Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: зачет «старой» переплаты по налогам, заполнение РСВ и электронные доверенности

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

У организации с 2016 года числится солидная переплата по налогу на прибыль. Я правильно понимаю, что зачесть ее в счет уплаты других налогов невозможно, так как истек срок с момента переплаты (август 2016)?

Ответ эксперта: Обратиться с заявлением о зачете или возврате налогоплательщик вправе в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (п. 7 ст. 78 НК). Однако если организация недавно узнала о наличии переплаты, то можно обратиться в суд ... Читать далее >>>

Вопрос:

Ошибка в названии поставщика из РБ. Надо ли подавать уточненное заявление о ввозе товаров (отметки о ввозе проставлены), и в ФТС.

Ответ эксперта: Да, надо подавать, поскольку название поставщика не соответствует реальному. И в ФТС тоже. Данные должны совпадать у... Читать далее >>>

Вопрос:

Надо ли платить НДФЛ с продажи ООО. Можно оплатить НДФЛ в данном случае с фирмы или заполнять 3-НДФЛ и платить самостоятельно.

Ответ эксперта: Если физическое лицо продало долю в уставном капитале ООО, то общество не является его налоговым агентом. Уплата НДФЛ и сдача отчетности — все это делает физлицо... Читать далее >>>

Вопрос:

Компания А заключила договор на организацию и сопровождение транспортных услуг с компанией Б. Могут ли сотрудники компании Б по доверенности от компании А подписывать акты выполненных работ (УПД) на выполненные транспортные услуги на бумаге (печать ставит компания А), и в дальнейшем электронно. Может ли компания А выдать электронные подписи сторонним физ. лицам в рамках данной ситуации?

Ответ эксперта: Доверенность может быть выписана на любое лицо. А электронные подписи выдают удостоверяющие центры, но не компания... Читать далее >>>

Вопрос:

С 01.01.2022 наша организация-резидент Сколкова начинает пользоваться льготой по НДС. Должны ли мы восстанавливать предъявленный НДС по основным средствам, имеющимся на балансе, как это предусмотрено при переходе с ОСНО на УСН?

Ответ эксперта: Да, вы должны восстановить НДС по не доамортизированным основным средствам. Сделать это нужно в последнем налоговом периоде перед тем, как вы направите... Читать далее >>>

Вопрос:

Правильно ли я понимаю формулировку в Расчете по страховым взносам Приложение № 6 «Расчет соответствия условиям прим. пониженного тарифа подп. 7 п. 1 ст. 427 НК — по итогам года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам». То есть выручка за 2014 г., так как на пониженный тариф мы перешли в 2015г. Или все-таки выручка за прошлый налоговый период.

Ответ эксперта: Поскольку вы давно применяете пониженные тарифы, вы не заполняете графу 1. Для вас графа 2.... Читать далее >>>

Вопрос:

В ООО два собственника: один директор, другой бухгалтер, с трудовыми договорами и зарплатой, но оба по внешнему совместительству. При этом среднесписочная численность 0?

Ответ эксперта: Да, среднесписочная численность по правилам ноль. Но налоговики очень эту цифру в ССЧ не любят, поскольку... Читать далее >>>

Вопрос:

Была приобретена квартира в новостройке с черновой отделкой, то есть практически непригодная для жизни. Были осуществлены расходы на ремонт. Можно их как-то учесть при уплате НДФЛ при продаже квартиры?

Ответ эксперта: Расходы на отделку квартиры можно учитывать в вычете (как при покупке, так и при продаже), если куплена квартира без отделки и это прямо указано в договоре... Читать далее >>>

Вопрос:

Если физ. лицом в 2021 году куплен земельный участок. По этой земле возможно получить налоговый вычет?

Ответ эксперта: Получить имущественный вычет можно при покупке земельного участка для индивидуального жилищного строительства или если на участке уже стоит жилой дом. При покупке участков для других целей... Читать далее >>>

Вопрос:

Турфирма ООО организует авторский тур за границу. Необходимо забронировать отели через booking.com, но списка туристов еще нет. Может ли директор сделать бронь со своей личной карты и провести это как подотчет? А после того, как деньги будут получены с туристов, будет произведен возврат подотчета? Есть ли какие-то ограничения или риски в этой схеме?

Ответ эксперта: Недавно было нехорошее решение суда. Поэтому по возможности лучше в подотчет деньги выдавать. Хотя бы какую-нибудь сумму. Но если нет такой возможности (задним числом оформляете), то значит уже ничего не поделаешь, придется выплачивать перерасход после оплаты брони. С точки зрения налогов... Читать далее >>>

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