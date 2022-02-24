Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: кассовый чек агента, 6-НДФЛ и учет расходов при смене режима

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.
Вот примеры консультаций за последние сутки.
Вопрос:
Какой именно алгоритм списания топлива по топливным картам? По каким документам он производится.
Ответ эксперта:
Количество списываемого топлива определяют на основе данных:
1. Путевых листов, если ваша организация занимается перевозками пассажиров и багажа, грузов. В этом случае ваши путевые листы должны содержать...;
2. Путевых листов, маршрутных листов, справок или отчетов о перемещениях автомобиля и пройденном им пути...
Бухгалтерский учет...
Вопрос:
Наша организация находится на УСН «доходы минус расходы». Вид деятельность — агентские услуги по продаже изделий ПВХ по индивидуальным заказам населению через сайт по предоплате. Мы зарегистрировали онлайн-кассу. Продавать будет от своего имени, за счет Принципала (Производителя изделий), деньги от физ. лиц получать на наш расчетный счет. Сумму вознаграждения (свой %) мы будем удерживать при перечислении ден. средств Принципалу, удерживать расходы на услуги по доставке и монтажу изделий сторонними организациями. Эти суммы нам также будет компенсировать Принципал. Принципал на ОСН.
Как сделать настройки в кассовом аппарате, чтобы выдавать правильный чек покупателю? Кто должен пробивать закрывающий кассовый чек? Кто и как должен выставлять счета-фактуры на аванс и на отгрузку?
Ответ эксперта:
Есть ряд разъясняющих писем, например, письмо ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2633. Процитирую:
«В случае реализации товаров (работ, услуг) сторонних организаций в структуре кассового чека необходимо указать реквизиты „признак агента“, „данные поставщика“, а также „ИНН поставщика“ к соответствующей товарной позиции. Обращается внимание, что в случае отсутствия в структуре кассового чека указанных реквизитов к соответствующей товарной позиции вся сумма расчета будет расцениваться как выручка организации-агента.»
- Признак агента — в Приказе есть два реквизита, показывающих, что чек сформирован агентом:
- Признак агента по предмету расчета (тег 1222) — наличие этого реквизита в чеке говорит о том, что именно эта услуга или товар продается как агентом.
- Признак агента (тег 1057) — применяется...
Вопрос:
Обязательно ли прошивать локальные нормативные акты? И как ведется лист ознакомления, он прошивается?
Ответ эксперта:
Знаете, никаких правил по этому поводу не существует. Каждая организация сама решает, как это делать. Но обычно прошивают, чтобы...
Вопрос:
Помогите заполнить 1 раздел 6-НДФЛ.
За октябрь:
- з/п выдали 29.10;
- НДФЛ перечислили 29.10;
- с 01.11 — работали.
Как это отразить в 1 разделе?
Декабрь:
- отпускные
- з/п выдали 30.12;
- НДФЛ оплатили 10.01;
- с 08.01 работали.
Дата выплаты з/п — 01 число месяца.
Ответ эксперта:
В расчете указывается срок перечисления налога, а не дата его реальной уплаты. По октябрю срок перечисления налога 01.11, его в разделе 1 и указываете.
По декабрю похоже. Удержанный НДФЛ попадет...
Вопрос:
В НКО вместо амортизации начисляется износ на забалансовом счете. В связи с этим вопрос по исчислению среднегодовой стоимости при заполнении декларации по налогу на имущество: нужно ежемесячно минусовать сумму износа, как вычитают амортизацию, или в течение года стоимость имущества не меняется?
Ответ эксперта:
Стоимость износа вычитается из первоначальной стоимости для расчета среднегодовой стоимости имущества. И на всякий случай напоминаю, что с начала применения ФСБУ 6/2020, НКО начисляю...
Вопрос:
Запросила сверку с налоговой, по полученному акту сверки начислены пени. Их в какой момент оплачивать, можно сразу или подождать требование?
Ответ эксперта:
Ждать требования не надо, если вы знаете, что недоимка действительно есть. Если не знаете, что это за недоимка, то надо...
Вопрос:
Организация приобрела мебель для офиса (шкаф деревянный) стоимостью больше 100 тыс. руб. В какую амортизационную группу включить данную мебель в целях налогообложения?
Ответ эксперта:
В настоящее время офисная мебель в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, не включена. Таким образом, срок ее полезного использования...
Вопрос:
15.09.2021 года был принят сотрудник на должность юриста. В течение 6 месяцев мы должны были провести спецоценку условий труда. В связи с трудным финансовым положением на предприятии нет возможности данные услуги оплатить. Будет ли решением данной проблемы, если сотрудника сейчас уволить, а через месяц принять обратно (сотрудник согласен)?
Ответ эксперта:
Так делать ни в коем случае нельзя, т. к. охрана труда на предприятиях достаточно гибкая штука, даже СОУТ. Там допускается процент новых, когда...
Вопрос:
ООО до конца 2021 года применяло систему налогообложения УСН с доходов 6%. С 01.01.22 года ООО добровольно перешло на ОСНО.
Имеет ли право ООО принять в расходы переходного периода неоплаченные затраты на:
- услуги аренды;
- расходы на продукты и материалы, использованные в производстве в декабре 2021, но не оплаченные на 01.01.22;
- другие услуги контрагентов, которые не были оплачены и по ним имеется кредиторская задолженность на 01.01.22?
Ответ эксперта:
По общему правилу расходы, не учтенные во время применения УСН, учитываются в месяце перехода на ОСНО. Это касается и аренды, и услуг, которые были оказаны до перехода на ОСНО. По материалам ситуация следующая...
Вопрос:
Организация планирует предоставлять услуги иностранным гражданам (нерезидентам РФ) по получению ВНЖ за границей (не на территории РФ) по договору оферте через интернет. В свою очередь физические лица нерезиденты (иностранцы) будут перечислять денежные средства через интернет эквайринг (естественно с применением кассы). Существуют ли какие либо требования/ограничения со стороны валютного законодательства при оказании подобных услуг.
Ответ эксперта:
Это валютные операции и валютный контроль банка. Если контракт менее 200 тыс. рублей, то...