ФСБУ 9/2025: как перейти на новый порядок учета доходов

Что нового в учете доходов согласно ФСБУ 9/2025

Доходы — это увеличение экономических выгод компании:

от поступления новых активов;

в результате удорожания активов;

при погашении обязательств;

в результате уменьшения величины обязательств.

Что не относится к доходам:

НДС, суммы акцизов и другие обязательные платежи такого плана;

авансы и задаток;

активы по договорам в обеспечение комиссионера средствами на исполнение поручения, в возмещение расходов на исполнение поручения — отличных от вознаграждения;

активы в погашение займа, который предоставили заемщику;

залог, когда по условиям договора заложенное имущество, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации передаются залогодержателю;

предварительная оплата товаров, работ или услуг, другого имущества и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Доходы могут быть двух видов:

включаемые в чистую прибыль;

не включаемые в чистую прибыль.

Включаемые в чистую прибыль доходы делятся на выручку и доходы, отличные от выручки.

Виды доходов согласно новому ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Выручкой признаются доходы от продажи продукции. Если компания занимается другой деятельностью, она самостоятельно признает доходы выручкой с учетом требований ФСБУ.

Есть два способа признания выручки:

по мере готовности;

в момент передачи контроля над продукцией контрагенту.

Основание — информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.

Первый способ применим, если одновременно выполняются два условия (п. 18 ФСБУ 9/2025):

В договоре прописано, что компания должна передать товары покупателю в течение срока, который превышает отчетный период. Есть возможность определить степень исполнения такой обязанности.

Второй способ применяют, если хотя бы одно из указанных условий не выполняется.

Вид договора не влияет на выбор способа признания выручки.

Выручку нужно признать с учетом скидок, если:

можно определить сумму скидки;

у покупателя есть право получить такую скидку.

Основание — п. 27 ФСБУ 9/2025, информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59.

Когда компания продает товары с отсрочкой или рассрочкой платежа, выручку нужно признавать в том размере, если бы покупатель заплатил деньги сразу по полной стоимости.

Основание — п. 30 ФСБУ 9/2025, информационное сообщение Минфина от 11.09.2025 № ИС-учет-59