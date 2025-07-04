Новые правила исчисления среднего заработка, НДС на УСН и ОСНО, применение ПБУ 18/02 и практические рекомендации экспертов

Мини-курсы

Мини-курсы — это обучение в формате коротких видео. На этой неделе их было четыре:

Рассказали, какие документы необходимо запрашивать при приеме на работу иностранного студента и куда подается уведомление о приеме такого сотрудника.

Что такое бланк строгой отчетности? Какими бывают БСО и какие сведения в них содержатся? Ответы на эти вопросы узнаете из мини-курса всего за пару минут.

Сотрудники часто уходят в отпуск с первого числа. Рассказали об особенностях начисления отпускных для различных категорий сотрудников — на окладе, для сдельных работников и для работников на фиксированном окладе с процентной надбавкой. А еще разобрались, когда удерживать НДФЛ и перечислять страховые взносы.

Счет 58 используют для обобщения данных по финансовым вложениям компании. Из этого мини-курса узнаете о работе со счетом 58 и о том, какие проводки нужно делать.