31 790 рублей
Итоговый документ
Диплом о профессиональной переподготовке на 256 академических часов
Как проходит обучение
Обучение организовано дистанционно на образовательной платформе «Клерка». Слушатели могут самостоятельно планировать занятия, смотреть видеолекции, изучать конспекты и выполнять практические задания.
Возможность
Условия
Учебные материалы
Видеолекции в записи и конспекты
Практика
Задания и тесты по пройденным темам
Работа в программах
Практика в 1С:Предприятие 8.3
Общение с преподавателями
Онлайн-встречи и вопросы экспертам
Поддержка
Чат потока
Итоговая аттестация
Тестирование, необходимо набрать не менее 60% правильных ответов
Количество попыток
Не ограничено
После успешного завершения обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке объемом 256 академических часов. Для получения диплома необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование.
Центр обучения «Клерка» ведет образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01218-23/00242909 от 23 июля 2021 года.
Почему бухгалтерам важно обновить знания по НДС
Новые правила НДС на УСН уже действуют и влияют на расчет налогов, документооборот, договорные отношения и подготовку отчетности. Бухгалтеру необходимо своевременно разобраться в лимитах, ставках и порядке применения вычетов, чтобы правильно вести учет и выполнять обязанности перед налоговой инспекцией.
Курс «Главный бухгалтер на УСН» поможет систематизировать знания по упрощенной системе налогообложения, изучить изменения 2026 года и отработать учет НДС на практике в 1С.
Новый поток стартует 1 декабря 2026 года.