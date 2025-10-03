ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Патент и УСН в 2026 году: разбираем самые актуальные темы этой недели

Пока бизнес бурно обсуждает поправки Минфина, бухгалтеры принимают реальность и ищут альтернативные решения, чтобы не похоронить малый бизнес. С опытными экспертами разобрали, как работать с новыми лимитами на ПСН и УСН с 2026 года. Также не менее важные вопросы по ВЭД, строительной отрасли и блокировкам по 115-ФЗ.

И сразу полезная рекомендация для тех бухгалтеров, кто хочет быть не просто хорошим специалистом, а претендует на управленческую позицию. Руководитель Центра обучения «Клерка» и главный бухгалтер с опытом более 20 лет Елена Ярушкина рассказала, как вырасти до главного бухгалтера. Какие навыки для этого нужны? За что главбух отвечает? Сколько платят за ответственность и экспертизу? И как прокачать свой авторитет, чтобы вас повысили? На все эти и не только вопросы вы получите ответы на вебинаре.

Учет операций по внешнеэкономической деятельности — одно из самых сложных направлений в бухгалтерии. Основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита» и аттестованный аудитор Людмила Ганичева провела консультацию по учету, налогообложению и расчетам по ВЭД. Разобрали главные изменения 2025 года и все сложные вопросы по НДС при экспорте и импорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами. 

Внезапная блокировка счета по 115-ФЗ — страшный сон любого бизнеса. Это не просто замороженные деньги, но и испорченная репутация, а также многомесячная борьба за разблокировку. Вместе с руководителем аутсорсинговой компании и сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ Ириной Гамовой разобрали последние изменения в законе 115-ФЗ, новые правила блокировки счетов и что нужно знать бизнесу, чтобы этого избежать. А в качестве бонуса — Чек-лист «Как действовать до, во время и после блокировки счета по 115-ФЗ».

Еще одно из самых сложных направлений в бухгалтерском и налоговом учете — строительство. На вебинаре вместе с практикующим главным бухгалтером более 20 лет и руководителем аутсорсинговой компании «Новые системы учета» Натальей Дорошенко разобрали новые правила учета и рекомендации в строительных компаниях, чтобы избежать ошибок и претензий ФНС. Рассмотрели важные нововведения, связанные с регистрацией объектов, применением новых стандартов, изменениями в учете НДС, бухгалтерской отчетности и работе со счетами эскроу.

Подготовили конспект вебинара Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет Елена Шедис разобрала важные изменения и ответила на главные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.

За 2025 год декларацию 3-НДФЛ нужно будет сдавать по новой форме. Разобрали основные изменения: какие строки убрали, какие добавили и что нужно учесть, чтобы без проблем сдать отчет.

В 2025 году по-прежнему у одного человека не может быть двух основных мест работы. Поэтому, чтобы перевести внешнего совместителя в основные работники, он сначала должен уволиться с прежнего основного места.

В разборе рассказали о возможных вариантах оформления: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

Налоговики в рамках одной выездной проверки осматривают помещения несколько раз. И каждый такой визит вызывает в компании локдаун. Есть ли у проверяющих такое право осматривать помещения второй раз — ответ в нашем разборе.

Разобрали, для чего нужна характеристика с места работы в суд, как она помогает спасти от серьезного наказания, даже от тюрьмы — или, наоборот, может привести к более суровому наказанию.

Клерк.Консультации — это экспертная помощь бухгалтерам и предпринимателям каждый день. Подписчики Клерк.Премиум получают неограниченный доступ к этому сервису: задаете вопрос → мы назначаем эксперта, который подготовит ответ → вы получаете консультацию (ведете диалог с экспертом).

Одни из самых популярных вопросов этой недели:

  1. Совмещение ставок 5% и 20% от поставщика

  2. Переход ИП с УСН Доходы на ОСНО

