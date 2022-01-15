Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: стаж для больничного по СТД-ПФР, восстановление НДС, если ИП «закрылся», где искать правила раздельного учета

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Можно ли для сотрудников, работающих по графику 2 через 2 по 10 часов, ввести режим ненормированного рабочего дня. И по итогу учетного периода (в нашем случае — месяц) не рассчитывать количество часов сверх нормы?

Ответ эксперта: Если есть графики сменности, то нельзя устанавливать ненормированные рабочие дни работнику. Если точней, то график сменности является обязательным документом для сторон трудового договора, поэтому организация не вправе привлекать сотрудника... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли восстанавливать НДС, относящийся к остаткам товаров, при прекращении деятельности ИП на ОСНО?

Ответ эксперта: Обязанность восстановить НДС, приходящийся на остаток нереализованного товара, ранее правомерно принятый к вычету, при прекращении налогоплательщиком-ИП предпринимательской деятельности прямо не предусмотрена в п. 3 ст. 170 НК ... Читать далее >>>

Вопрос:

ОВД-1 в ПФР за 2021 год нужно сдавать? В форме ОВД-1 в ЗУП выбор в строке «тип сведений: Корректирующая или Отменяющая». Это что значит? Что корректировать или отменять?

Ответ эксперта: ОДВ-1 — это опись для СЗВ-СТАЖ. Ставится в ней «Исходная». Я думаю, что вариант «Исходная» отправляется в ПФР автоматом, вместе с СЗВ-СТАЖ. Ее не надо делать... Читать далее >>>

Вопрос:

Трудовой договор с сотрудником заключен 14.01.2022, но к обязанностям приступает с 17.01.2022. Не будет нарушением, если приказ я сделаю от 17.01.2022? Срок сдачи СЗВ-ТД считается от даты приказа?

Ответ эксперта: Срок, в который нужно издать приказ о приеме на работу, нормативными актами не установлен. Главное — не позднее дня начала работы сотрудника. Срок сдачи СЗВ-ТД считается от даты... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО Альфа снимает в аренду помещение у ООО Бета. По письму в счет оплаты аренды Альфа заплатила пени по НДС за Бету в сумме 10 000 руб. Вопрос: как правильно отразить у Беты зачет оплаты от Альфы и начисление/оплату пеней?

Ответ эксперта: На дату получения от Альфы документов, подтверждающих уплату, отразите погашение вашей кредиторской задолженности по налогу проводкой Дт 68 — Кт 62 (или 76, зависит от того, по какому счету отражена задолженность Альфы). Таким образом... Читать далее >>>

Вопрос:

Есть какой-то официальный документ, в котором прописаны правила ведения раздельного учета?

Ответ эксперта: Таких документов нет. Регулируется учетной политикой организации с учетом норм НК и ПБУ (ФСБУ). Да и раздельный учет бывает по разным поводам. Например, по облагаемым и необлагаемым НДС операциям или... Читать далее >>>

Вопрос:

Можно ли суммировать вычет по НДФЛ на детей и вычет участнику боевых действий?

Ответ эксперта: Да, можно суммировать. Стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 предоставляется независимо от предоставления... Читать далее >>>

Вопрос:

У работника в трудовой книжке стажа меньше 5 лет (буквально две записи). При этом работник хочет, чтобы ему учли стаж для больничного в большем размере на основании «Сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из информационных ресурсов ПФР» (вроде с Госуслуг такую справку принес, стоит печать, что подписано ЭЦП ПФР). Вопрос: можно ли на основании такой справки учесть стаж для больничного. Если «да», то наверное нужно его в ПФР за «живой» печатью отправить?

Ответ эксперта: Похоже у вашего работника две трудовые книжки на руках. Вот и все. Чтобы совсем подстраховаться, можно взять у работника заявление о направлении запроса в ПФР... Читать далее >>>

Вопрос:

Получено требование о предоставлении документов в рамках ВНП, в котором указана статья 93.1 НК и обозначено что необходимо предоставить все документы за 3 года, но без обозначения конкретной сделки. Имеем ли мы право отказать в предоставлении документов?

Ответ эксперта: Отказывать нельзя ни в коем случае. Вы можете в ответном письме переспросить для уточнения документы или просить продлить срок предоставления документов. Но ответить должны строго в срок... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация на УСН 15% списывает кредиторскую задолженность по товарам в доход (по соглашению о прощении долга). Мы ставим ее в КУДиР в доход и облагаем налогом, верно? А что в этом случае происходит с расходной частью, правильно ли мы понимаем, что ее так же надо поставить в КУДиР и тогда влияние на налог УСН будет нулевым?

Ответ эксперта: Одно из условий принятия в расходы товаров — их оплата. При прощении долга оплаты нет. Поэтому нельзя товар поставить в расходы. Но есть и альтернативная точка зрения... Читать далее >>>

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