ФСБУ 9/2025: как перейти на новый порядок учета доходов

Что нового в учете доходов согласно ФСБУ 9/2025
Доходы — это увеличение экономических выгод компании:
от поступления новых активов;
в результате удорожания активов;
при погашении обязательств;
в результате уменьшения величины обязательств.
Что не относится к доходам:
НДС, суммы акцизов и другие обязательные платежи такого плана;
авансы и задаток;
активы по договорам в обеспечение комиссионера средствами на исполнение поручения, в возмещение расходов на исполнение поручения — отличных от вознаграждения;
активы в погашение займа, который предоставили заемщику;
залог, когда по условиям договора заложенное имущество, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации передаются залогодержателю;
предварительная оплата товаров, работ или услуг, другого имущества и прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Доходы могут быть двух видов:
включаемые в чистую прибыль;
не включаемые в чистую прибыль.
Включаемые в чистую прибыль доходы делятся на выручку и доходы, отличные от выручки.
Выручкой признаются доходы от продажи продукции. Если компания занимается другой деятельностью, она самостоятельно признает доходы выручкой с учетом требований ФСБУ.
Есть два способа признания выручки:
по мере готовности;
в момент передачи контроля над продукцией контрагенту.
Основание — информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.
Первый способ применим, если одновременно выполняются два условия (п. 18 ФСБУ 9/2025):
В договоре прописано, что компания должна передать товары покупателю в течение срока, который превышает отчетный период.
Есть возможность определить степень исполнения такой обязанности.
Второй способ применяют, если хотя бы одно из указанных условий не выполняется.
Вид договора не влияет на выбор способа признания выручки.
Выручку нужно признать с учетом скидок, если:
можно определить сумму скидки;
у покупателя есть право получить такую скидку.
Основание — п. 27 ФСБУ 9/2025, информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.
Когда компания продает товары с отсрочкой или рассрочкой платежа, выручку нужно признавать в том размере, если бы покупатель заплатил деньги сразу по полной стоимости.
Основание — п. 30 ФСБУ 9/2025, информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59
Что нужно внести в учетную политику
Корректировки будут зависеть от того, есть ли право у компании применять упрощенные способы ведения бухучета.
Чек-лист для бизнеса, который может применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Зафиксируйте в учетной политике:
✔️ Порядок перехода на новый ФСБУ — применение перспективного способа.
✔️ Условия для признания выручки.
✔️ Способ признания выручки в момент передачи контроля над товаром покупателю — независимо от положений, которые прописаны в договоре.
✔️ Порядок определения выручки, если применяете скидки при продаже товаров.
✔️ Порядок определения выручки, если реализуете товары с отсрочкой платежа или в рассрочку.
✔️ Порядок определения выручки, если принимаете оплату за товар в неденежной форме.
Чек-лист для бизнеса, который не может применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
Зафиксируйте в учетной политике:
✔️ Порядок формирования выручке с учетом ФСБУ 9/2025 «Доходы» или МСФО (IFRS) 15, если ваша компания подлежит обязательному аудиту.
✔️ Способ определения степени исполнения обязанности, если выручка признается по мере готовности — с учетом доли объема товаров или доли расходов.
✔️ Порядок перехода на новый ФСБУ — применение ретроспективного или альтернативного способа.
✔️ Права, которыми компания воспользовалась при выборе ретроспективного или альтернативного способа перехода на новый ФСБУ.
✔️ Метод определения скидки, если по условиям договора ее определить невозможно. Нужно выбрать один из способов — расчет средневзвешенного значения или выбор наиболее вероятного значения.
✔️ Будет ли компания определять размер выручки в сумме оплаты по договору в будущем при соблюдении определенных условий.
Как отразить переход на новый ФСБУ в бухгалтерском учете и отчетности
Если компания не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, отразить в учете и отчетности переход на новый стандарт можно одним из вариантов:
ретроспективным способом;
альтернативным способом.
Если компания применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, можно перейти на новый ФСБУ перспективно.
Ретроспективный способ
Этот способ подразумевает, что новый стандарт необходимо применять с момента возникновения фактов хозяйственной жизни, которых он касается.
На дату начала применения нового ФСБУ нужно скорректировать остатки по следующим счетам бухгалтерского учета:
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период, в котором применяли новый стандарт, сделайте перерасчет сравнительных показателей за предыдущие периоды.
Пример. ООО «Вектор» хочет перейти на новый стандарт с 1 января 2026 года. Для этого организация должна скорректировать сравнительные показатели в отчетности.
Финансовая отчетность за 2026 год
Корректировки
Бухгалтерский баланс
Перерасчет показателей на 31 декабря 2025 года и показателей на 31 декабря 2024 года
Отчет о финансовых результатах
Перерасчет показателей за 2025 год
При применении ретроспективного способа компания вправе:
Не применять новые правила в отношении договоров, по которым обязанность исполнена до начала самого раннего отчетного периода в бухгалтерской отчетности за период, в котором начали применять стандарт.
Использовать данные по скидкам, которые предоставили на дату исполнения обязанности по договору. Речь о соглашениях, по которым обязанности исполнили до начала периода, в котором перешли на новый стандарт.
Сделать единовременно общую корректировку, которая связана с определением исполнения обязанности передать товар покупателю, на дату начала самого раннего отчетного периода в бухгалтерской отчетности за период, в котором начали применять стандарт. Это касается всех изменений положений предмета и цены договора, которые внесли до этой даты.
Альтернативный способ
Этот способ позволяет не пересчитывать сравнительные показатели за предшествующие отчетному периоды.
На начало года, в котором начали применять новый стандарт, нужно скорректировать нераспределенную прибыль и соответствующие статьи бухгалтерского баланса.
Компания может отражать в учете последствия изменений только по тем договорам, по которым обязанности не исполнены на начало года, в котором начали применять новый стандарт. А оценивать эти последствия нужно с учетом правил, применяемых для ретроспективного способа в отношении порядка определения размера скидок и порядка определения исполнения обязанности передать товары.
Перспективный способ
При этом способе компания должна вести учет по новым правилам только начиная с фактов хозяйственной жизни, которые возникли после момента начала применения нового ФСБУ. В этом случае не нужно вносить корректировки в данные учета, который сформировали до момента перехода на новый стандарт.
Вносить изменения в бухгалтерскую отчетность в части сравнительных показателей за предыдущие периоды тоже не нужно.
Итак, что нужно сделать компании, чтобы перейти на ФСБУ 9/2025 «Доходы»:
Начиная с отчетности за 2027 год, новый стандарт нужно применять в обязательном порядке. Но при желании перейти на учет доходов по правилам ФСБУ 9/2025 можно досрочно.
При переходе на новый стандарт внесите изменения в свою учетную политику.
Последствия изменений отразите в бухгалтерском учете одним из возможных способов — ретроспективно, альтернативно или перспективно. Перспективный способ могут выбирать только те компании, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
В первой после перехода на новый стандарт бухгалтерской отчетности раскройте информацию о выбранном способе.
Подписка Клерк.Премиум — это эксклюзивные материалы, обучающий контент, поддержка экспертов и полезные сервисы по честной цене. Самая актуальная и достоверная информация о нововведениях, разборы сложных вопросов, вебинары, курсы, инструменты для работы — в одном решении мы собрали все, что поможет вам избежать ошибок и выйти на новый уровень в профессии.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию