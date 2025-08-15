5 шагов к снижению стресса у бухгалтера

Шаг 2. Слушаем мини-курсы и медитируем

1. ИП прекратил деятельность: что будет с долгами. Вы узнаете, можно ли взыскать задолженность с ИП после прекращения предпринимательской деятельности и в каких случаях она списывается как безнадежная.

2. Как составить акт об отсутствии на рабочем месте. Если сотрудник не явился на работу, работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание. Для этого нужно составить акт об отсутствии на рабочем месте. В мини-курсе разбираем, как это сделать.

3. Как генеральному директору компании уйти в отпуск. Генеральный директор компании может пойти в отпуск так же, как и другие сотрудники. Но, как всегда, есть несколько нюансов. Узнаем о них подробнее.

4. Директор оплатил товар личной картой: нужно ли выдавать чек. За пару минут разберем, может ли директор оплачивать товар личной картой и нужно ли выдавать в этом случае чек.

5. Работники ушли из офиса после отключения электричества: что делать. Если в офисе нет электричества, сотрудники не могут продолжать работу. В мини-курсе разберем, могут ли они в этом случае покинуть рабочее место и что должен делать работодатель.