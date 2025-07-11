НДС, уплата НДФЛ по обособленным подразделениям, учет 3% налога и других рекламных расходов: самые важные темы и практические рекомендации экспертов 

Вебинары

Бухгалтерский учет в торговле имеет свою специфику. С руководителем Центра обучения «Клерка» Еленой Ярушкиной обсудили ключевые аспекты бухучета в торговле — от оформления документации до сложных настроек в 1С. На вебинаре вы узнаете, как эффективно вести учет, работать с маркировкой и автоматизировать процессы.

Наиболее масштабные изменения по налоговой реформе в 2025 году касаются НДС — самого сложного налога. Спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала о подготовке декларации за II квартал, расчете налоговой базы, льготах по НДС, условиях для вычетов НДС при ОСНО и при УСН, а также ответила на другие типичные вопросы бухгалтеров по НДС.

С 1 апреля 2025 года в силу вступили нововведения в закон о рекламе. Ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету Зульфия Шевчук поможет разобраться в изменениях и самых сложных вопросах учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года.

С основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет Еленой Шедис разбираемся, как работать с НДС продавцам на маркетплейсах. Рассмотрим все самые значимые аспекты — от правильной настройки учета НДС при продажах через маркетплейсы до особенностей заполнения декларации по НДС и распространенных претензий ФНС.