Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: самозанятый и аренда — кому платить налог, как ИП сдать 6-НДФЛ, ошибка в УПД и сотрудник-банкрот

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Изготовили ОС своими силами (не строительство). Нужно ли восстановить НДС. И какой порядок?

Ответ эксперта: Вы при этом выполняли не строительно-монтажные работы, а какие-то другие. Следовательно, объекта налогообложения по подп. 3 п. 1 ст. 146 НК у вас не возникает. Если этот объект дальше... Читать далее >>>

Вопрос:

Самозанятый сдает в аренду помещение под офис ООО, как и кто, начисляется, перечисляется НДФЛ, сдается декларация по НДФЛ.

Ответ эксперта: Сдача в аренду нежилых помещений не попадает под НПД, поэтому доход от такой сдачи облагается НДФЛ. Арендатор в этом случае является налоговым агентом и обязан... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП на УСН. В 1 кв. 2021 года была покупка авторских прав у ИП из Белоруссии. Был уплачен НДС и сдана налоговая декларация по НДС. Сейчас отчитываемся за год 2021. Нужно что-то сдавать по НДС? Больше таких сделок не было.

Ответ эксперта: НДС — квартальный налог, поэтому за год отчетность по нему не сдается. Если в истекшем квартале у налогоплательщика УСН не было операций с НДС или налог не удерживался им как налоговым агентом, то декларация не сдается.... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП зарегистрирован в Москве в октябре 2021, стал на учет в Московской области на патент. Имеет сотрудников. НДФЛ платили в Московскую область, так как патентная деятельность в Московской области. С 2022 года перешли на упрощенку. Вопрос: в какую налоговую подавать декларацию 6-НДФЛ за 2021 год?

Ответ эксперта: Поскольку в МО ИП уже не состоит на учете, то 6-НДФЛ сдается по месту регистрации ИП. Но в расчете указывается ОКТМО... Читать далее >>>

Вопрос:

От поставщика был заведен УПД с ошибочной суммой (указали НДС сверху, а не в сумме, т. е. завысили вычет). УПД в 3 кв. 2019 года! Мне нужно исправить данную ошибку в том же периоде и сдать уточненки по НДС за 3 кв., прибыль за 9 месяцев и за год?

Ответ эксперта: По НДС надо сдать уточненку за 3 квартал 2019, а по прибыли можно только годовую. Только сначала надо доплатить... Читать далее >>>

Вопрос:

Какой штраф (по каким статьям) возможен у работодателя иностранного сотрудника при отсутствии полиса ДМС (полис не получался совсем).

Ответ эксперта: Для работодателей в КоАП не предусмотрена конкретная статья за отсутствие у иностранного работника полиса ДМС. Однако организацию как работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП... иностранного работника за отсутствие полиса ДМС при осуществлении трудовой деятельности могут привлечь к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.... Читать далее >>>

Вопрос:

На сотрудника нашей организации в 2021 году поступило два постановления от судебных приставов. По одному необходимо удерживать 20% от начислений, по другому — 25%. Сотрудник в конце 2021 сообщил, что прошел процедуру банкротства и его признали банкротом. Я правильно понимаю, что пока нам не придет постановление об отмене от судебных приставов, я продолжаю удерживать с з/п и перечислять приставам?

Ответ эксперта: Да, продолжаете, т. к. отменить взыскание может только сам судебный пристав-исполнитель или суд. Работнику-должнику нужно обратиться к судебным приставам и всем им передать постановление суда о банкротстве. Но для него (работника) это может быть проблемой, т. к... Читать далее >>>

Вопрос:

Юрлицо только создано с минимальным уставным капиталом. Директор на свои средства хочет купить оргтехнику. Планирует деньги положить на расч. счет через бизнес-карту и оплатить покупку. Как это корректно и проще сделать? Оформлять как займ от директора? Процентный или можно беспроцентный (директор не является учредителем)? Или за наличный расчет можно купить и позже через авансовый отчет закрыть?

Ответ эксперта: Лучше всего оформить договор беспроцентного займа. Потому что спустя какое-то время появится другое желание — вывести деньги из фирмы без налогов. Беспроцентный заём можно брать... Читать далее >>>

Вопрос:

Нумерация корректировок 6-НДФЛ сквозная? То есть, в первом квартале делали корректировку под номером 1, во втором квартале будет корректировка под номером 2?

Ответ эксперта: Нумерация корректировок по каждому отчетному (налоговому) периоду отдельная. Это номер корректировки... Читать далее >>>

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