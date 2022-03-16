Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: отказ в приеме на работу из-за прописки, списание долгов и подарок от супруга-ИП

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Патент приобретен на 1 год. В уведомлении срок уплаты 1/3 патента 01.04.2022. В НК — в течении 90 дней после начала действия патента. В налоговом органе сказали, что после начала действия патента означает — со следующего дня. То есть считать нужно со 02.01.2022?

Ответ эксперта: Да, сроки в НК считаются со следующего дня. Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления... Читать далее >>>

Вопрос:

КИК подразумевает открытие компании налоговым резидентом РФ? Если физ. лицо не находилось на территории РФ более 183 дней, то открытая им компания не будет являться КИК и, соответственно, не нужна отчетность по компании и зарубежным счетам к ней?

Ответ эксперта: Контролирующим лицом контролируемой иностранной компании является только налоговый резидент РФ. Если физическое лицо находилось на территории РФ менее 183 дней... Читать далее >>>

Вопрос:

АО пока существует за счет целевого финансирования учредителя. Аудиторы сказали, что отчет о целевом финансировании мы не сдаем. Нужно в таком случае заполнять лист 7 декларации?

Ответ эксперта: В листе 07 такие доходы не показываются. Читать тут >>>

Вопрос:

Как правильно оформить решение учредителя о наделении генерального директора полномочиями о заключении любых договоров от имени Общества на условиях, которые директор определяет самостоятельно?

Ответ эксперта: Согласие на совершение сделки с заинтересованностью требуется не всегда. Сейчас в законодательстве закреплено правило, что вопрос о согласии на совершение такой сделки рассматривается участниками ООО, если этого потребовал кто-то... Читать далее >>>

Вопрос:

Принимаем сотрудника РФ, в паспорте штамп о прописке от 2008 года стоит только село (Дагестан, с. Костек). Улицы, номера дома и квартиры нет на тот момент. С 2008 до 2022 появились и улицы, и дома, село разрослось, а запись в паспорте не поменялась. Нужно ли запрашивать у сотрудника какой-либо дополнительный документ? И могу ли я отказать в приеме?

Ответ эксперта: Вы не имеете права отказывать в приеме на работу. И требовать дополнительные документы тоже не имеете права. Адрес вы можете записать... Читать далее >>>

Вопрос:

Как правильно заполнить форму 6-НДФЛ в части выплат по ГПХ. Во втором разделе в строке 113 должны быть указаны начисленные или фактические выплаченные доходы по ГПХ? И как верно заполнить тогда строку 140?

Ответ эксперта: Доход — это всегда брутто. Т. е. доход, включающий НДФЛ. Поэтому в строке 113... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация начислила резерв по сомнительным долгам ООО Лютик в БУ. Резервов в НУ по ООО Лютик не создавалось. Может ли организация списать дебиторскую задолженность в НУ по ООО Лютик в связи с его ликвидацией за счет резерва, созданного по ООО Ромашка?

Ответ эксперта: Если резерв по сомнительным долгам в отношении указанной задолженности не создавался, то данная сумма безнадежного долга учитывается непосредственно в составе внереализационных расходов при расчете... Читать далее >>>

Вопрос:

Форма по КНД 1150022. «Сведения о доле доходов... и о численности мед. персонала...». Какую численность нужно указывать: среднесписочную или «по головам»?

Ответ эксперта: В форме указывается кол-во специалистов, имеющих сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста. Поэтому ... Читать далее >>>

Вопрос:

Супруг является ИП на 6% в 2021 г. подарил мне — супруге (физ. лицу) коммерческую недвижимость. Будет эта сделка облагаться налогом?

Ответ эксперта: Подарок должен быть получен от физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями (пп. 7 п. 1 ст. 228). Следовательно, у вас доход... Читать далее >>>

Вопрос:

Как правильно оформить/перевести сотрудника частично из головного подразделения в обособленное, который работал на полную ставку, а теперь надо в головном на 1/2 ставки, и в обособленном — на 1/2 ставки? И надо ли уведомлять ПФР отчетом СЗВ-ТД? Место «головы» и ОП — Москва, но разные налоговые инспекции

Ответ эксперта: В данном случае такой алгоритм: сделать доп. соглашение об изменении трудового договора — изменить пункт о рабочем времени, что рабочая неделю будет половину рабочей недели (если была 40 часов, то будет 20 часов), и пункт об оплате труда, а также сделать ... Читать далее >>>

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