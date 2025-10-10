Тотальная слежка ФНС за продажами на маркетплейсах: к чему должны быть готовы бухгалтеры и продавцы

Вебинары
Прямая интеграция ФНС с маркетплейсами поставила продавцов и бухгалтеров в жесткие рамки: расхождение даже в один рубль влечет за собой автоматическое требование и может стать причиной блокировки счета. Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет разобрали, как правильно отражать операции, оформлять УПД и избегать претензий по НДС и чекам, чтобы сохранить бизнес и не получить блокировку.
Следующий вебинар посвящен последним изменениям в работе с 1С. Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, что меняется в 1С и ответил на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т. д.
Уверены: следующий вебинар будет интересен тем бухгалтерам, которые хотят изменить карьерный вектор. Узнаете все об одной из самых востребованных профессий на стыке бухгалтерии и технологий — аналитик 1С. Вместе со спикером Константином Соболевским разобрали, почему бухгалтеры уходят в аналитику и как бухгалтерская экспертиза становится фундаментом для IT-карьеры, а также выяснили, какие навыки освоить, чтобы начать карьеру в 1С.
Конспекты вебинаров
ВЭД — сложная и динамичная сфера, а любая ошибка здесь может привести к серьезным финансовым убыткам. Спикер Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании, аттестованный аудитор и налоговый адвокат рассказала об изменениях в учете, налогах и таможне для тех, кто работает с Китаем и другими странами. Узнаете, как сейчас проходит валютный контроль, также поговорим о правилах НДС при импорте, таможенных рисках, проверках ФНС и других значимых моментах.
Мини-курсы
Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Из больничного нужно удерживать алименты. Рассказали, из каких видов больничных можно удержать алименты и разобрали на примере, как рассчитать их размер. Также выяснили, когда алименты с больничного удерживает СФР.
Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца. Чаще всего работодатели повышают зарплату с начала месяца, и в связи с этим возникает вопрос: допустимо ли повышение оклада в его середине? За пару минут узнаете, что говорит о повышении зарплаты в середине месяца Минтруд, когда можно избежать дополнительного соглашения и как правильно рассчитать заработную плату, если оклад был повышен не с начала календарного месяца.
Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Фиксация в трудовом договоре будущих переводов на другую должность — законно или все-таки нет? За пару минут узнаете, можно ли прописать в трудовом договоре будущие переводы и как оформить перевод с помощью дополнительного соглашения. Также выяснили, является ли перевод в трудовом договоре нарушением прав работника.
Когда нельзя учесть расходы на командировку. Не любая рабочая поездка считается командировкой. Разобрались, кого можно направить в командировку и какие расходы не учитываются как командировочные
Разборы
Компания может простить долг контрагенту — добровольно или по необходимости: законом это не запрещено. Подготовили разбор, из которого узнаете, что говорит о прощении долга контрагенту ГК и как происходит налогообложение процедуры. Также рассказали о проводках при прощении долга.
Наследство — это не только недвижимость, автомобили и деньги на банковских счетах, но и неочевидные выплаты. Разобрали, что входит в наследственную массу и как наследникам не упустить эти суммы.
Многие ИП в своей предпринимательской деятельности используют не только личное имущество, но и то, что принадлежит супруге или супругу. Разобрались в нюансах использования имущества предпринимателем в своем бизнесе и выяснили, как все правильно оформить, чтобы избежать вопросов со стороны налоговиков.
Поручение на обработку персональных данных разрешается дать аутсорсеру. Подготовили разбор, из которого узнаете, когда нужно оформлять такое поручение и необходимо ли согласие самого субъекта ПД. Также рассказали, как оформить поручение, чтобы не вызвать претензий сотрудников, клиентов и Роскомнадзора.
Консультации
Чтобы обеспечить ежедневный доступ бухгалтеров и предпринимателей к экспертной поддержке, «Клерк» создал специальный сервис — Клерк.Консультации. С подпиской Клерк.Премиум консультации экспертов и поиск по базе уже проведенных консультаций доступны без ограничений.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Если ИП ранее не получал требование, может ли он подать возражение на акт налоговой проверки?
Если ООО на УСН зачла долг ИП на УСН 6% за услуги по акту в счет частичного погашения займа путем подписания Уведомления о зачете встречных однородных требований, возникает ли у ИП доход, облагаемый УСН, на дату подписания Уведомления?
