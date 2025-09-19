Уведомление по ЕНП, осенние нововведения для бухгалтеров и другие актуальные темы этой недели

Разборы

Определить, в каком состоянии находятся материально-производственные запасы после производственного процесса помогает инвентаризация. Разобрали особенности и порядок проведения инвентаризация МПЗ, а также проводки при недостаче.

До 25 сентября предстоит сдать уведомление по ЕНП. Рассказали, какие налоги войдут в уведомление (НДФЛ и страховые взносы), разобрали все нюансы и подготовили итоговую таблицу с кодами периодов и КБК.

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами периодически проводится всеми компаниями, а с 2025 года ее порядок узаконен ФСБУ 28/2023. Подготовили разбор, из которого узнаете о порядке и особенностях инвентаризации ДЗ и КЗ.

ФНС требует документы, которых нет — такая ситуация кажется безвыходной. Но штрафов можно избежать. Разобрали, что делать, если нет документов или нет возможности предоставить их в срок и почему «оставить все как есть» — однозначно неправильное решение.