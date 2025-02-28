Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ: на что обратить внимание

3 марта плательщики налога на доходы физических лиц должны подать уведомление об исчисленных суммах НДФЛ, удержанному в период с 23 по 28 февраля.

В уведомлении необходимо указать код отчетного периода «21/12».

Не забудьте, что с 2025 года действуют новые коды бюджетной классификации (приказ Минфина от 13.11.2024 № 165н).

Новые КБК были утверждены из-за введения пятиступенчатой шкалы налога: По налогу с доходов от 5 млн до 20 млн руб. проставляют КБК 182 101 02150 01 0000 110

По налогу с доходов от 20 млн до 50 млн руб. – КБК 182 101 02160 01 0000 110

По налогу с доходов более 50 млн руб. – КБК 182 101 02170 01 0000 110

Обратите внимание, что остались старые КБК:

По налогу с доходов, не превышающих 650 000 руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, с доходов в пределах 312 000 руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года (следует указать КБК 182 101 02010 01 1000 110);

По налогу с доходов свыше 650 000 руб., относящихся к части налоговой базы, которая превышает 5 млн руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года (КБК 182 101 02080 01 1000 110). Такой же код нужно применять для суммы НДФЛ более 312 000 руб., относящейся к части налоговой базы от 2,4 млн до 5 млн руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года.

Также в уведомлении следует отразить отдельные суммы налога, которые рассчитывались с северных надбавок и районных коэффициентов, с доходов, связанных с участием в СВО).

Если же выплат за этот период физлицам не было, то сдавать нулевое уведомление не нужно.

Напоминаем, что НДФЛ, удержанный с 23 по 28 февраля 2025 г., нужно уплатить не позднее 5 марта.

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