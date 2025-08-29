Учет в торговле, налоговая реформа, карьерный рост бухгалтера и другие важные материалы этой недели

Вебинары
Маркировка товаров, 54-ФЗ, неэффективное ЭДО — торговый бизнес ежедневно сталкивается с самыми различными сложностями. Вместе с главным бухгалтером и руководителем сети консалтинговых компаний Ольгой Кошкиной разбираем ключевые боли и выясняем, как избежать штрафов, снизить затраты и оптимизировать учет в рознице и опте.
С 1 сентября 2025 года произойдут изменения в регулировании рынка алкогольной продукции, затрагивающие все этапы оборота — от маркировки до перевозки.
Спикеры вебинара Роман Воробьев, руководитель отдела развития продуктов «ЭДО и Маркировка», и Дмитрий Аникин, эксперт сервиса «Платформа ЭПД» подробно рассказывают о ключевых измерениях и о том, как легально перевозить алкоголь и избежать санкций. Также вместе с экспертами разберем, как без ошибок оформить электронную транспортную накладную (ЭТрН) при перевозке алкоголя.
Вебинар будет полезен бухгалтерам, которые задумываются о перспективах карьерного роста. Эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб» Екатерина Ярушкина рассказывает, почему бухгалтеру уже недостаточно только считать цифры и как трансформировать бухгалтерскую экспертизу в компетенции самого востребованного специалиста в 2025 году — финансового директора.
Налоговые реформы 2025 и 2026 года затрагивают практически все налоги и налоговые режимы. Собрали для вас актуальную информацию, которая поможет сориентироваться в нововведениях и не допустить ошибок:
Что такое коэффициент трудового участия и для чего он применяется. За пару минут узнаете, что такое коэффициент трудового участия и зачем нужен этот показатель. Также выяснили, для распределения каких выплат КТУ применять нельзя.
Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Отвечаем на один из самых распространенных вопросов при увольнении сотрудника, зарплата которого состоит из фиксированного оклада и премии за выполнение показателей — нужно ли выплачивать премию уволенному? И когда можно начислить премию такому сотруднику?
Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Беременные сотрудницы могут претендовать на ряд льгот, включая комфортный график работы. Из мини-курса узнаете, как установить неполный рабочий день для беременной и как уведомить СФР при переводе сотрудницы на неполный рабочий день.
Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и сотрудника-нерезидента. По общему правилу доходы нерезидентов РФ облагаются по ставке НДФЛ 30%. Но для дистанционных работников, которые работают с российскими компаниями, правило другое. Подготовили мини-курс о том, как облагаются доходы дистанционных работников-нерезидентов и какие доходы можно отнести к полученным от источников в РФ.
С 1 сентября 2025 года изменяются правила, затрагивающие обезличивание персональных данных. Разобрали новые требования к обезличиванию ПД и выяснили, какими методами их можно обезличивать.
Из разбора узнаете, обязан ли работодатель платить матпомощь к 1 сентября и в каком размере она предоставляется. Также рассказываем, облагается ли такая помощь НДФЛ и страховыми взносами.
Аренда автомобиля — достаточно распространенная практика. Разобрали нюансы налогового учета аренды автомобиля и основные проводки.
Работа бухгалтера — это не только цифры и отчеты, но и тайны, за разглашение которых придется отвечать. Подготовили разбор, из которого узнаете, какие сведения считаются коммерческой тайной и как избежать ошибок при работе с персональными данными, а также выяснили, какие меры ответственности применяются к бухгалтерам за разглашение «секретов».
Получить ответ на сложный вопрос из мира бухгалтерского и налогового учета, отчетности и права всегда помогут Клерк.Консультации. Вам не придется тратить свое время на длительные поиски нужной информации и сомневаться в правильности своего решения. Также пользователи могут найти ответ на вопрос в базе проведенных консультаций — мы создали удобный поиск, чтобы работать с сервисом было еще проще.
Выбрали несколько интересных вопросов этой недели:
Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности внешнему совместителю?
Какие из изменений по ККТ с 1 сентября 2025 года затрагивают бумажные чеки?
