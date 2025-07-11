НДС, уплата НДФЛ по обособленным подразделениям, учет 3% налога и других рекламных расходов: самые важные темы и практические рекомендации экспертов 

Вебинары
Бухгалтерский учет в торговле имеет свою специфику. С руководителем Центра обучения «Клерка» Еленой Ярушкиной обсудили ключевые аспекты бухучета в торговле — от оформления документации до сложных настроек в 1С. На вебинаре вы узнаете, как эффективно вести учет, работать с маркировкой и автоматизировать процессы.
Наиболее масштабные изменения по налоговой реформе в 2025 году касаются НДС — самого сложного налога. Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала о подготовке декларации за II квартал, расчете налоговой базы, льготах по НДС, условиях для вычетов НДС при ОСНО и при УСН, а также ответила на другие типичные вопросы бухгалтеров по НДС.
С 1 апреля 2025 года в силу вступили нововведения в закон о рекламе. Ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету Зульфия Шевчук поможет разобраться в изменениях и самых сложных вопросах учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года.
С основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет Еленой Шедис разбираемся, как работать с НДС продавцам на маркетплейсах. Рассмотрим все самые значимые аспекты — от правильной настройки учета НДС при продажах через маркетплейсы до особенностей заполнения декларации по НДС и распространенных претензий ФНС.
Мини-курсы
Штраф за опоздание сотрудника на работу: можно ли удержать из зарплаты. Опоздание сотрудника на работу — часто встречающаяся ситуация, и у работодателей нередко возникает желание наказать таких работников материально. Выяснили, допустимо ли устанавливать штраф за опоздание и удерживать его из зарплаты, какие меры дисциплинарного взыскания можно применять (в том числе для госслужащих) и когда работодатель имеет право удержать деньги из зарплаты.
Как учитывать расходы на мерчандайзинг. Мерчандайзинг — это эффективный инструмент увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. За пару минут расскажем, как учитывать расходы на мерчандайзинг, а также обсудим расходы на мерчандайзинг в целях налога на прибыль.
Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям. Если у организации есть обособленные подразделения, перечислять НДФЛ она должна как по месту нахождения головной организации, так и по месту нахождения ОП. Из мини-курса узнаете, как определяется сумма налога, где уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям и может ли ОП самостоятельно оплатить НДФЛ.
Разборы
Продажа объекта незавершенного строительства (ОНС) предполагает, что каждая из сторон сделки должна зарегистрировать переход прав собственности. На практике, как правило, все происходит по-другому: ОНС передается до завершения регистрации. Разобрали, как продавцу правильно отразить операцию в учете.
Авансовые платежи, по имущественным налогам, уплачиваемые организациями в течение года, включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Момент их признания и отражения в декларации зависит от выбранного метода уплаты налога на прибыль. В разборе рассказываем о порядке учета авансов и отражении в декларации.
Из разбора узнаете, как происходит уменьшение налога на взносы, если статус работодателя изменился в течение года, в частности, если ИП принял первого работника или уволил последнего.
Внесение обеспечительного платежа по аренде — распространенная практика. Выяснили, как правильно отразить эту операцию в учете арендатора и арендодателя и когда обеспечительный платеж облагается налогом на прибыль.
Консультации
Для ежедневной профессиональной поддержки бухгалтеров мы создали Клерк.Консультации. Отвечаем на самые сложные вопросы из области бухучета и налогообложения, права и отчетности, чтобы вы не тратили время на самостоятельный поиск информации и работали без ошибок. Выбрали самые интересные вопросы этой недели по мнению редакции.
Как учесть страховые взносы при расчете налога за полугодие (ИП на УСН «Доходы»)?
Как ИП может тратить деньги с расчетного счета на личные нужды в 2025 году?
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