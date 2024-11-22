Кассовая дисциплина, НДС на УСН, стандартные вычеты, торговый сбор, налоговые проверки в 2025 году

Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе в подписке Клерк.Премиум.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На следующей неделе пройдет 2 интересных вебинара, успейте записаться на них:

26 ноября в 15:00 мск Кадровый и воинский учет: последние изменения. Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, расскажет, какие изменения есть в кадровом и воинском учете и как учесть их в работе, чтобы обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

28 ноября в 15:00 мск Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году. Спикер вебинара — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы успеть перестроить свою работу к 2025 году.

На этой неделе прошло несколько вебинаров. Если пропустили, смотрите в записи:

НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила

Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025

Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

Налоговые проверки – 2025

Разборы

На этой неделе разобрали изменения по стандартным вычетам, порядок заполнения КУДиР по взносам ИП, уведомление ЕНП в ноябре.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 новых мини-курса:

А еще вышел конспект вебинара Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Вы можете посмотреть видео или прочитать статью — информация в них одинаковая.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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