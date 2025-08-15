5 шагов к снижению стресса у бухгалтера

Клерк.Премиум — больше, чем просто подписка: это онлайн-курсы, вебинары, разборы, безлимитные консультации экспертов, полезные инструменты и сервисы. Упростим вашу работу и поможем выйти на новый профессиональный уровень.
Продажи через маркетплейсы – это не только новые возможности для бизнеса, но и сложные бухгалтерские и налоговые нюансы. А кроме того селлеры маркетплейсов сейчас находятся под пристальным вниманием ФНС. Неправильный учет операций с Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркетом и другими площадками может привести к доначислениям, штрафам и блокировке счетов.
Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС
1. ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Вы узнаете, можно ли взыскать задолженность с ИП после прекращения предпринимательской деятельности и в каких случаях она списывается как безнадежная.
2. Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Если сотрудник не явился на работу, работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание. Для этого нужно составить акт об отсутствии на рабочем месте. В мини-курсе разбираем, как это сделать.
3. Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но, как всегда, есть несколько нюансов. Узнаем о них подробнее.
4. Директор оплатил товар личной картой: нужно ли выдавать чек. За пару минут разберем, может ли директор оплачивать товар личной картой и нужно ли выдавать в этом случае чек.
5. Работники ушли из офиса после отключения электричества: что делать. Если в офисе нет электричества, сотрудники не могут продолжать работу. В мини-курсе разберем, могут ли они в этом случае покинуть рабочее место и что должен делать работодатель.
Новая фобия: работодатель уверен, что ознакомил сотрудника с ЛНА, а на поверку выясняется, что нет. А «виноват» — как ни странно, — лист ознакомления, точнее, тот, кто его неверно оформил. Разъясняем правила, ошибки, разбираем судебный кейс.
Транзитный счет — это специальный валютный счет, без которого вам не обойтись, если вы получили деньги в иностранных денежных знаках. Без открытия такого счета невозможно вести бизнес с иностранными партнерами и получать оплату в валюте.
Если компания решила продвигать свой бренд в социальных сетях, такие расходы она может принимать в налоговом учете. А вот в каком порядке — зависит уже от SMM-маркетинга как достаточного нового направления деятельности компаний.
Основные средства являются существенной статьей расходов для каждой компании, поэтому ошибки, связанные с ними, могут оказаться дорогостоящими. Разберем, как компании правильно обращаться с ОС при постановке на учет и определении стоимости.
Когда основные средства куплены во время применения УСН и до, они признаются в расходах по-разному. Также есть особенности при покупке ОС в рассрочку.
Сервис Клерк.Консультации — это безлимитные советы экспертов по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. Пользователям сервиса доступен удобный поиск по базе уже проведенных консультаций, чтобы вы могли в любой момент найти ответ на интересующий вас вопрос. Выбрали несколько актуальных ответов этой недели:
Камеральная проверка по НДФЛ юридического лица. Может ли налоговая запрашивать документы и регистры налогового учета вне периода камеральной проверки?
НДС с продажи. ООО на ОСН занимается перепродажей автомобилей. Как рассчитывать НДС?
Является ли сокращение ИП и имени и отчества ошибкой при заполнении счета-фактуры?
