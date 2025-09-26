Повышение НДС до 22% и другие инициативы Минфина: обсуждаем самую горячую тему этой недели

Вебинары
И сразу полезная рекомендация для тех, кто устал от работы в офисе, рутинных задач и низкой зарплаты: сертифицированный трекер ФРИИ, супервизор наставников Сколково и корпоративный трекер корпорации Контур Алексей Добрусин рассказал об одной из самых востребованных профессий на рынке — маркетолог. Можно ли войти в профессию без опыта? Какое направление выбрать начинающему специалисту? Где брать первые заказы, даже если у вас нет портфолио? На эти и другие вопросы вы получите ответы на вебинаре.
Самая обсуждаемая новость этой недели: с 2026 года Минфин предлагает повысить ставку НДС и снизить порог доходов для УСН с 60 до 10 млн рублей. Есть в проекте и другие значимые изменения. Вместе с лучшими экспертами разбираемся в сути новых инициатив Минфина и обсуждаем, что нужно сделать уже сейчас. В качестве бонуса вы сможете получить чек-лист для бухгалтера «Повышение НДС до 22% и новый лимит доходов УСН для НДС: 7 шагов для подготовки к изменениям – 2026».
В 2026 году предпринимателей, работающих на УСН и патенте, ждут серьезные изменения. Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет разбираем новые правила и непонятные моменты. А еще узнаете, как легально снизить налоговую нагрузку и совмещать налоговые режимы без ошибок и штрафов.
Как регламентировать выплату премий согласно новой редакции ТК. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, как регламентировать выплату премий с учетом обновленной редакции ст. 135 ТК. Также рассказали, что прописать в условиях по выплатам премии.
Пени, штраф и неустойка: в чем разница. В этом вопросе порой путаются даже опытные специалисты: в чем отличие пени, неустойки и штрафа? В мини-курсе разобрали, что скрывается за каждым из понятий и можно ли уменьшить размер неустойки.
Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Если работодатель задержал выплату отпускных или выплатил их не полностью, его ждет ответственность — административная или уголовная. Рассказали о штрафах по ч. 6 ст. 5.27 КоАП и выяснили, в каких случаях наступает уголовная ответственность.
Как уволить сотрудника в выходной день. За пару минут узнаете, когда нужно уволить работника, если день увольнения выпал на выходной. Также разобрали правильный порядок действий, исключения из общего правила и узнали, кто будет оформлять увольнение работника в выходной.
Увольнение в первый же день работы хотя и не самая распространенная ситуация, но закон это не запрещает: если новый сотрудник сразу понял, что продолжать работу не имеет смысла, работодатель может уволить его и по собственному желанию, и по соглашению сторон.
С увольнением за прогул и как не выдержавшего испытание сложнее: здесь для работодателя много рисков. В разборе рассказываем обо всех нюансах и отвечаем на вопрос, что делать, если сотрудник вообще не пришел на работу в первый день.
Следующий разбор посвящен двойным стандартным вычетам по НДФЛ. Разобрали, какой размер стандартных вычетов на детей в 2025 году, кому они положены и разобрали все ситуации, когда стандартный вычет на детей предоставляется в двойном размере.
За незаконное предпринимательство предусмотрена уголовная ответственность, но просто вести бизнес без регистрации — еще не преступление. Рассказали, какие условия являются обязательными для привлечения к уголовной ответственности и что будет за незаконное предпринимательство.
При трудоустройстве иностранного гражданина работодатель должен поставить в известность МВД. Разобрали, по какой форме подавать уведомление и какие изменения произошли в бланке с 1 сентября 2025 года.
