Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: освобождение от ККТ, отсрочка по налогам и использование добавочного капитала

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Можно ли использовать денежные средства из добавочного капитала на выплату заработной платы и налогов, внесенного единственным учредителем ООО. Денежные средства поступили на счет от ООО единственного участника по решению о формировании добавочного капитала.

Ответ эксперта: Если вы имеете в виду непосредственно деньги, внесенные на счет, то их тратить можно на что угодно. Так же, как и деньги, внесенные в уставный капитал. Но проводки... Читать далее >>>

Вопрос:

Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12-17, 19-27, 29-31, 34-36, 39, 41-44, 49-52, 54, 55, 57-62, 64, 66-80 пункта 2 статьи 346.43 НК. Могут не применять ККТ. После 01.07.2021 так же не применяют?

Ответ эксперта: Согласно п. 2.1 статьи 2 закона 54-ФЗ, ИП на ПСН при некоторых видах деятельности могут не применять ККТ. В том числе и по указанному вами виду деятельности. Эта норма закона бессрочна. Т. е. действует до того момента, как... Читать далее >>>

Вопрос:

Как лучше поступить: сотрудник просит в долг у организации или авансировать заработную плату за несколько месяцев вперед, как поступить? в каком случае меньше рисков для организации, а также меньше налоговая нагрузка для физического лица. Варианты развития событий:

Может ли организация выдать по его заявлению авансом часть заработной платы? Какие последствия для организации? Может ли выдать беспроцентный заем? Налоговые последствия (нагрузка) для обеих сторон? Заем по ставке 2/3 от ЦБ? Налоговые последствия для обеих сторон? Материальную помощь, и также как учесть это в налоге на прибыль (ООО работает на УСН −15%) и пр.

Ответ эксперта: Авансирование зарплаты в таком размере однозначно будет рассматриваться как заём. Поэтому лучше оформить договор займа. Беспроцентный заём влечет НДФЛ с материальной выгоды... Читать далее >>>

Вопрос:

Учредитель дает заем своему ООО. На этот заем ООО строит объект недвижимости. После завершения строительства, ООО возвращает это имущество учредителю в качестве погашения займа.

Ответ эксперта: Возвращать по договору денежного займа не деньги, а имуществом не рекомендуем по следующим причинам. В п. 1 ст. 807 ГК определено, что по договору займа заемщик обязан возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество... Читать далее >>>

Вопрос:

По какой строке баланса отразить остаток денежных средств на спецсчете (55 счет) управляющей компании за кап. ремонт многоквартирного дома. По какой строке баланса правильно отразить остаток по кредиту 86 счета «Целевое финансирование», это начисленные взносы за кап. ремонт многоквартирного дома.

Ответ эксперта: Сальдо счета 55 в бухгалтерском балансе будет формировать показатель в строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в разделе II... Читать далее >>>

Вопрос:

Компания поменяла адрес 25.02.2022 года. По какому ОКТМО платить НДФЛ, страховые взносы за февраль, налог УСН за год?

Ответ эксперта: В декларации по УСН вы должны были показать ОКТМО по старому адресу, поскольку на 31 декабря бы находились там. На этот же ОКТМО уплачиваете... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП покупает машину, будучи ИП. Машина не бизнес (не грузовая), легковая, т.е. чисто ездить. Впоследствии эту машину хочет подарить маме. Дарение между близкими родственниками налогом не облагается, но играет ли здесь роль то, что это автомобиль ИП?

Ответ эксперта: В таком случае нет никаких проблем с дарением. И не важно, за счет каких денег был куплен автомобиль. Только пусть договор ... Читать далее >>>

Вопрос:

Микропредприятие на УСН. В связи с текущими «делами» нет возможности во время оплатить УСН за год. Какие будут штрафы? Может есть отсрочка — как поддержка бизнеса в современных реалиях?

Ответ эксперта: Отсрочки пока нет, вряд ли она будет. Неуплата налога или взноса из-за занижения базы или ошибки в расчете — 20% неуплаченной суммы. Умышленная неуплата... Читать далее >>>

Вопрос:

Компания в феврале 2022 года сменила юр адрес. Авансовые платежи и первичная декларация были уплачены и сдана (в январе 2022) по старому ОКТМО. В марте 2022 сдана уточненная декларация по налогу УСН по новому ОКТМО, пришло требование из налоговой о неуплате авансовых платежей. Как правильно заполнить уточненную декларацию?

Ответ эксперта: Декларация по УСН может быть только одна за год. Подавая следующую уточненку, вы... Читать далее >>>

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