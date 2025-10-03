Патент и УСН в 2026 году: разбираем самые актуальные темы этой недели

Вебинары

И сразу полезная рекомендация для тех бухгалтеров, кто хочет быть не просто хорошим специалистом, а претендует на управленческую позицию. Руководитель Центра обучения «Клерка» и главный бухгалтер с опытом более 20 лет Елена Ярушкина рассказала, как вырасти до главного бухгалтера. Какие навыки для этого нужны? За что главбух отвечает? Сколько платят за ответственность и экспертизу? И как прокачать свой авторитет, чтобы вас повысили? На все эти и не только вопросы вы получите ответы на вебинаре.

Учет операций по внешнеэкономической деятельности — одно из самых сложных направлений в бухгалтерии. Основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита» и аттестованный аудитор Людмила Ганичева провела консультацию по учету, налогообложению и расчетам по ВЭД. Разобрали главные изменения 2025 года и все сложные вопросы по НДС при экспорте и импорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами.

Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ — страшный сон любого бизнеса. Это не просто замороженные деньги, но и испорченная репутация, а также многомесячная борьба за разблокировку. Вместе с руководителем аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ириной Гамовой разобрали последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно знать бизнесу, чтобы этого избежать. А в качестве бонуса — Чек-лист «Как действовать до, во время и после блокировки счета по 115-ФЗ».

Еще одно из самых сложных направлений в бухгалтерском и налоговом учете — строительство. На вебинаре вместе с практикующим главным бухгалтером более 20 лет и руководителем аутсорсинговой компании «Новые системы учета» Натальей Дорошенко разобрали новые правила учета и рекомендации в строительных компаниях, чтобы избежать ошибок и претензий ФНС. Рассмотрели важные нововведения, связанные с регистрацией объектов, применением новых стандартов, изменениями в учете НДС, бухгалтерской отчетности и работе со счетами эскроу.