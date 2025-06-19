Воинский учет 2025: отвечаем на вопросы работодателей

1. Что включает актуальный пакет документов для постановки на воинский учет?
И возможно ли сразу принять сотрудника подготовить по нему документы и одномоментно передать по нему документы и встать на воинский учет? Или же сначала необходимо встать на ВУ, а потом только трудоустраивать мужчин?
Данный вопрос нормативными актами не регламентирован. Но при условии, что направить сведения о приеме на работу необходимо в течение 5 дней, то во избежание претензий по нарушению сроков можно направить в военкомат одновременно приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц, план мероприятий и сведения о приеме на работу военнообязанного.
Рекомендация эксперта. При этом с 9 мая заработал Реестр повесток. Через личный кабинет в Реестре можно направлять сведения в военкомат в электронном виде. Приказ и план пока только на бумажном носителе.
2. Нужно ли вести воинский учет ИП в 2025 году при наличии военнообязанных?
Все нормативные документы по воинскому учету приняты только для организаций. ИП воинский учет не ведут.
3. Как вести воинский учет дистанционных работников?
Организация приняла на дистанционную работу студента из другого города, состоящего на воинском учете. У него есть удостоверение призывника. Что нужно для исполнения законодательства о воинском учете? В какой военкомат отчитываться?
Воинский учет по дистанционным работникам ведется по общим правилам. Нужно оформить карточку по форме № 10 и направить сведения о приеме в военкомат, в котором работник стоит на учете по месту жительства.
4. Какие последствия будут, если компания не вела воинский учет?
Компания начинает вести сейчас воинский учет, хотя обязана была делать это и ранее. Какие документы нужно собрать и какие последуют санкции?
Если компания только сейчас начинает вести воинский учет, при том что обязана была делать это ранее, то уже имеет место нарушение законодательства. Но если организация начнет устранять нарушения самостоятельно и наладит учет до визита проверяющих, можно избежать серьезных санкций.
Что грозит компании за отсутствие воинского учета
С мая 2025 года работает Единый реестр воинского учета, что делает контроль за исполнением обязанностей работодателей значительно жестче. Основные риски:
Штрафы (по ст. 21.4, 21.2 и 19.38 КоАП):
для должностных лиц — от 40 000 до 80 000 рублей;
для организаций — от 350 000 до 500 000 рублей.
Дополнительные меры:
предписания от военкомата с короткими сроками исполнения;
внеплановые проверки;
потенциальное ограничение участия в тендерах и контрактах.
Что нужно сделать работодателю
1. Издать приказ о назначении ответственного за ведение воинского учета. Ответственным может быть кадровик или бухгалтер.
2. Оформить личные карточки Т-2 с разделом о воинском учете.
3. Встать на учет в Едином реестре воинского учета. Через портал Госуслуг и реестрповесток.рф.
4. Передавать сведения о работниках:
при приеме, увольнении и изменении данных — в течение 5 рабочих дней;
ежегодно — по формам № 6 (сведения о военнообязанных) и №18 (карточка организации).
5. Вести обязательные журналы:
журнал проверок;
журнал регистрации повесток;
журнал движения личных карточек.
6. Обеспечить хранение документов — в отдельном помещении, с ограниченным доступом и металлическими шкафами.
7. Обеспечить контроль за вручением повесток. Повестки могут приходить в электронном виде через реестр — работодатель обязан зафиксировать получение и вручение.
Рекомендация от эксперта. Лучше не откладывать и начать с издания приказа и регистрации в реестре. Это продемонстрирует добросовестность организации. Военкоматы, как правило, лояльны к тем, кто начал приводить воинский учет в порядок самостоятельно.
5. Нужно ли карточки по форме № 10 направлять в военкомат?
Карточку по форме № 10 в военкомат направлять не нужно. В военкомат сведения направляются по утвержденным формам.
Карточку можно привезти в военкомат на ежегодную сверку данных воинского учета.
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6. Что делать, если есть отметка о мобпредписании, но самого предписания нет?
Организация принимает в штат сотрудника, у которого в военном билете есть отметка о выдаче мобилизационного предписания, а самого предписания нет. Что это может значить? И какие действия работодателю нужно предпринять?
Для уточнения выдачи мобпредписания, номера команды и партии можно сделать запрос в военкомат, в котором гражданин состоит на воинском учете.
Также в соответствии с п. 30 положения о воинском учете (постановление Правительства от 27.11.2006 № 719) организации информируют военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов.
7. Директор ответственный за ведение ВУ — приказ по ведению воинского учета
Необходимо поставить ООО на воинский учет. Возник вопрос по ответственным за ведение воинского учета. В организации работает только директор на полставки по совместительству. Директор назначает себя ответственным за ведение ВУ в организации. Тогда при временном убытии директора в отпуск, командировку или в случае болезни временное исполнение обязанностей по ведению воинского учета возлагать не на кого. В данном случае можно удалить из приказа фразу про временное исполнение обязанностей?
Можно и удалить этот пункт. А можно добавить что при временном убытии эти обязанности остаются на ответственном лице и исполняются им дистанционно, либо их передача иному лицу (на усмотрение директора) оформляется отдельным приказом.
8. Как узнать об изменении личных данных работников, которые нужно подавать в военкомат?
Без запроса военкомата необходимо подавать сведения в отношении лиц, состоящих на ВУ об изменении личных данных: семейного положения, образования, должности и пр. Не совсем понятно, как соответствовать данному требованию, поскольку при трудоустройстве личные данные сотрудника не запрашиваются, только перечень обязательных документов. В паспорте отметки о браке и детях с 2021 года не обязательны.
Действительно, ТК не обязывает работника сообщать об изменении семейного положения, образования, места жительства и др. Рекомендуем прописать эту обязанность в локальном нормативном акте и принимать от работников сведения под подпись в журнале.
9. Нужно ли уведомлять военкомат о смене паспорта сотрудника при достижении им 45 лет
На работодателя возлагается обязанность вносить в учетные документы сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений сообщать об указанных изменениях в военные комиссариаты (подп. «е» п. 32 положения о воинском учете, утвержденного постановлением правительства от 27.11.2006 № 719). Аналогично подп. «г» п. 50 данного положения накладывает такие же обязанности на гражданина.
Как следует из данного перечня, сообщать об изменении только серии и номера паспорта не требуется.
10. Правомерно ли отказали в постановке на воинский учет?
Организации отказали в постановке на воинский учет по причине отсутствия сотрудников в запасе.
Постановка на учет является обязанностью организации. Исключений из этой обязанности нет. У военкомата нет законных оснований для отказа в постановке на учет.
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