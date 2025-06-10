Дополнительный страховой взнос ИП 1% до 1 июля 2025 года: чек-лист для бухгалтера

☑️ Максимальный размер взноса за 2024 год — 277 571 руб. Этот лимит каждый год меняется:
за 2025 год — 300 888 руб.;
за 2026 год — 321 818 руб.;
за 2027 год — 342 923 руб.
☑️ Формула для расчета однопроцентного страхового взноса:
☑️ Доходами считаются:
На УСН «доходы» — все учитываемые доходы.
На УСН «доходы минус расходы» — разница между учитываемыми доходами и расходами.
ПСН — потенциально возможный годовой доход.
ОСНО (НДФЛ) — доходы, уменьшенные на профессиональные вычеты, кроме фиксированных взносов.
Рассчитать взносы можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте налоговой или на «Клерке».
☑️ Перечислить дополнительный взнос нужно платежкой на ЕНП по КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510.
Заполнять платежку удобно через сервис налоговой.
☑️ Уведомление перед уплатой однопроцентного взноса подавать не нужно. У налоговой уже есть сведения о доходах ИП за 2024 год.
Примеры расчета дополнительного страхового взноса ИП
📎На ОСНО
Доходом для расчета считается сумма полученных денег от бизнеса за вычетом профессиональных вычетов (расходов на деятельность).
Доход за 2024 год ИП Кораблева И.В. составил 5 000 000 руб., а расходы — 2 350 000 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП:
(5 000 000 — 2 350 000 — 300 000) х 1% = 23 500 руб.
📎На ПСН
Фактический доход ИП значения не имеет. Для расчета нужно брать годовую сумму потенциально возможного дохода. Для разных регионов и видов бизнеса она отличается. Эту сумму можно посмотреть в приложении к патенту ИП — код строки 010. Если сумма потенциально возможного дохода меньше 300 000 руб., дополнительный взнос платить не нужно.
Если патентов несколько — сложите суммы потенциального дохода по всем патентам.
ИП Воронов А.Г. работал в 2024 году по двум патентам. По одному из них сумма потенциально возможного дохода — 270 000 руб., по второму — 181 250 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП:
(270 000 + 181 250 — 300 000) х 1% = 1 512,5 руб.
Если ИП получил патент меньше, чем на год, для расчета дополнительного взноса нужно взять сумму потенциального дохода, пропорционально сроку, на который выдан патент.
ИП Силакова А.Ю. в 2024 году оформила патент на полгода. Потенциально возможный годовой доход по этому виду деятельности составил 800 000 руб. Чтобы рассчитать взнос 1%, нужно взять половину этого дохода — 400 000 руб.
При условии, что других патентов ИП в 2024 году не оформляла и не было доходов по другим системам налогообложения, дополнительный страховой взнос будет равен:
(400 000 — 300 000) х 1% = 1 000 руб.
📎На УСН
Если ИП работает на УСН «доходы», для расчета дополнительного взноса нужно из всех доходов вычесть 300 000 руб. и умножить на 1%.
ИП Смирнова В.Н. за 2024 год получила 2 700 000 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП:
(2 700 000 — 300 000) х 1% = 24 000 руб.
Если ИП работает на УСН «доходы минус расходы», для расчета нужно взять разницу между тем, сколько ИП заработал за год и сколько потратил на бизнес. При этом убыток прошлых лет нельзя включать в расходы.
ИП Волошин Н.Е. за 2024 год получил 5 200 000 руб., а расходы составили 3 100 000 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП:
(5 200 000 — 3 100 000 — 300 000) х 1% = 18 000 руб.
📎При совмещении режимов
Если ИП применяет несколько налоговых систем, для расчета дополнительного взноса нужно взять сумму доходов от деятельности по всем режимам.
ИП Ковалева Н.А. совмещает патент и УСН «доходы». На ПСН потенциальный доход за год составил 740 000 руб., а на упрощенке она заработала 1 890 000 руб.
Дополнительный страховой взнос ИП:
(740 000 + 1 890 000 — 300 000) х 1% = 23 300 руб.
Как уменьшить налоги ИП на дополнительный взнос 1%
☑️ Налог на УСН «доходы» и патент можно уменьшить на дополнительный страховой взнос. При этом, если ИП работает без сотрудников налог можно уменьшить до нуля. Если есть сотрудники, платеж можно уменьшить только на половину.
☑️ На ОСНО и на УСН «доходы минус расходы» дополнительный страховой взнос можно включить в расходы.
☑️ Налог или авансовые платежи по нему можно уменьшить на уже уплаченный дополнительный взнос или подлежащий уплате. Сейчас (до 1 июля 2025 года) предстоит уплатить взнос 1% за 2024 год. При этом уменьшить на эту сумму можно было уже налог за 2024 год или аванс по УСН за I квартал 2025 года. Также на сумму дополнительного взноса за 2024 год можно будет уменьшить налог по итогам 2025 года. Важно соблюсти правило — принять к уменьшению эту сумму можно только один раз.
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