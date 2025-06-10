Дополнительный страховой взнос ИП 1% до 1 июля 2025 года: чек-лист для бухгалтера

Примеры расчета дополнительного страхового взноса ИП

📎На ОСНО

Доход за 2024 год ИП Кораблева И.В. составил 5 000 000 руб., а расходы — 2 350 000 руб.

Доходом для расчета считается сумма полученных денег от бизнеса за вычетом профессиональных вычетов (расходов на деятельность).

📎На ПСН

Фактический доход ИП значения не имеет. Для расчета нужно брать годовую сумму потенциально возможного дохода. Для разных регионов и видов бизнеса она отличается. Эту сумму можно посмотреть в приложении к патенту ИП — код строки 010. Если сумма потенциально возможного дохода меньше 300 000 руб., дополнительный взнос платить не нужно.

Если патентов несколько — сложите суммы потенциального дохода по всем патентам.

ИП Воронов А.Г. работал в 2024 году по двум патентам. По одному из них сумма потенциально возможного дохода — 270 000 руб., по второму — 181 250 руб.

Дополнительный страховой взнос ИП:

(270 000 + 181 250 — 300 000) х 1% = 1 512,5 руб.

Если ИП получил патент меньше, чем на год, для расчета дополнительного взноса нужно взять сумму потенциального дохода, пропорционально сроку, на который выдан патент.

ИП Силакова А.Ю. в 2024 году оформила патент на полгода. Потенциально возможный годовой доход по этому виду деятельности составил 800 000 руб. Чтобы рассчитать взнос 1%, нужно взять половину этого дохода — 400 000 руб.

При условии, что других патентов ИП в 2024 году не оформляла и не было доходов по другим системам налогообложения, дополнительный страховой взнос будет равен: