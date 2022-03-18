Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: утрата статуса резидента Сколково, подпись бухгалтера в УПД, чем подтвердить проживание в командировке

Круглосуточная поддержка от «Клерка» в кризис для подписчиков «Клерк.Премиум»:

Антикризисные консультации в любом количестве 24/7.

Инструкции по всем кризисным новшествам. Каждый день выпускаем антикризисные статьи-разборы.

Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.

С 8 до 0 часов редакция «Клерка» отслеживает оперативную информацию, получает у экспертов план действий и передает его вам.

Мы также открыли безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб .

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете - особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Организация в мае 2022 года утрачивает статус резидента Сколково и соответственно теряет льготы по налогам и взносам. Обязана ли организация сдавать декларацию за 1 квартал по налогу на прибыль и уплачивать авансовые платежи за 1 и 2 кварталы 2022 года? Или нужно сдать декларацию по налогу на прибыль первый раз в 2022 году только за полугодие и нарастающим итогом с начала года в ней посчитать налог на прибыль и уплатить?

Ответ эксперта: В таком случае за год, в котором это произошло, нужно восстановить налог и перечислить его в бюджет с начислением пеней, поскольку право на освобождение вы теряете с 2022 года (п. п. 2, 3 ст. 246.1 НК). Организация обязана… Читать далее >>>

Вопрос:

В 1С после обновления появилась строка в закрытии месяца «Переход на ФСБУ 6». Если я эту операцию не выполняю, то у меня выходит убыток по итогам года (по декларации по налогу на прибыль тоже). Но если данную операцию выполнить, то появляется отложенный налог на прибыль, в огромном размере 8 122 тыс. руб. Сто делать?

Ответ эксперта: Переход на ФСБУ 6/2020 должен производиться уже в 2022 году. К отчетности 2021 года он никакого отношения не имеет. Операция “Переход на ФСБУ 6” никак не должны влиять на декларацию по налог на прибыль. У вас… Читать далее >>>

Вопрос:

Как правильно учесть такую покупку как входная дверь и ее установку при ремонте чужого помещения?

Ответ эксперта: Как текущий ремонт арендованного помещения. То есть спишите стоимость этой двери и затраты… Читать далее >>>

Вопрос:

ООО приобрело ком. недвижимость в 2018. Через несколько месяцев оно продало эту недвижимость ед. учредителю по рыночной стоимости (сделали независимую оценку). Далее, в 2021 году учредитель развёлся с женой. Раздел имущества проходил через суд. Та самая недвижимость перешла по решению суда к супруге. Если в ближайшее время будет банкротство компании со стороны ФНС, смогут ли они оспорить эту сделку и взыскать имущество с супруги?

Ответ эксперта: Признать сделку недействительной, применив 10-летний срок исковой давности теоретически возможно, если будут представлены доказательства злоупотребления правом (ст. 10 ГК). Важно исследовать… Читать далее >>>

Вопрос:

Учреждение продает подарочные сертификаты. Этот подарочный сертификат дает право обменять его исключительно на театральный билет на любое мероприятие. Необходимо ли платить НДС с предоплаты за такой сертификат?

Ответ эксперта: Согласно подпункту 20 пункта 2 статьи 149 НК не облагается реализация театральных билетов при условии выдачи билета, утвержденного как бланк строгой отчетности. Это обязательное условие. В момент продажи… Читать далее >>>

Вопрос:

Сотрудник организации был направлен в командировку. В гостинице проживание оплатил банковской картой, выдали кассовый чек. Сотрудник запросил акт на проживание. В гостинице отказали.Как могу правильно аргументировать предоставление акта на проживание физ лицу? На каком основании могут отказать в предоставлении акта на оказанные услуги?

Ответ эксперта: Дело в том, что с 01 января 2021 г. действуют новые Правила предоставления гостиничных услуг, акт может выдаваться, если это сама гостиница предусмотрит в своих правилах. Чек или БСО и договор, который может… Читать далее >>>

Вопрос:

Какие возможны риски и последствия для компании при смене единственного иностранного учредителя (юр. лицо) на физическое лицо резидента РФ. Указанное лицо является ИП, ранее компания по договорам о предоставлении услуг осуществляла выплаты в пользу указанного ИП, являющегося теперь единственным учредителем. Можно ли и в дальнейшем проводить сделки с учредителем?

Ответ эксперта: Если говорить чисто о сделки по приобретению доли ИП в размере 100% ООО, то рисков особых там нет, конечно, если сделка не в валюте, т. к… Читать далее >>>

Вопрос:

Не мешает ли вычету, что ИП в УПД не ставит подпись в графе “Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо”?

Ответ эксперта: Не мешает. ИП не является сам у себя… Читать далее >>>

Вопрос:

К нам на работу хочет устроиться гражданка ЛНР. Приехала недавно, не беженка (говорит, такой статус в Московской области не присваивают), разрешение на жительство ещё не оформляла (говорит, пару раз рыпалась, толпа народу). Оформляем её как обычную иностранку, причем, если не будет РВП, то без патента работать не имеет права. Всё верно?

Ответ эксперта: На сегодняшний день жители ЛНР и ДНР просто иностранные граждане со всеми вытекающими. Что будет завтра, предсказать невозможно. Но пока действует… Читать далее >>>

Скачать счет