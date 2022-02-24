Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: кассовый чек агента, 6-НДФЛ и учет расходов при смене режима

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Какой именно алгоритм списания топлива по топливным картам? По каким документам он производится.

Ответ эксперта: Количество списываемого топлива определяют на основе данных: 1. Путевых листов, если ваша организация занимается перевозками пассажиров и багажа, грузов. В этом случае ваши путевые листы должны содержать...; 2. Путевых листов, маршрутных листов, справок или отчетов о перемещениях автомобиля и пройденном им пути... Бухгалтерский учет... Читать далее >>>

Вопрос:

Наша организация находится на УСН «доходы минус расходы». Вид деятельность — агентские услуги по продаже изделий ПВХ по индивидуальным заказам населению через сайт по предоплате. Мы зарегистрировали онлайн-кассу. Продавать будет от своего имени, за счет Принципала (Производителя изделий), деньги от физ. лиц получать на наш расчетный счет. Сумму вознаграждения (свой %) мы будем удерживать при перечислении ден. средств Принципалу, удерживать расходы на услуги по доставке и монтажу изделий сторонними организациями. Эти суммы нам также будет компенсировать Принципал. Принципал на ОСН.

Как сделать настройки в кассовом аппарате, чтобы выдавать правильный чек покупателю? Кто должен пробивать закрывающий кассовый чек? Кто и как должен выставлять счета-фактуры на аванс и на отгрузку?

Ответ эксперта: Есть ряд разъясняющих писем, например, письмо ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2633. Процитирую: «В случае реализации товаров (работ, услуг) сторонних организаций в структуре кассового чека необходимо указать реквизиты „признак агента“, „данные поставщика“, а также „ИНН поставщика“ к соответствующей товарной позиции. Обращается внимание, что в случае отсутствия в структуре кассового чека указанных реквизитов к соответствующей товарной позиции вся сумма расчета будет расцениваться как выручка организации-агента.» Признак агента — в Приказе есть два реквизита, показывающих, что чек сформирован агентом: Признак агента по предмету расчета (тег 1222) — наличие этого реквизита в чеке говорит о том, что именно эта услуга или товар продается как агентом.

Признак агента (тег 1057) — применяется... Читать далее >>>

Вопрос:

Обязательно ли прошивать локальные нормативные акты? И как ведется лист ознакомления, он прошивается?

Ответ эксперта: Знаете, никаких правил по этому поводу не существует. Каждая организация сама решает, как это делать. Но обычно прошивают, чтобы... Читать далее >>>

Вопрос:

Помогите заполнить 1 раздел 6-НДФЛ.

За октябрь:

з/п выдали 29.10;

НДФЛ перечислили 29.10;

с 01.11 — работали.

Как это отразить в 1 разделе?

Декабрь:

отпускные

з/п выдали 30.12;

НДФЛ оплатили 10.01;

с 08.01 работали.

Дата выплаты з/п — 01 число месяца.

Ответ эксперта: В расчете указывается срок перечисления налога, а не дата его реальной уплаты. По октябрю срок перечисления налога 01.11, его в разделе 1 и указываете. По декабрю похоже. Удержанный НДФЛ попадет... Читать далее >>>

Вопрос:

В НКО вместо амортизации начисляется износ на забалансовом счете. В связи с этим вопрос по исчислению среднегодовой стоимости при заполнении декларации по налогу на имущество: нужно ежемесячно минусовать сумму износа, как вычитают амортизацию, или в течение года стоимость имущества не меняется?

Ответ эксперта: Стоимость износа вычитается из первоначальной стоимости для расчета среднегодовой стоимости имущества. И на всякий случай напоминаю, что с начала применения ФСБУ 6/2020, НКО начисляю... Читать далее >>>

Вопрос:

Запросила сверку с налоговой, по полученному акту сверки начислены пени. Их в какой момент оплачивать, можно сразу или подождать требование?

Ответ эксперта: Ждать требования не надо, если вы знаете, что недоимка действительно есть. Если не знаете, что это за недоимка, то надо... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация приобрела мебель для офиса (шкаф деревянный) стоимостью больше 100 тыс. руб. В какую амортизационную группу включить данную мебель в целях налогообложения?

Ответ эксперта: В настоящее время офисная мебель в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, не включена. Таким образом, срок ее полезного использования... Читать далее >>>

Вопрос:

15.09.2021 года был принят сотрудник на должность юриста. В течение 6 месяцев мы должны были провести спецоценку условий труда. В связи с трудным финансовым положением на предприятии нет возможности данные услуги оплатить. Будет ли решением данной проблемы, если сотрудника сейчас уволить, а через месяц принять обратно (сотрудник согласен)?

Ответ эксперта: Так делать ни в коем случае нельзя, т. к. охрана труда на предприятиях достаточно гибкая штука, даже СОУТ. Там допускается процент новых, когда... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО до конца 2021 года применяло систему налогообложения УСН с доходов 6%. С 01.01.22 года ООО добровольно перешло на ОСНО.

Имеет ли право ООО принять в расходы переходного периода неоплаченные затраты на:

услуги аренды;

расходы на продукты и материалы, использованные в производстве в декабре 2021, но не оплаченные на 01.01.22;

другие услуги контрагентов, которые не были оплачены и по ним имеется кредиторская задолженность на 01.01.22?

Ответ эксперта: По общему правилу расходы, не учтенные во время применения УСН, учитываются в месяце перехода на ОСНО. Это касается и аренды, и услуг, которые были оказаны до перехода на ОСНО. По материалам ситуация следующая... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация планирует предоставлять услуги иностранным гражданам (нерезидентам РФ) по получению ВНЖ за границей (не на территории РФ) по договору оферте через интернет. В свою очередь физические лица нерезиденты (иностранцы) будут перечислять денежные средства через интернет эквайринг (естественно с применением кассы). Существуют ли какие либо требования/ограничения со стороны валютного законодательства при оказании подобных услуг.

Ответ эксперта: Это валютные операции и валютный контроль банка. Если контракт менее 200 тыс. рублей, то... Читать далее >>>

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