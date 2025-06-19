Воинский учет 2025: отвечаем на вопросы работодателей

1. Что включает актуальный пакет документов для постановки на воинский учет?

И возможно ли сразу принять сотрудника подготовить по нему документы и одномоментно передать по нему документы и встать на воинский учет? Или же сначала необходимо встать на ВУ, а потом только трудоустраивать мужчин?

Данный вопрос нормативными актами не регламентирован. Но при условии, что направить сведения о приеме на работу необходимо в течение 5 дней, то во избежание претензий по нарушению сроков можно направить в военкомат одновременно приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц, план мероприятий и сведения о приеме на работу военнообязанного.

Рекомендация эксперта. При этом с 9 мая заработал Реестр повесток. Через личный кабинет в Реестре можно направлять сведения в военкомат в электронном виде. Приказ и план пока только на бумажном носителе.