Электронная трудовая книжка в 1С:ЗУП, трудовой договор со стажером, изменения для селлеров маркетплейсов и экспертные ответы

Вебинары

Эксперты на вебинарах поделились ценной информацией.

Первый вебинар — это пошаговая инструкция по построению финансовой модели бизнеса. Узнаете, откуда брать данные для финмодели, какие есть сценарии моделирования, что такое анализ чувствительности и многое другое. Бонус — «Таблица финансовой модели производственного бизнеса».

Второй вебинар — это актуальная инструкция по заполнению ЕФС-1 с учетом поправок 2025 года. Эксперт показывает, как в программе 1С:ЗУП настроить трудовые функции и коды ОКЗ, заполнить данные для ЕФС-1, оформить отчетность при приостановлении и возобновлении трудового договора.