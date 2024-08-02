Знакомство с экспертами Клерк.Консультаций: Александр Заворин

Александр Заворин — эксперт, который имеет комплексный практический опыт, что позволяет с разных сторон взглянуть на проблемы бизнеса, непростую ситуацию, дать оптимальный совет и составить план действий.

Эксперт поддерживает себя «в форме», участвуя в судебных заседаниях, представляя бизнес на переговорах, в ФНС, Росреестре, ГИТ, ГЖИ, прокуратуре, ФССП и МВД.

Эксперт хорошо знаком с уголовным, арбитражным и гражданским процессом и представлял интересы сторон в делах по банкротству.

Знания в областях гражданского и налогового права, аудита, документооборота, финансового анализа и менеджмента позволяют быстро оценить ситуацию для выработки оптимальной стратегии.

Ежемесячно Александр дает от 100 до 150 консультаций нашим пользователям. Это один из самых активных экспертов сервиса Клерк.Консультаций. Хотите получить консультацию у Александра Заворина? Задать вопрос можно по этой ссылке.

Эксперт отвечает на на вопросы ежедневно с августа 2021 года. Специализации Александра:

право;

кадры , охрана труда, персональные данные;

воинский учет;

экология;

вопросы защиты интересов налогоплательщиков от претензий ФНС, в процессе надзора и контроля и в судебных спорах.

За 3 года работы с «Клерком» Александр ответил на несколько тысяч вопросов. Вот несколько примеров, с какими вопросами приходили нему пользователи на неделе:

Акт камеральной проверки Банкротство организации Обязательна ли должность электрика в штатном расписании швейного производства

Также Александр публикует в своем блоге статьи по работе с персональными данными, по изменению законодательства, кадрам, гражданскому праву, экономике и психологии.

Сейчас «Клерк» — бухгалтерский сайт № 1 в Рунете. Ежемесячно его посещают более 7 млн пользователей. Эксперты «Клерка» ежедневно консультируют пользователей по рабочим вопросам.

Пул экспертов Клерк.Консультаций — наша гордость. Отбираем только тех, кто имеет большой практический опыт и успешно консультирует бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков.

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