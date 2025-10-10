Тотальная слежка ФНС за продажами на маркетплейсах: к чему должны быть готовы бухгалтеры и продавцы

Вебинары

Прямая интеграция ФНС с маркетплейсами поставила продавцов и бухгалтеров в жесткие рамки: расхождение даже в один рубль влечет за собой автоматическое требование и может стать причиной блокировки счета. Вместе с Еленой Шедис, основателем бухгалтерского агентства и практикующим бухгалтером с опытом более 15 лет разобрали, как правильно отражать операции, оформлять УПД и избегать претензий по НДС и чекам, чтобы сохранить бизнес и не получить блокировку.

Следующий вебинар посвящен последним изменениям в работе с 1С. Бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, что меняется в 1С и ответил на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т. д.

Уверены: следующий вебинар будет интересен тем бухгалтерам, которые хотят изменить карьерный вектор. Узнаете все об одной из самых востребованных профессий на стыке бухгалтерии и технологий — аналитик 1С. Вместе со спикером Константином Соболевским разобрали, почему бухгалтеры уходят в аналитику и как бухгалтерская экспертиза становится фундаментом для IT-карьеры, а также выяснили, какие навыки освоить, чтобы начать карьеру в 1С.