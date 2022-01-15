Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: стаж для больничного по СТД-ПФР, восстановление НДС, если ИП «закрылся», где искать правила раздельного учета

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Вот примеры консультаций за последние сутки.
Вопрос:
Можно ли для сотрудников, работающих по графику 2 через 2 по 10 часов, ввести режим ненормированного рабочего дня. И по итогу учетного периода (в нашем случае — месяц) не рассчитывать количество часов сверх нормы?
Ответ эксперта:
Если есть графики сменности, то нельзя устанавливать ненормированные рабочие дни работнику. Если точней, то график сменности является обязательным документом для сторон трудового договора, поэтому организация не вправе привлекать сотрудника...
Вопрос:
Нужно ли восстанавливать НДС, относящийся к остаткам товаров, при прекращении деятельности ИП на ОСНО?
Ответ эксперта:
Обязанность восстановить НДС, приходящийся на остаток нереализованного товара, ранее правомерно принятый к вычету, при прекращении налогоплательщиком-ИП предпринимательской деятельности прямо не предусмотрена в п. 3 ст. 170 НК ...
Вопрос:
ОВД-1 в ПФР за 2021 год нужно сдавать? В форме ОВД-1 в ЗУП выбор в строке «тип сведений: Корректирующая или Отменяющая». Это что значит? Что корректировать или отменять?
Ответ эксперта:
ОДВ-1 — это опись для СЗВ-СТАЖ. Ставится в ней «Исходная». Я думаю, что вариант «Исходная» отправляется в ПФР автоматом, вместе с СЗВ-СТАЖ. Ее не надо делать...
Вопрос:
Трудовой договор с сотрудником заключен 14.01.2022, но к обязанностям приступает с 17.01.2022. Не будет нарушением, если приказ я сделаю от 17.01.2022? Срок сдачи СЗВ-ТД считается от даты приказа?
Ответ эксперта:
Срок, в который нужно издать приказ о приеме на работу, нормативными актами не установлен. Главное — не позднее дня начала работы сотрудника. Срок сдачи СЗВ-ТД считается от даты...
Вопрос:
ООО Альфа снимает в аренду помещение у ООО Бета. По письму в счет оплаты аренды Альфа заплатила пени по НДС за Бету в сумме 10 000 руб. Вопрос: как правильно отразить у Беты зачет оплаты от Альфы и начисление/оплату пеней?
Ответ эксперта:
На дату получения от Альфы документов, подтверждающих уплату, отразите погашение вашей кредиторской задолженности по налогу проводкой Дт 68 — Кт 62 (или 76, зависит от того, по какому счету отражена задолженность Альфы). Таким образом...
Вопрос:
Есть какой-то официальный документ, в котором прописаны правила ведения раздельного учета?
Ответ эксперта:
Таких документов нет. Регулируется учетной политикой организации с учетом норм НК и ПБУ (ФСБУ). Да и раздельный учет бывает по разным поводам. Например, по облагаемым и необлагаемым НДС операциям или...
Вопрос:
Можно ли суммировать вычет по НДФЛ на детей и вычет участнику боевых действий?
Ответ эксперта:
Да, можно суммировать. Стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 предоставляется независимо от предоставления...
Вопрос:
У работника в трудовой книжке стажа меньше 5 лет (буквально две записи). При этом работник хочет, чтобы ему учли стаж для больничного в большем размере на основании «Сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из информационных ресурсов ПФР» (вроде с Госуслуг такую справку принес, стоит печать, что подписано ЭЦП ПФР). Вопрос: можно ли на основании такой справки учесть стаж для больничного. Если «да», то наверное нужно его в ПФР за «живой» печатью отправить?
Ответ эксперта:
Похоже у вашего работника две трудовые книжки на руках. Вот и все. Чтобы совсем подстраховаться, можно взять у работника заявление о направлении запроса в ПФР...
Вопрос:
Получено требование о предоставлении документов в рамках ВНП, в котором указана статья 93.1 НК и обозначено что необходимо предоставить все документы за 3 года, но без обозначения конкретной сделки. Имеем ли мы право отказать в предоставлении документов?
Ответ эксперта:
Отказывать нельзя ни в коем случае. Вы можете в ответном письме переспросить для уточнения документы или просить продлить срок предоставления документов. Но ответить должны строго в срок...
Вопрос:
Организация на УСН 15% списывает кредиторскую задолженность по товарам в доход (по соглашению о прощении долга). Мы ставим ее в КУДиР в доход и облагаем налогом, верно? А что в этом случае происходит с расходной частью, правильно ли мы понимаем, что ее так же надо поставить в КУДиР и тогда влияние на налог УСН будет нулевым?
Ответ эксперта:
Одно из условий принятия в расходы товаров — их оплата. При прощении долга оплаты нет. Поэтому нельзя товар поставить в расходы. Но есть и альтернативная точка зрения...
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