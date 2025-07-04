Новые правила исчисления среднего заработка, НДС на УСН и ОСНО, применение ПБУ 18/02 и практические рекомендации экспертов

Подписка Клерк.Премиум — это онлайн-курсы, вебинары, тренинги, разборы законов, безлимитные консультации экспертов, полезные инструменты и сервисы. Собрали все нужное и важное в одном месте, чтобы вы не тратили время на поиск информации и работали без стресса и ошибок.
Вебинары
С 1 сентября 2025 года изменяются правила расчета среднего заработка. Чтобы не допустить ошибок при начислении отпускных, оплате командировок и других выплат вместе с экспертом Еленой Воробьевой (к.э.н., налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор книг и публикаций в СМИ) разбираемся в новом порядке расчета и отвечаем на сложные вопросы, которые возникают на практике.
Следующий вебинар будет полезен тем, кто задумывается о профессиональном развитии и смене карьерного вектора. Спикер Алик Галин (эксперт-практик в 1С:УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса) рассказал о востребованной и высокооплачиваемой профессии — аналитик 1С, в которую часто приходят бывшие бухгалтеры.
Конспекты вебинаров
Спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» Марина Климова (к.э.н., преподаватель, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения) в своем выступлении ответила на самые сложные вопросы по НДС.
Мини-курсы
Мини-курсы — это обучение в формате коротких видео. На этой неделе их было четыре:
Рассказали, какие документы необходимо запрашивать при приеме на работу иностранного студента и куда подается уведомление о приеме такого сотрудника.
Что такое бланк строгой отчетности? Какими бывают БСО и какие сведения в них содержатся? Ответы на эти вопросы узнаете из мини-курса всего за пару минут.
Сотрудники часто уходят в отпуск с первого числа. Рассказали об особенностях начисления отпускных для различных категорий сотрудников — на окладе, для сдельных работников и для работников на фиксированном окладе с процентной надбавкой. А еще разобрались, когда удерживать НДФЛ и перечислять страховые взносы.
Счет 58 используют для обобщения данных по финансовым вложениям компании. Из этого мини-курса узнаете о работе со счетом 58 и о том, какие проводки нужно делать.
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Разборы
В разборах вы найдете ответы на самые волнующие каждого бухгалтера, кадровика и управленца вопросы.
Периоды работы, учитываемые для начисления пенсии, подаются в отчете ЕФС-1 до 25 января следующего года (то есть раз в год). Но существуют ситуации, когда необходимо представить информацию о стаже в течение года. Разобрали, когда это требуется, какие разделы ЕФС-1 включить в отчет и посмотрели особенности подачи сведений, если сотрудник выходит в декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком, а также если работник продлевает отпуск по уходу за ребенком.
Обзор разъяснений июня по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: доступно и без лишних слов.
Привлечение иностранных работников — распространенная практика. Для легальной работы на территории РФ иностранцам, прибывшим из безвизовых стран, нужен патент. Рассказываем, что представляет собой этот документ, как рассчитывается стоимость патента и приводим пример расчета.
Подготовили инструкцию, из которой узнаете, кто должен применять ПБУ18/02, а также разобрали порядок его применения, рассказали о временных разницах, отложенных налоговых активах и обязательствах и постоянных разницах.
Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, среди которых есть изменения, затрагивающие нормы ЕНС. Разобрали, как изменится зачет налогов и к каким нововведениям нужно подготовиться налогоплательщикам.
Консультации
Клерк.Консультации — это профессиональная поддержка по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции:
Если реализация отражена в период работы ООО на УСН, а деньги поступили, когда право на УСН было утрачено, облагается ли эта сумма НДС?
Имеет ли право преподаватель на удлиненный отпуск, если работает в ООО, осуществляющем образовательную деятельность на основании лицензии?
Можно ли уменьшить налог по УСН на сумму уплаченных за сотрудников страховых взносов на травматизм?
С подпиской Клерк.Премиум вы получаете доступ к эксклюзивным материалам и поддержке в ежедневном формате. Рассказываем об изменениях, помогаем решать сложные задачи, предоставляем самые полезные инструменты и сервисы. А еще подписка Клерк.Премиум — это сотни часов обучающего контента, чтобы вы вышли на новый уровень в профессии и могли чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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