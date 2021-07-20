Суд не признал подотчетом возмещение расходов работника. Штраф компании — 50 тыс. рублей

Суд отказался признавать подотчетом выданные из кассы деньги, поскольку расходные чеки имели дату ранее выдачи самого подотчета.

Налоговая инспекция оштрафовала ООО на 50 тыс. рублей по ст.15.1 КоАП за нарушение порядка работы с денежной наличностью. Контролерам не понравилось то, что деньги из кассы в подотчет были выданы 31 января, а документы, которые были представлены в этом подотчете, датированы 9 января.

«Расходы подотчетным лицом были произведены ранее выдачи наличных денежных средств из кассы и фактически являются возмещением ранее произведенных расходов» — суд.

Порядком осуществления наличных расчетов (Указание ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У, ныне не действующее) выдача денежных средств из кассы организации для возмещения работнику понесенных им ранее расходов не предусмотрена. Деньги выдаются подотчетным лицам для целей последующего осуществления ими расходов. В противном случае, по мнению суда, речь будет идти не о расчетах с подотчетными лицами, а о реализации сотрудником приобретенных им ценностей за собственный счет.

Поскольку Порядком такая выдача наличных денег из кассы не предусмотрена, значит ООО его нарушила и штраф законен.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2020 г. № 09АП-54399/2020 по делу № А40-102486/2020