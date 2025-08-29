Учет в торговле, налоговая реформа, карьерный рост бухгалтера и другие важные материалы этой недели

Вебинары

Маркировка товаров, 54-ФЗ, неэффективное ЭДО — торговый бизнес ежедневно сталкивается с самыми различными сложностями. Вместе с главным бухгалтером и руководителем сети консалтинговых компаний Ольгой Кошкиной разбираем ключевые боли и выясняем, как избежать штрафов, снизить затраты и оптимизировать учет в рознице и опте.

С 1 сентября 2025 года произойдут изменения в регулировании рынка алкогольной продукции, затрагивающие все этапы оборота — от маркировки до перевозки.

Спикеры вебинара Роман Воробьев, руководитель отдела развития продуктов «ЭДО и Маркировка», и Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД» подробно рассказывают о ключевых измерениях и о том, как легально перевозить алкоголь и избежать санкций. Также вместе с экспертами разберем, как без ошибок оформить электронную транспортную накладную (ЭТрН) при перевозке алкоголя.

Вебинар будет полезен бухгалтерам, которые задумываются о перспективах карьерного роста. Эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб» Екатерина Ярушкина рассказывает, почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры и как трансформировать бухгалтерскую экспертизу в компетенции самого востребованного специалиста в 2025 году — финансового директора.