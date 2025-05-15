⚠️ Сбор за интернет-рекламу: как платить по новым правилам

2️⃣ Примеры расчета

Для распространителей рекламы расчет производится от квартального дохода от рекламной деятельности, а для посредников — от выручки за услуги по размещению рекламы.

Пример 1. Компания «Бета» заключает договор с иностранным рекламным агентством на проведение кампании для российской аудитории стоимостью 200 000 ₽.

Расчет сбора: 200 000 × 3% = 6 000 ₽.

«Бета» отправляет агентству сумму за вычетом сбора (194 000 ₽), а 6 000 ₽ перечисляет в бюджет, уведомив об этом рекламное агентство.

Пример 2. Компания ООО «СтарТелеком» (рекламодатель) оплатила рекламному агентству ООО «МедиаХаб» услугу по размещению рекламы в интернете на сумму 50 000 ₽. Агентство, выступая посредником, перечислило 45 000 ₽ владельцу сайта ООО «Контент Групп» за размещение, а себе оставило комиссию 5 000 ₽.

Сбор распределяется так: