Уведомление по ЕНП, осенние нововведения для бухгалтеров и другие актуальные темы этой недели

Вебинары
Искусственный интеллект — конкурент или помощник? Ответ на этот вопрос зависит от вас: заменить бухгалтера, использующего ИИ, у него вряд ли получится, но специалисты, которые сегодня игнорируют современные технологии, точно в зоне риска. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина поделилась, как ИИ меняет профессию бухгалтера, и чем искусственный интеллект может помочь бухгалтеру уже сейчас.
ВЭД — очень динамичная сфера: изменения здесь происходят регулярно. Спикер Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат рассказала о нововведениях в учете, налогах и таможне для тех, кто работает с Китаем и другими странами. На вебинаре узнаете, как сейчас проходит валютный контроль, также поговорим о правилах НДС при импорте, таможенных рисках, проверках ФНС и других важных аспектах.
Конспект вебинара
Собрали самую полезную информацию о ключевых нововведениях этой осени, которые затрагивают работу бухгалтеров: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, ТК, персональные данные, ФСБУ и т. д. А также вместе со спикером Анной Тетерлевой, к.э.н., аттестованным аудитором и экспертом по аудиту, бухучету и МСФО разобрали те моменты, которые вызывают больше всего вопросов.
Мини-курсы
Как рассчитать компенсацию за задержку заработной платы. При задержке заработной платы работодатель обязан выплатить компенсацию сотруднику. Рассказали, как рассчитывается компенсация, облагается ли такая выплата НДФЛ и страховыми взносами, а также разобрались с бухгалтерскими проводками по выплате компенсации.
Работник сменил прописку: что делать работодателю. Закон не обязывает сотрудников сообщать работодателю о смене прописки, но на практике адрес может пригодиться для отправки кадровых документов или для уведомления военкомата. Выяснили, как правильно оформить смену адреса работника и что делать, если прописку сменил военнообязанный сотрудник.
Как компенсировать работникам расходы на питание. Работодатель может возмещать работникам расходы на питание. Из мини-курса узнаете, как это сделать, также рассказали о порядке выплаты компенсации расходов на питание и облагается ли она налогами.
Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. При начислении отпускных иногда случаются ошибки. За пару минут узнаете, как правильно исправить ошибки в отпускных и удержать переплаченную сумму. Также выяснили, можно ли учесть переплату в расходах.
Разборы
Определить, в каком состоянии находятся материально-производственные запасы после производственного процесса помогает инвентаризация. Разобрали особенности и порядок проведения инвентаризация МПЗ, а также проводки при недостаче.
До 25 сентября предстоит сдать уведомление по ЕНП. Рассказали, какие налоги войдут в уведомление (НДФЛ и страховые взносы), разобрали все нюансы и подготовили итоговую таблицу с кодами периодов и КБК.
Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами периодически проводится всеми компаниями, а с 2025 года ее порядок узаконен ФСБУ 28/2023. Подготовили разбор, из которого узнаете о порядке и особенностях инвентаризации ДЗ и КЗ.
ФНС требует документы, которых нет — такая ситуация кажется безвыходной. Но штрафов можно избежать. Разобрали, что делать, если нет документов или нет возможности предоставить их в срок и почему «оставить все как есть» — однозначно неправильное решение.
Консультации
Сервис Клерк.Консультации помогает получить ответы на любые вопросы из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. При наличии подписки Клерк.Премиум вам доступна безлимитная поддержка экспертов: задаете вопрос, мы назначаем эксперта, он готовит ответ и далее вы общаетесь с консультантом в формате диалога. А еще на сервисе есть удобный поиск по базе уже проведенных консультаций.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Работодатель оплачивает сотруднику полис ДМС. Какие налоговые последствия это влечет и для работодателя, и для работника?
Возникает ли право собственности на результат ремонтных работ, если арендатор помещения принял его по КС?
Подписка Клерк.Премиум — это эксклюзивные материалы, обучающий контент, поддержка экспертов и полезные сервисы по честной цене. Самая актуальная и достоверная информация о нововведениях, разборы сложных вопросов, вебинары, курсы, инструменты для работы — в одном решении мы собрали все, что поможет вам избежать ошибок и выйти на новый уровень в профессии.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию