Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: СЗВ-СТАЖ на гендира, недостоверный адрес ООО и взносы ИП за 2021 год, уплаченные в 2022

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

ИП на УСН 6%, без работников. Можно ли уменьшить налог на УСН за 2021 г. на страховые взносы, которые будут уплачены 10 января 2022 г.?

Ответ эксперта: Взносы, уплаченные в 2022 году, будут уменьшать налог 2022 года. Если вы хотели уменьшить налог 2021 года, взносы надо уплатить не позднее 31 декабря... Читать далее >>>

Вопрос:

У ИП интернет-магазин (женская одежда). Покупатель оплачивает стоимость вещей плюс доставку. ИП осуществляет доставку через компанию СДЭК. Собственной службы доставки нет. Налогообложение — УСН 6%.

Учитывается ли оплата покупателем доставки в доходах? Если да, можно ли как то избежать этого? Какой договор заключить с транспортной компанией, чтобы оплату доставки не учитывать в доходах?

Ответ эксперта: Да, оплата покупателем доставки в этом случае доход ИП. Потому что договор купли-продажи включает стоимость доставки. И избежать этого ИП не может. Теоретически можно было бы сделать агентские договоры, например, ИП является агентом покупателя по поиску компании для доставки. Но ... Читать далее >>>

Вопрос:

В уставе ООО адрес — название населенного пункта. В ЕГРЮЛ — домашний адрес учредителя.

ООО арендует помещение под офис (населенный пункт тот же, ИФНС иная, не совпадает с ИФНС по домашнему адресу). Учредитель не является директором. Руководство ООО осуществляется в арендованном офисе. ООО на ОСНО. Смена офиса происходит 2 раза в год (по объективным причинам собственники помещений не дают согласие на юр. адрес). Обязано ли ООО регистрировать офис как обособленное подразделение? Налоговые последствия в случае неисполнения регистрации ОП.

Ответ эксперта: Самое худшее в этой ситуации не отсутствие обособки, а неверный адрес ООО. Место нахождения юридического лица определяется по месту его государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Этот орган не учредитель, а директор. Поэтому в ЕГРЮЛ указывать адрес учредителя неверно. Этот адрес могут признать недостоверными сведениями. Что касается отсутствия регистрации ОП. За непредставление в налоговый орган сведений о создании обособленного подразделения предусмотрена ответственность по п. 1 ст. 126 НК (200 рублей). Есть штраф и для директора организации, административный по части 1 статьи 15.6 — от 300 до 500 рублей... Читать далее >>>

Вопрос:

Перечисляли денежные средства самозанятому по договору подряда, чеки во время не требовали. Сейчас попросили чеки, оказалось, перечисляли ему деньги на его личную карту, не привязанную к приложению «Мой налог». Естественно, чеки не пробивал, налог не платил.

Как выйти из этой ситуации? Может, оформить в кассу возврат этих платежей, как ошибочно перечисленных, потом ему выдать наличные и пробить чеки текущим периодом?

Ответ эксперта: Не играет никакой роли то, на какую карту перечислялись деньги, самозанятый обязан был пробивать чеки. За декабрь можно сформировать чек не позднее 9 января при безналичных расчетах. А чеки все равно пробить придется. Хуже всего будет самому самозанятому — за повторное нарушение штраф по ст. 129.13 в размере расчета, при котором не был пробит чек. Т.е. всё то, что он заработал и не показал в приложении, ему придется отдать государству.... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно в форму СЗВ-СТАЖ включать ген. директора, которому не начислялась заработная плата и с которым нет трудового договора? В СЗВ-СТАЖ в 1С:Предприятие не подтягивается стаж по сотруднику (пустые строки, при проверке выдается ошибка). Можно вручную добавить? Или необходимо в программу внести изменения?

Ответ эксперта: При заполнении графы 11 «Дополнительные сведения» формы СЗВ-СТАЖ должен быть указан код «НЕОПЛ». Пустой форма быть не может... Читать далее >>>

Вопрос:

У организации есть ОП без р/с. ГО и ОП находятся в одном субъект, но разных ИФНС. Я правильно понимаю, что если я подам соответствующие уведомления, то оплачивать НДФЛ и прибыль можно будет на ГО, только указывать другое КПП. А отчётность по НДФЛ и прибыли по ОП все равно сдаётся отдельно в ГО, отдельно в ОП.

Ответ эксперта: По НДФЛ. Если организация имеет одно обособленное подразделение, расположенное в том же муниципальном образовании, что и головное, то НДФЛ может уплачиваться либо по месту ОП, либо по месту ГО. А вот по налогу на прибыль ситуация другая — речь идет о нахождении в одном субъекте. Т.е. если голова и обособка в одном регионе, вы можете подать уведомления и платить... Читать далее >>>

Скачать счет «Премиум» со скидкой в 50%.