Заполнение 6-НДФЛ и декларации по НДС за 2 квартал, сдача ЕФС-1 и другие обсуждаемые темы этой недели

Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период? Как вести учет импортных товаров? Что такое административное приостановление деятельности? И всегда ли убытки удастся переложить на гендиректора? В подписке Клерк.Премиум вы найдете ответы на самые волнующие вопросы.

Вебинары

Торговля импортными товарами — востребованное направление, в том числе у продавцов маркетплейсов. Но с точки зрения учета и налогообложения приходится сталкиваться с определенными сложностями. Спикер Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет и автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ», рассказала, как правильно учитывать импорт, чтобы избежать претензий со стороны ФНС и таможни и на какие изменения обратить внимание. Также обсудили штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

С 2025 года применяется новая шкала НДФЛ. И хотя сама форма 6-НДФЛ не изменилась, появился ряд нюансов, которые могут привести к ошибкам и штрафам. На мастер-классе вместе с практикующим бухгалтером, аттестованным налоговым консультантом и преподавателем Ольгой Подрезовой разберем, как заполнить каждую из строк 6-НДФЛ и как отразить разные виды выплат с учетом нововведений.

В учете НДС происходит множество изменений. Помимо этого многие плательщики НДС по декларации НДС за 2 квартал получили требования ФНС. С Наталией Макошь, аттестованным аудитором и методологом Центра обучения «Клерка» пошагово разберем алгоритм подготовительной работы, расчета и заполнения декларации по НДС за 2 квартал.

Сегмент E-commerce продолжает расти, и параллельно появляются новые требования к защите данных, юридическому оформлению и налоговому учету. На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, рассказала о ключевых аспектах работы E-commerce — от оформления сделок до бухгалтерского учета и онлайн-касс.

Сдача ЕФС-1 — обязанность каждого работодателя. На мастер-классе вы узнаете, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С:ЗУП. Вместе со спикером Еленой Пономаревой, экспертом по трудовым отношениям и руководителем образовательного центра, разберем все самые важные моменты, включая заполнение ЕФС-1 при кадровых мероприятиях, договоре ГПХ и отказе от трудовой книжки.

Разборы

Суды при рассмотрении трудовых споров часто выносят решение в пользу работников. И некоторые сотрудники этим пользуются: например, уклоняются от получения трудовых книжек, а затем выставляют бывшим работодателям счета за лишение возможности трудиться. Выяснили, в каких ситуациях суд может выступить против злоупотреблений и поддержать работодателя.

Разобрали несколько ситуаций, как считать отпускные, если в расчетном периоде нет заработной платы. Из разбора вы узнаете, как происходит расчет, если зарплата была раньше, если зарплаты не было как в расчетном периоде, так и до него и если зарплаты нет в расчетном периоде, до него и после него. А чтобы вам было легче разобраться во всех нюансах, подготовили примеры для каждого варианта.

По общему правилу НДС-вычеты заявляют в квартале, когда выполнили все условия для получения. Но в ряде случаев вычет можно заявить в иные периоды. Из разбора узнаете, допускается ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период.

Распространенная ситуация: при смене собственника обнаружились убытки. Всегда ли виноват директор? Проанализировали судебную практику по этому вопросу.

Подготовили подробный разбор по патентной системе налогообложения для ИП, из которого вы узнаете о плюсах и минусах ПСН, какие налоги она заменяет, на какие виды деятельности можно получить патент в 2025 году и какие есть ограничения. Выяснили, как рассчитать стоимость патента и на сколько он дается, как получить патент и какой учет вести при ПСН, а также разобрали другие важные аспекты работы на патентной системе.

Мини-курсы

Патент на розничную торговлю: кто может получить, как рассчитать его стоимость. Из мини-курса узнаете, кто может получить патент на розничную торговлю и как рассчитать его стоимость. А еще рассказали, как получить патент, и по какой форме составляется заявление. Накопительная часть пенсии: кто может получить и в каком размере. В некоторых случаях накопительную часть пенсии можно получить до достижения пенсионного возраста. Выяснили, кто может претендовать на такие выплаты и как узнать размер накопительной пенсии, а также рассказали, как получить срочную выплату. Чем административное приостановление деятельности отличается от дисквалификации. За пару минут узнаете, когда применяют административное приостановление деятельности и на какой срок деятельность могут приостановить. Также разобрали, в каких случаях применяется дисквалификация и на какой срок она устанавливается.

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