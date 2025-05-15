⚠️ Сбор за интернет-рекламу: как платить по новым правилам

1️⃣ Кто платит рекламный сбор
С апреля 2025 года бизнес платит новый обязательный сбор — 3% от квартальной выручки за продвижение продукции и услуг в интернете для российских потребителей.
Сумму отчислений определяет Роскомнадзор по информации, представленной самими плательщиками.
Плательщики нового сбора:
🔹 распространители рекламного контента;
🔹 компании, управляющие рекламными системами;
🔹 различные посредники и агенты, имеющие договорные отношения с рекламодателями.
Обязательства возникают при наличии прямого договора с рекламодателем или с агентами в цепочке, связанной с реализацией рекламы.
2️⃣ Примеры расчета
Для распространителей рекламы расчет производится от квартального дохода от рекламной деятельности, а для посредников — от выручки за услуги по размещению рекламы.
Пример 1. Компания «Бета» заключает договор с иностранным рекламным агентством на проведение кампании для российской аудитории стоимостью 200 000 ₽.
Расчет сбора: 200 000 × 3% = 6 000 ₽.
«Бета» отправляет агентству сумму за вычетом сбора (194 000 ₽), а 6 000 ₽ перечисляет в бюджет, уведомив об этом рекламное агентство.
Пример 2. Компания ООО «СтарТелеком» (рекламодатель) оплатила рекламному агентству ООО «МедиаХаб» услугу по размещению рекламы в интернете на сумму 50 000 ₽. Агентство, выступая посредником, перечислило 45 000 ₽ владельцу сайта ООО «Контент Групп» за размещение, а себе оставило комиссию 5 000 ₽.
Сбор распределяется так:
45 000 × 3% = 1 350 ₽ — оплачивает ООО «Контент Групп» с дохода от рекламы.
5 000 × 3% = 150 ₽ — оплачивает ООО «МедиаХаб» с дохода от посреднических услуг.
Рекламодатель ООО «СтарТелеком» сбор не платит.
3️⃣ Как контролируют уплату сбора
За администрирование сбора отвечает РКН, который использует данные из системы обязательной маркировки рекламы. РКН уже является оператором Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), где в течение пяти лет хранится информация о рекламных размещениях.
Эти данные доступны не только Роскомнадзору, но и другим контролирующим органам — ФНС и ФАС, а также участникам рекламного рынка.
4️⃣ Последствия неуплаты нового рекламного сбора
Специальных санкций за неуплату рекламного сбора законодательство не предусматривает.
Так как изменения внесены в закон «О рекламе», к нарушителям будут применять стандартные меры ответственности по статье 14.3 КоАП:
🔹 физические лица и самозанятые граждане: штраф 2 000–2 500 ₽;
🔹 должностные лица и ИП: штраф 4 000–20 000 ₽;
🔹 юридические лица: штраф 100 000–500 000 ₽.
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5️⃣ Новые детали от Минцифры
Минцифры опубликовало для общественного обсуждения проект нормативного акта. Он детализирует порядок расчета, уплаты и контроля за сбором с интернет-рекламы.
База для расчета. При определении суммы сбора учитываются доходы согласно бухгалтерскому учету (п. п. 2, 3 приложения 1 к проекту).
Избежание двойного налогообложения. Если отчисления уплатил один участник цепочки (распространитель, оператор системы или посредник), остальные участники освобождаются от этой обязанности (п. 5 приложения 1 к проекту).
Возможность платежей агентом. Он может взять на себя полную ответственность за уплату сбора, освобождая других плательщиков (п. 7 приложения 1 к проекту).
6️⃣ Процедура уплаты и отчетности
КБК, который ввел Минфин для уплаты платежей — 000 1 17 05010 01 6002 180.
Срок уплаты — не позднее 5 числа третьего месяца квартала, следующего за отчетным (п. п. 9, 20 приложения 1 к проекту).
Платежный период — квартал (п. 8 приложения 1 к проекту).
Проверка расчетов. Плательщик обязан в течение 10 календарных дней проверить и подтвердить расчет, сформированный РКН (п. 14 приложения 1 к проекту). Роскомнадзор считает сумму не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за платежным периодом.
Уточнение данных. Плательщик имеет право представить уточненные сведения в течение 10 дней с момента формирования расчета (п. 16 приложения 1 к проекту).
Обоснование расхождений. При получении уведомления о неполной уплате плательщик должен направить обоснование в течение 7 рабочих дней (п. п. 11 и 12 приложения 2 к проекту).
✅ Излишне уплаченные суммы смогут вернуть или зачесть в счет будущих платежей (п. п. 22 и 23 приложения 1 к проекту).
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