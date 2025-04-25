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Обзоры для бухгалтера

Электронная трудовая книжка в 1С:ЗУП, трудовой договор со стажером, изменения для селлеров маркетплейсов и экспертные ответы

Разобраться в нововведениях, задать вопрос эксперту, узнать последние новости и получить доступ к полезным инструментам и сервисам — все это доступно в подписке Клерк.Премиум. В дайджесте найдете самые интересные материалы и рекомендации, которые сразу можно применять в работе.

Подписка Клерк.Премиум — это эксклюзивная база знаний для бухгалтеров, кадровиков, юристов, собственников бизнеса. Информация, которую не найти в открытых источниках! Самое полезное для работы — курсы, вебинары, экспертные ответы и разборы последних нововведений. 

Онлайн-курсы

Подготовили онлайн-курс для тех, кто хочет зарабатывать на маркетплейсах. Полезно будет и новичкам, и опытным селлерам, а также бухгалтерам, которые ведут учет продаж на электронных площадках. В курсе найдете инструкции по запуску маркетплейсов и увеличению продаж. И много-много практики — работа с системой «Честный ЗНАК», создание УТП и карточек товаров, нюансы бухгалтерского и налогового учета и т.д. Применяйте полученные знания сразу в деле.

Вебинары

Эксперты на вебинарах поделились ценной информацией.

Первый вебинар — это пошаговая инструкция по построению финансовой модели бизнеса. Узнаете, откуда брать данные для финмодели, какие есть сценарии моделирования, что такое анализ чувствительности и многое другое. Бонус — «Таблица финансовой модели производственного бизнеса».  

Второй вебинар — это актуальная инструкция по заполнению ЕФС-1 с учетом поправок 2025 года. Эксперт показывает, как в программе 1С:ЗУП настроить трудовые функции и коды ОКЗ, заполнить данные для ЕФС-1, оформить отчетность при приостановлении и возобновлении трудового договора. 

Конспекты вебинаров

Налоговая реформа 2025 года коснулась и селлеров, которые продают товары на маркетплейсах. Появилась возможность применения АУСН. Многие селлеры на УСН стали плательщиками НДС. Эксперт показывает, как заполнять отчеты в 1С. А также узнаете, как ФНС проводит проверки бизнеса.  

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Разборы

В разборах ответили на интересные и волнующие бухгалтеров и управленцев вопросы:

Рассказали, как при визировании цифрового документа УКЭП, ПЭП и УНЭП определить дату его подписания. 

Выяснили, как в бухгалтерских проводках оформлять входящие и исходящие денежные средства, привели примеры кассовых операций.

Разобрали особенности отражения финансовых операций на счете 60 на примере взаимоотношений с поставщиками и подрядчиками.  

Ответили, в каких случаях работодатель должен заключить трудовой договор со стажером, и какие последствия ожидают работодателя при несоблюдении требования.

Мини-курсы

Экспертные ответы в формате коротких видео. На этой неделе выпустили три мини-курса:

Законодательство определяет общий порядок предоставления отпуска новым работникам (через сколько положен отпуск и на какое время). Но есть и отдельные категории работников, которые имеют право на отпуск раньше положенного срока, или могут уйти в отпуск в любое время.

Рассказали о двух способах проверки статуса самозанятого — проверить через специальный сервис ФНС или запросить справку у СМЗ.  

Выяснили, сколько лет организации и ИП должны хранить книги покупок и продаж, с какой даты начинается отсчет срока хранения, и что делать после окончания срока хранения. 

Консультации

Эксперты Клерк.Консультации ежедневно помогают пользователям разобраться в сложных вопросах по бухгалтерскому и налоговому учету, подготовке финансовой документации, юридических тонкостях. В дайджест попали самые интересные вопросы по мнению редакции:

Оставайтесь в курсе последних событий и новостей из мира бизнеса и финансов. Клерк.Премиум — это лицензированный центр обучения для организаций, ИП и их сотрудников. Предоставляем доступ к полезным сервисам и инструментам, экономим ваше время на поиск актуальной информации, снижаем риски ошибок и нарушений.

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Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

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