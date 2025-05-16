Летняя сессия 2025: три дня с лучшими экспертами страны

Что ждет участников
Летняя сессия 2025 пройдет в формате трехдневного онлайн-марафона, который объединит более 20 спикеров и свыше 5 тысяч участников. Каждый день — новая тема:
18 июня. Налоги-2025: под прицелом ФНС. Поможем найти ответы на сложные вопросы НДС, поговорим об отчетности за первое полугодие и нюансах исчисления НДФЛ, налоговых проверках и рисках налоговой оптимизации в 2025 году, а также об изменениях в кадровом и воинском учете.
19 июня. Маркетплейсы: от импорта до проверок. Вместе с ведущими экспертами разберемся, как правильно учитывать товары, чтобы не было расхождений, рассмотрим особенности работы с НДС на маркетплейсах, учет импорта и налоговые риски селлеров.
20 июня. Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Узнаете все об автоматизации без 1С и о том, как не отвечать за ошибки клиента. А еще лучшие эксперты поделятся, как продвигать ваши услуги (Авито, соцсети, сарафанка), расскажут о 115-ФЗ и о контроле со стороны Росфинмониторинга.
Клерк.Конференции — это всегда максимум полезной информации: за 3 дня разберетесь в том, что другие изучают месяцами!
Как зарегистрироваться
Да, это действительно так: для подписчиков Клерк.Премиум участие в Летней сессии будет бесплатным. Для регистрации выбирайте любой удобный вариант:
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