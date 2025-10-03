Патент и УСН в 2026 году: разбираем самые актуальные темы этой недели

Вебинары
И сразу полезная рекомендация для тех бухгалтеров, кто хочет быть не просто хорошим специалистом, а претендует на управленческую позицию. Руководитель Центра обучения «Клерка» и главный бухгалтер с опытом более 20 лет Елена Ярушкина рассказала, как вырасти до главного бухгалтера. Какие навыки для этого нужны? За что главбух отвечает? Сколько платят за ответственность и экспертизу? И как прокачать свой авторитет, чтобы вас повысили? На все эти и не только вопросы вы получите ответы на вебинаре.
Учет операций по внешнеэкономической деятельности — одно из самых сложных направлений в бухгалтерии. Основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита» и аттестованный аудитор Людмила Ганичева провела консультацию по учету, налогообложению и расчетам по ВЭД. Разобрали главные изменения 2025 года и все сложные вопросы по НДС при экспорте и импорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами.
Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ — страшный сон любого бизнеса. Это не просто замороженные деньги, но и испорченная репутация, а также многомесячная борьба за разблокировку. Вместе с руководителем аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ириной Гамовой разобрали последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно знать бизнесу, чтобы этого избежать. А в качестве бонуса — Чек-лист «Как действовать до, во время и после блокировки счета по 115-ФЗ».
Еще одно из самых сложных направлений в бухгалтерском и налоговом учете — строительство. На вебинаре вместе с практикующим главным бухгалтером более 20 лет и руководителем аутсорсинговой компании «Новые системы учета» Натальей Дорошенко разобрали новые правила учета и рекомендации в строительных компаниях, чтобы избежать ошибок и претензий ФНС. Рассмотрели важные нововведения, связанные с регистрацией объектов, применением новых стандартов, изменениями в учете НДС, бухгалтерской отчетности и работе со счетами эскроу.
Конспекты вебинара
Подготовили конспект вебинара Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет Елена Шедис разобрала важные изменения и ответила на главные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
Мини-курсы
Какие данные не относятся к персональным. Подготовили мини-курс, из которого вы узнаете, какие данные можно отнести к персональным и что к ним не относится.
Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Разобрались в вопросе, можно ли признать кешбэк от банка доходом бизнеса и как учесть его в налоговом учете.
Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Рассказали, какие категории работников должны проходить медосмотр и можно ли проводить его в выходной день.
Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Разобрали в мини-курсе, как учитывать бартерные сделки при ОСНО и как их облагать НДС.
Разборы
За 2025 год декларацию 3-НДФЛ нужно будет сдавать по новой форме. Разобрали основные изменения: какие строки убрали, какие добавили и что нужно учесть, чтобы без проблем сдать отчет.
В 2025 году по-прежнему у одного человека не может быть двух основных мест работы. Поэтому, чтобы перевести внешнего совместителя в основные работники, он сначала должен уволиться с прежнего основного места.
В разборе рассказали о возможных вариантах оформления: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.
Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
Налоговики в рамках одной выездной проверки осматривают помещения несколько раз. И каждый такой визит вызывает в компании локдаун. Есть ли у проверяющих такое право осматривать помещения второй раз — ответ в нашем разборе.
Разобрали, для чего нужна характеристика с места работы в суд, как она помогает спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или, наоборот, может привести к более суровому наказанию.
Консультации
Клерк.Консультации — это экспертная помощь бухгалтерам и предпринимателям каждый день. Подписчики Клерк.Премиум получают неограниченный доступ к этому сервису: задаете вопрос → мы назначаем эксперта, который подготовит ответ → вы получаете консультацию (ведете диалог с экспертом).
Одни из самых популярных вопросов этой недели:
Подписка Клерк.Премиум — это уникальные материалы, обучающий контент, поддержка экспертов и полезные сервисы по честной цене. Самая актуальная и достоверная информация о нововведениях, разборы сложных вопросов, вебинары, курсы, инструменты для работы — в одном решении мы собрали все, что поможет вам избежать ошибок и выйти на новый уровень в профессии.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию