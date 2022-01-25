Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: прослеживаемость, два основных места работы, имущественный вычет у сотрудника и СЗВ-СТАЖ для ИП

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

У сотрудника стаж по трудовой книжке 2 г. и 11 мес. С прохождением службы в армии общий стаж получается 3 г. и 8 мес. В больничном листе страховой стаж 3 г. и 8 мес. ставить? И он будет совпадать со страховым стажем с учетом нестраховых периодов?

Ответ эксперта:

Да, служба в армии входит в стаж для больничного (п. 3 приказа Минтруда от 09.09.2020 № 585н). Службу в армии включайте в стаж, даже если записи о ней в трудовой книжке нет. Период службы подтверждает...

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Вопрос:

Организация приобретает воду, лимонад. Упаковка в пластике, стекло — на поддонах. Поставка — импорт с ЕАЭС. Должна ли наша организация импортер платить экологический сбор за поддоны, стекло, если данная продукция идет для дальнейшей реализации с нашего склада и не конечному потребителю?

Ответ эксперта:

Согласно п. 3 Положения о декларировании (Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417), многооборотная упаковка товаров декларируется как товар. Т.е. если вы ввезли в страну товар на поддонах, то экологический сбор за них платите вы. Что касается стекла и пластика...

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Вопрос:

ООО на ОСНО заключило мировое соглашение с оппонентом по судебному делу, по которому должно заплатить некую сумму. Вопрос: могут ли быть учтены расходы (компенсационные выплаты оппоненту) по мировому соглашению, зафиксированному судом, при расчете налога на прибыль как внереализационные расходы или нет?

Ответ эксперта:

Расходы в виде признанных или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, за нарушение договорных (долговых) обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба признаются в целях налогообложения прибыли в составе внереализационных расходов. Это установлено подпунктом 13 пункта 1 статьи 265 НК. ФНС по делу № А32-37809/2012 пыталась опротестовать...

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Вопрос:

ООО на ОСНО купили в Ситилинке телевизоры, в счете-фактуре в графах 1б, 10, 10а, 11, 12, 13 прочерки, поставщик документы через ЭДО не передавал. По информации от поставщика эти телевизоры произведены в России. По таким товарам, произведенным в России, отчетности по прослеживаемости нет и через ЭДО документы передавать не надо?

Ответ эксперта:

Если товар произведен в России, то он по определению не прослеживаемый. Потому что прослеживаемости подлежат импортные товары. Посмотрите паспорта. Там пишется производитель и страна производства. Производителем может быть и Самсунг, допустим, но сборка производится у нас в стране и поэтому...

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Вопрос:

Сотрудником получено уведомление из ИФНС на имущественный вычет в 2021 году. За весь 2021 год сумма всех начислений не превысила суммы имущественного вычета, т. е. налога за 2021 год нет, на 2022 год сотрудник вновь запросит уведомление в ИФНС.

В декабре 2021 сотруднику начислено вознаграждение по ГПД, а выплачено оно будет в январе 2022. Нужно ли к этому вознаграждению применить имущественный вычет и не начислять НДФЛ? Или раз выплата вознаграждения в январе 2022 году, то налог уже нужно удержать и оплатить в ИФНС?

Ответ эксперта:

Дата дохода по договорам ГПХ для исчисления НДФЛ — дата выплаты вознаграждения. Поэтому это доход 2022 года...

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Вопрос:

ООО на УСН 6% занимается организацией мероприятий (основной и единственный вид деятельности). Источник средств на мероприятия — взносы участников-физлиц. Подскажите, как правильно учесть (на каком счете) эти поступления в бухучете?

Ответ эксперта:

У вас с физлицами возмездный договор услуг — вы им предоставляете возможность участвовать, а они вам деньги за это платят. Т. е. это просто выручка ООО, облагаемая налогом...

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Вопрос:

Может ли сотрудник работать в двух местах по основному месту работы. Наш трудовик утверждает, что такое возможно, когда на одной работе не ведется трудовая книжка. ПФР нас за это не накажет, если выясниться, что две организации подали сведения «работа по основному месту работы» на одного и того же человека?

Ответ эксперта:

Законодательством такой вариант не предусмотрен. Но на практике встречала, например, что работник в тайне от основного работодателя устраивается к другому, и там ему заводят новую трудовую книжку (он говорит, что трудовую книжку потерял). Однако это является нарушением, ведь...

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Вопрос:

ИП, 11.01.22 купил ККМ, к ОФД якобы подключили. Тут же пробил кассовый чек (есть кассовый чек на бумажном носителе) на приход денежных средств, деньги внес на р/с как выручку. А сейчас, открыв ОФД, нет чека там такого, проверка QR кода показала что чек не был отправлен в ИФНС. Сейчас занимаемся тем чтобы донастроить ККМ, чтобы чеки отправлялись в ИФНС. Вопрос: Что делать в плане взаимоотношения с ИФНС? В налоговую надо будет отправлять пояснительное письмо/заявление о данном факте?

Ответ эксперта:

Вы пообщайтесь с ОФД сначала, они должны знать, что делать. Это их ошибка. Главное, отправить данные. А уж пояснения по ситуации можно...

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Вопрос:

В СЗВ-СТАЖ включать ИП? как они туда должны попадать? Какие документы в 1С нужно создать? У меня в СЗВ-СТАЖ физлицо, работавшее по договору ГПХ подтянулся, а ИП-ешник — нет.

Ответ эксперта:

ИП не включаются в СЗВ-СТАЖ, поскольку они самостоятельные страхователи. И в остальные отчеты по физлицам они...

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