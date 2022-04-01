Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: двойной патент, валютные платежи и резидентство, семейный кредит

Круглосуточная поддержка от «Клерка» в кризис для подписчиков «Клерк.Премиум»:

Антикризисные консультации в любом количестве 24/7.

Инструкции по всем кризисным новшествам. Каждый день выпускаем антикризисные статьи-разборы.

Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам.

С 8 до 0 часов редакция «Клерка» отслеживает оперативную информацию, получает у экспертов план действий и передает его вам.

Мы также открыли безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

В «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают на вопросы по налогам, бухучету, праву, расскажут про рисках с налоговыми схемами и о настройках и учете в 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Вот примеры консультаций.

Про УПД по прослеживаемым товарам

Вопрос: Мы приобрели монитор. Продавец выставил нам бумажный документ — УПД. В связи с его болезнью, он нам не прислал данный документ через ЭДО. Какие риски есть у нас, в связи с тем, что у нас нет электронного документа, в части вычетов по НДС?

Ответ эксперта

Основанием для отказа в вычете НДС могут быть только такие ошибки в счете-фактуре, из-за которых налоговики не могут идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, ставку НДС и/или сумму налога. На вычет по НДС не влияет... Читать далее >>>

О задвоении патента

Вопрос: Предыдущий бухгалтер в феврале подала заявление на патент с марта месяца, отправляла почтой. До 20.03 ответа с ИФНС не было, в личном кабинете ИФНС информации о патенте не было. 20 марта подали новое заявление на патент с апреля в электронной форме.

В итоге в ЛК появилась информация по двум этим патентам на одну и ту же торговую точку. Как теперь быть, неужели придётся платить по двум патентам?

Ответ эксперта

Налоговым кодексом такая ситуация никак не урегулирована. Единственный вариант, который я вижу... Читать далее >>>

Про Букинг и подотчет

Вопрос: Можно ли подтвердить расходы подотчетного лица в авансовом отчете, если он оплатил с корпоративной карты бронирование гостиницы на Букинг, потом была отмена бронирования жилья. Подтверждений на Букинге о бронировании, ее отмене и оплаты от гостиницы получить не удалось. Деньги вернуть от гостиницы также не удалось.

Есть приказ руководителя о командировке и об ее отмене, выписка из банка об оплате гостиницы, служебная записка от сотрудника. Вопрос: можно ли подтвердить авансовый отчет на основании этих документов без начисления страховых взносов и удержания НДФЛ у сотрудника?

Ответ эксперта

В расходы по налогам, конечно, не взять, но от НДФЛ и взносов точно избавит. А вообще — ситуация странная, подтверждения бронирования на Букинге, как и их отмена годами хранится в личном кабинете... Читать далее >>>

Про запутанное резидентство

Вопрос: Физлицо, резидент РФ, находится на территории РФ более 183 дн, 22.03.22 открыл счета на территории Белоруссии. Один счет в рублях, другой в евро.

Какие операции будут запрещены по этим счетам с учетом последних изменений (в т. ч. зачисление со счета в РФ сумм в рублях и евро (пополнение счетов), а также поступление средств от продажи автомобиля, недвижимости, от сдачи в аренду собственности и т.д. от резидентов РФ и нерезидентов РФ)?

Ответ эксперта

Поступление на счета резидента валюты за продажу не запрещено, только оно полжет обязательной продаже выручки 80%. Если физическое лицо получит валюту на счет в РФ или за рубежом, оно станет должно выполнять обязанности валютного резидента РФ, например... Читать далее >>>

О низковой налоговой нагрузке

Вопрос: Из налоговой пришло требование. ИФНС просит дать пояснения по статье 88 НК о причине низкой налоговой нагрузке по НДС. Как правильно дать пояснения, чтобы у налоговой было меньше вопросов?

Наше предприятие зарегистрировано в марте 2021 и занимается предоставлением услуг экскаватора. Экскаватор был приобретен старый и требует значительных расходов, что и приводит к низкой налоговой нагрузке. Так же на рынке очень большая конкуренция и чтобы хоть что-то заработать, приходиться давать низкую цену за наши работы, которые едва покрывают расходы.

Ответ эксперта: Это стандартное требование, рассылаемое тысячам налогоплательщиков. Вдруг кто-то испугается и пересдаст декларации. Если у вас все в порядке с документами, то... Читать далее >>>

О семейном кредите

Вопрос: Супруга зарегистрировала ИП. Ведет активную деятельность. УСН доходы — расходы. Торговля. Взяла совместный кредит в банке (оба подписали договор) с мужем на физических лиц. Денежные средства направили на закупку товара (это видно из выписки банка). Какая сумма по кредиту пришла, ту и вложили в закупку товара.

Будут ли выплаты по кредиту и выплаты процентов учитываться в расходах ИП на 100% или только на 50%, т.к. договор заключен с двумя физическими лицами, состоящими в браке? Как учесть такие расходы?

Ответ эксперта

Тут все будет на усмотрение налогового инспектора, который будет проверять расходы ИП. Попробуйте взять все проценты. Будут претензии, можно попытаться доказать... Читать далее >>>

У вас в работе возникают вопросы, по которым требуется помощь специалистов? Обращайтесь в «Клерк». Скачать счет

О том, как не платить патент

Вопрос: В декабре 2020 подали заявление на ПСН, патент не оплачивали, деятельность не вели (никакой деятельности не было весь 2021г), договор аренды на объект расторгнут в январе 2021. Сейчас налоговая хочет получить оплату по патенту, можно ли задним числом подать заявление о прекращении деятельности по патенту или еще как то выйти из ситуации. Думали что патент не выдан. так как по телефону сказали, что оформлен с ошибкой и физически не поехали его получать.

Ответ эксперта

Задним числом отказаться от патента нельзя. Можно подать заявление по форме КНД 1150026 о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН. Там можно попытаться... Читать далее >>>

О том, как закрыть ООО

Вопрос: Подскажите алгоритм действий при закрытии ООО.

Ответ эксперта

ООО можно ликвидировать в добровольном порядке. Эта процедура возможна, если нет задолженности по налогам, отсутствуют незавершенные судебные споры и исполнительные производства. Если это ваш вариант, то... Читать далее >>>

Про образование и онлайн-кассы

Вопрос: ООО осуществляет деятельность по оказанию услуг дополнительного профессионального образования. Лицензия есть (дополнительное профессиональное образование). Подскажите, необходимо ли использовать ККТ и выдавать чеки физическим лицам при оплате приобретаемых курсов?

Ответ эксперта

ООО не является образовательной организацией с точки зрения закона об образовании. А термины берутся оттуда. Поэтому... Читать далее >>>

«Клерк» в 2021 году получил лицензию на образовательные услуги. Теперь вы можете пройти у нас обучение или повышение квалификации.