Повышение НДС до 22% и другие инициативы Минфина: обсуждаем самую горячую тему этой недели

Вебинары

И сразу полезная рекомендация для тех, кто устал от работы в офисе, рутинных задач и низкой зарплаты: сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково и корпоративный трекер корпорации Контур Алексей Добрусин рассказал об одной из самых востребованных профессий на рынке — маркетолог. Можно ли войти в профессию без опыта? Какое направление выбрать начинающему специалисту? Где брать первые заказы, даже если у вас нет портфолио? На эти и другие вопросы вы получите ответы на вебинаре.

Самая обсуждаемая новость этой недели: с 2026 года Минфин предлагает повысить ставку НДС и снизить порог доходов для УСН с 60 до 10 млн рублей. Есть в проекте и другие значимые изменения. Вместе с лучшими экспертами разбираемся в сути новых инициатив Минфина и обсуждаем, что нужно сделать уже сейчас. В качестве бонуса вы сможете получить чек-лист для бухгалтера «Повышение НДС до 22% и новый лимит доходов УСН для НДС: 7 шагов для подготовки к изменениям – 2026».

В 2026 году предпринимателей, работающих на УСН и патенте, ждут серьезные изменения. Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет разбираем новые правила и непонятные моменты. А еще узнаете, как легально снизить налоговую нагрузку и совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов.